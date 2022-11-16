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Цифровизация Бизнес-приложения
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Битрикс24 выпустил масштабный релиз

Главными трендами обновления Битрикс24.Полярная Звезда стали: мобильность сотрудников, цифровой документооборот и эмоциональная стабильность.

Поэтому команда Битрикс24 анонсировала 10 новинок:

  • Битрикс24.Подпись

Предприниматели получают бесплатный инструмент для оцифровки бюрократии. Менеджерам больше не нужно заполнять, распечатывать, подписывать и отправлять бумаги. CRM все сделает за них. А в карточке сделки будет виден весь путь подписания документа.

Клиент сможет получить договор по WhatsApp, SMS, email и сразу подписать в смартфоне – ему не нужна регистрация в Битрикс24. Эта модель ускорит процесс покупки в несколько раз.

Новинка полностью соответствует 63-ФЗ.

  • Мобильная CRM

Компании могут полноценно работать с клиентской базой с мобильного устройства. Доступ к ПК или ноутбуку больше не нужен – это равноценная замена десктоп-версии CRM.

  • Мобильные задачи

Руководители получают возможность контролировать статус, ход и скорость выполнения задач в любое время и в любом месте. В 2022 году смартфон полностью заменил стационарное рабочее место.

  • Push CRM

Бизнес успеет оформить все сделки – CRM сама напомнит сотруднику о всех срочных делах на день. А руководитель увидит по счетчикам менеджеров всю картину отдела – новинка делает работу коллег прозрачной.

По концепции разработчиков Битрикс24 – это новая философия продаж.

  • Новые темы оформления

Забота о ментальном здоровье — один из главных корпоративных трендов 2022 года. Позитивный настрой и удобное рабочее пространство напрямую влияют на продуктивность работы мозга.

Большой набор новых тем оформления от Битрикс24 создан, чтобы улучшать настроение сотрудников.

Также в релиз вошли:

  • Enterprise-пакет
  • Права доступа в каталоге товаров и Складском учете
  • Новое десктоп-приложение для Windows и Mac 14.0
  • Десктоп-приложение для Linux
  • 1С-Бэкофис 3.0

Юрий Волошин, руководитель отдела развития продуктов Битрикс24: «В 2022 году предприниматели действуют в тотальной непредсказуемости – это корпоративный стандарт будущего. Организации требуют от IT-компаний обеспечить их digital-инструментами для работы в новых условиях. В пандемию Covid-19 Битрикс24 помог бизнесу работать на тотальной удаленке. А сегодня мы учимся совмещать все рабочие форматы – офис, дистанционку и гибрид. Корпоративные онлайн-инструменты для смартфонов – один из ключевых трендов для адаптации сотрудников к рынку 2022-2023 годов. Поэтому хедлайнерами нового релиза Битрикс24.Полярная звезда стали бесплатная digital-подпись документов, Мобильная CRM и Мобильные Задачи. За 10 лет главная задача нашей команды не изменилась – помогать бизнесу работать независимо от ситуации».

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