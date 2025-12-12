Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда

Звезда, которую мы сейчас называем Полярной, не всегда указывала на север. Ось вращения Земли описывает круг, полное прохождение которого занимает примерно 26 000 лет, и с течением времени "полярное" положение занимают разные звезды. Так, половину цикла назад в этом положении была Вега, и она снова станет указывать на север через тринадцать тысяч лет. После нее это положение переходит к Пи, Эте, Тау Геркулеса. Затем ось смещается в созвездие Дракона, в котором в положение полярной звезды попадают Йота (Эдасих) и Альфа (Тубан).