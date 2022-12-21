«Битрикс24» выпустил «Мобильную CRM» для бизнеса

Новинка поможет компаниям увеличивать прибыль, даже когда менеджер по продажам не на рабочем месте

Мобильность – главный тренд ноябрьского обновления «Битрикс24».

Компании получили инструмент для всех сейлз-менеджеров, которым необходима мобильность в «полях». Новинка позволит принять и обработать все запросы клиентов.

Инструмент также подойдет риэлторам, мастерам по ремонту, дизайнерам интерьеров, врачам с выездом на дом, event-специалистам.

Главная особенность новинки – полноценная работа с клиентской базой со смартфона. Теперь пользователям «Битрикс24» не нужен доступ к ПК или ноутбуку. Все возможности CRM есть в мобильном приложении.

Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке Цифровизация

«Мобильная CRM» поможет сотрудникам продавать больше и повышать конкурентоспособность всей компании.

Для запуска требуется только смартфон – обучение не нужно.

Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов «Битрикс24»: «В 2022 г. предприниматели действуют в тотальной непредсказуемости – это корпоративный стандарт будущего. Организации требуют от ИТ-компаний обеспечить их digital-инструментами для работы в новых условиях. В пандемию COVID-19 “Битрикс24” помог бизнесу работать на тотальной удаленке. А сегодня мы учимся совмещать все рабочие форматы – офис, дистанционку и гибрид. Онлайн-инструменты для смартфонов – один из ключевых трендов для адаптации сотрудников к рынку 2022-2023 гг. Поэтому хедлайнерами нового релиза “Битрикс24.Полярная звезда” стали бесплатная digital-подпись документов, “Мобильная CRM” и “Мобильные задачи”. За 10 лет главная задача нашей команды не изменилась – помогать бизнесу работать независимо от ситуации».