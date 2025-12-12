Разделы

Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда

Звезда, которую мы сейчас называем Полярной, не всегда указывала на север. Ось вращения Земли описывает круг, полное прохождение которого занимает примерно 26 000 лет, и с течением времени "полярное" положение занимают разные звезды. Так, половину цикла назад в этом положении была Вега, и она снова станет указывать на север через тринадцать тысяч лет. После нее это положение переходит к Пи, Эте, Тау Геркулеса. Затем ось смещается в созвездие Дракона, в котором в положение полярной звезды попадают Йота (Эдасих) и Альфа (Тубан). Звезда, которую мы сейчас называем Полярной, не всегда указывала на север. Ось вращения Земли описывает круг, полное прохождение которого занимает примерно 26 000 лет, и с течением времени "полярное" положение занимают разные звезды. Так, половину цикла назад в этом положении была Вега, и она снова станет указывать на север через тринадцать тысяч лет. После нее это положение переходит к Пи, Эте, Тау Геркулеса. Затем ось смещается в созвездие Дракона, в котором в положение полярной звезды попадают Йота (Эдасих) и Альфа (Тубан).

12.12.2025 «МегаФон» улучшил качество связи для Междуречья и Лавны 1
18.01.2024 Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки 1
07.09.2023 Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus 1
08.06.2023 Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в 15 столичных спортивных учреждениях 1
02.01.2023 Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы 1
21.12.2022 «Битрикс24» выпустил «Мобильную CRM» для бизнеса 1
16.11.2022 Битрикс24 выпустил масштабный релиз 1
16.01.2017 Жители Земли в 2022 г. смогут увидеть взрыв звезды 1
25.07.2013 МТС покажет Якутск через «дополненную реальность» 1
31.01.2012 Полярная звезда умирает? 1
13.12.2009 В ночь с 13 на 14 декабря ожидается пик активности Геминид 1
09.06.2009 Расширены границы метрологии цефеид 1
22.07.2008 Полярная звезда пульсирует все сильнее и сильнее 3
29.10.2007 Взорвавшаяся комета уже стала больше Юпитера 1
21.08.2007 Ближайшая к Земле нейтронная звезда обнаружена в Малой Медведице 1
16.07.2007 Телескоп GTC приступил к наблюдениям 1
11.07.2007 Появилась новая яркая комета 1
04.07.2007 В иной галактике обнаружена ториевая звезда 1
09.01.2007 Новогодняя комета предвещает большие сюрпризы 1
27.12.2006 Начались испытания крупнейшего в мире спутника связи 1
10.11.2006 Ликбез: что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит 1
29.06.2006 Выручка "Газкома" увеличилась на 33,2% 1
13.04.2006 “Газком”: планы развития космической информационной системы 1
13.04.2006 “Газком”: планы развития космической информационной системы 1
15.03.2006 Цефеиды окружены светящимися сферами 1
15.03.2006 Цефеиды окружены светящимися сферами 1
02.02.2006 Обитаемые планеты будут искать у красных карликов? 1
02.02.2006 Обитаемые планеты будут искать у красных карликов? 1
17.01.2006 Экватор Веги холоднее полюсов? 1
17.01.2006 Экватор Веги холоднее полюсов? 1
10.01.2006 Полярная звезда: ключ к загадкам Вселенной 3
10.01.2006 У Полярной звезды обнаружен второй спутник 1
10.01.2006 Полярная звезда: ключ к загадкам Вселенной 3
19.11.2004 На Самарском ЖД-вокзале открыли хот-спот 1
16.06.2004 Акционеры "Дальсвязи" избрали новый совет директоров 1
05.03.2004 "Дальсвязь" утвердила кандидатов в совет директоров 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

Созвездие Малая Медведица и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1506 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 3
Kometa - Комета 157 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 1
Yandex - Яндекс 8443 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 352 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 337 1
Компас 20 1
Газпром ПАО 1416 3
Arbat Equity Arbitrage Fund Limited 2 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 12 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Тайгер Секьюритиз 1 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Central Asian Investment Holdings 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Торий НПП 46 1
ЦИАН - CIAN 164 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Hansa - Ханса 114 1
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского 3 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 131 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Освещение - яркость источника света 722 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 2
Оцифровка - Digitization 4937 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Фотокамеры - Ночная съемка 227 1
Фотокамеры - Фотоэкспонометр - экспонометр - экспозамер - замер экспозиции 106 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 721 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1479 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 2
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - FLAPTOP 6 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 1
Google Android 14688 1
Apple iOS 8245 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 225 1
Microsoft Windows 16333 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
NASA Deep Impact 38 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 253 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 1
GTC - Gran Telescopio CANARIAS - Большой Канарский телескоп 3 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
ВГТРК - Смотрим 4 1
Bond Howard - Бонд Говард 4 3
Плющев Максим 4 2
Фиолетов Евгений 2 2
Волошин Юрий 9 2
Табунщиков Юрий 3 2
Aufdenberg Jason - Офденберг Джейсон 2 2
Gray Richard - Грей Ричард 3 2
Evans Nancy - Эванс Нэнси 2 2
McKee Christopher - Макки Кристофер 3 2
Юрченко Евгений 132 2
Репин Игорь 23 2
Дудченко Владимир 22 2
Заболотный Игорь 45 2
Дегтярев Валерий 16 2
Филиппова Надежда 11 2
Кобищанов Михаил 10 2
Новак Татьяна 4 2
Пожидаев Игорь 3 1
Bruntt Hans - Брунтт Ханс 1 1
Stanek Krzysztof - Станек Криштоф 3 1
Стародубцев Алексей 1 1
Гришаев Николай 1 1
McNaught Robert - Макнот Роберт 4 1
Holmes Edwin - Холмс Эдвин 5 1
Третьяк Константин 34 1
Газаров Артур 77 1
Савченко Виктор 30 1
Ефимов Дмитрий 20 1
Осипов Игорь 4 1
Харитонов Александр 68 1
Мельников Алексей 71 1
Лохтин Владимир 5 1
Земля - планета Солнечной системы 10659 10
Солнечная система - Solar system 2546 9
Россия - РФ - Российская федерация 157000 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 4
США - Калифорния 4775 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 3
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Япония 13551 2
Европа 24639 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
США - Джорджия 329 2
Земля - Северное полушарие 150 2
Германия - Федеративная Республика 12939 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 42 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 50 1
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 1
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 36 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Испания - Королевство 3760 1
США - Флорида 773 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Меркурий - планета Солнечной системы 12 1
Индия - Bharat 5700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
США - Аризона 538 1
Канада 4985 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Индонезия - Республика 1008 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 13
Физика - Светимость 77 8
Астрономия - Космос - Пульсирующая переменная звезда - Цефеиды 11 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 3
Экватор - Equator 205 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 2
Английский язык 6878 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1864 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 1
Религия 150 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 60 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Space Weather 117 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Space Daily 528 1
SpaceWeather 56 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 30 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 21 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 30 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 23 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
