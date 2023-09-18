ВГТРК Смотрим
ВГТРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2851 12
|Шадаев Максут 749 8
|Медведев Дмитрий 1637 7
|Кирьянова Александра 94 6
|Чаркин Евгений 251 6
|Натрусов Артем 229 6
|Богачев Игорь 178 6
|Лаптева Марина 115 5
|Ермолаев Артем 363 5
|Паршин Максим 302 4
|Прянишников Николай 288 4
|Меднов Сергей 124 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
|Наумов Максим 97 4
|Никифоров Николай 1173 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1001 4
|Притула Павел 33 4
|Мишустин Михаил 546 4
|Филатов Андрей 112 4
|Аверина Мария 24 3
|Чернышенко Дмитрий 507 3
|Конышков Алексей 8 3
|Рейман Леонид 1034 3
|Худавердян Тигран 87 3
|Сивцев Илья 86 3
|Волков Никита 66 3
|Шипов Савва 87 3
|Абакумов Евгений 152 3
|Володкович Вячеслав 87 3
|Щеголев Игорь 692 3
|Мякишева Марина 84 3
|Демидов Михаил 133 3
|Чурсин Дмитрий 45 3
|Аитов Тимур 197 3
|Калугин Сергей 168 3
|Мацоцкий Сергей 179 3
|Елистратов Николай 90 3
|Гимранов Ринат 109 3
|Яценко Виктор 17 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 274 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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