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ВГТРК Смотрим

ВГТРК - Смотрим


Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1

18.09.2023 «Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь 1

15.09.2023 Холдинг «ТАГРАС» переходит на ОС Astra Linux 1

24.08.2023 Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету 1

Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1

Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1

04.08.2023 Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных 1

27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах 1

25.07.2023 Павел Снурницын, Алексей Рундасов -

Как ИИ и нейросети  способствуют цифровой трансформации

 1

19.07.2023 Билайн расширил пропускную способность 4G в Петербурге и Ленобласти 1

13.07.2023 Directum RX вошла в топ-5 рейтинга BPM-систем 2023 г. по версии CNews 1

12.07.2023 Новая цифровая платформа RITM³ «B2B» для предприятий 1

12.07.2023 ИИ-систему выявления рака кишечника EvaLab внедрят в Свердловской и Челябинской областях 1

11.07.2023 Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах 1

07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1

06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение 1

28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI 1

27.06.2023 «Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» 1

22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1

27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» 1

05.06.2023 Алексей Кузнецов, МТС RED: Деятельность хакеров в отношении России стала декриминализированной 1

05.06.2023 Константин Осташов -

Константин Осташов, Softline: Во время миграции сложной ИТ-инфраструктуры всегда нужен план В, чтобы не потерять данные

 1

25.05.2023 ITentika стала официальным партнером Doczilla 1

19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1

18.05.2023 Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета 1

10.05.2023 Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается 1

04.05.2023 Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5 1

26.04.2023 PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений 1

26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1

26.04.2023 Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 2022 год 1

24.04.2023 Денис Золотов -

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

 1

21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

 1

13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1

03.04.2023 Создатели Astra Linux выпустили первую собственную СУБД 1

22.03.2023 Антон Тен -

Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется

 1

20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain 1

13.03.2023 Сергей Кофанов -

Сергей Кофанов, «СберСервис»: «ИТуслуга.ру» будет такой же простой и удобной, как вызов такси

 1

08.02.2023 Sitronics Group и МТУСИ будут сотрудничать в области развития ИИ, кибербезопасности и подготовки ИТ-кадров 1

03.02.2023 Елена Киселева, Yealink: Сегодня замещаем ушедших вендоров, завтра — локализуем производство 1

28.12.2022 Прогноз Navicon: рынок аналитики стабилизируется в 2023 году 1


Публикаций - 554, упоминаний - 554

ВГТРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23883 68
SAP SE 5020 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10428 43
IBM - International Business Machines Corp 9281 39
Yandex - Яндекс 6139 38
Apple Inc 11477 38
7385 38
Google LLC 11221 38
Oracle Corporation 6429 33
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6501 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7399 26
Samsung Electronics 9884 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10111 23
Cisco Systems 4957 21
Huawei 3620 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8246 20
Meta Platforms - Facebook 4363 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3040 19
Цифра ГК 2215 19
VK - Mail.ru Group 3261 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4379 17
Amazon Inc - Amazon.com 2858 16
5nine Software 1872 15
Softline - Софтлайн 2248 15
Intel Corporation 11804 15
HP Inc. 5597 14
VMware 2210 13
Dell EMC 4964 13
Siemens AG - Siemens Group 2560 13
Прогноз 1691 13
Sony 6502 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1366 11
LG Electronics 3563 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1065 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1077 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1558 9
Ростех - Автоматика Концерн 1552 9
Telegram Group 1291 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6218 43
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6760 21
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 16
РЖД - Российские железные дороги 1703 16
Почта России ПАО 2064 14
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 173 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1942 12
Альфа-Банк 1642 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 10
Лента - Сеть розничной торговли 1813 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 951 9
Visa International 1898 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 8
Связной ГК 1354 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 439 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 352 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 369 6
Газпром нефть 533 6
X5 Group 877 6
Газпром ПАО 1197 6
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 30 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 293 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1018 5
НСПК - Национальная система платежных карт 661 5
Россети Ленэнерго 2418 5
Евросеть 1402 5
eBay Inc 1605 5
Совкомбанк Совесть 271 5
АльфаСтрахование СГ 278 4
Почта Банк 388 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1314 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 389 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 867 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9880 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2595 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5432 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3977 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4778 23
Президент Российской Федерации 3936 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3155 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1668 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2089 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2507 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2570 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1614 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2840 9
Федеральное казначейство России 1626 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 8
Правительство Москвы 2124 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2462 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1230 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 996 6
Судебная власть - Judicial power 2163 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3123 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 694 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 310 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 3
World Bank Group - Всемирный банк 300 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 223 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 255 5
Единая Россия - Политическая партия 276 4
4CIO 757 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2621 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ЛДПР 100 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
8K Association - Ассоциация 8K 166 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 78 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
Интернет-видео - ассоциация 18 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 20 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 192 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56527 279
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42025 185
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27225 145
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13920 126
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18453 124
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13976 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 100
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26865 89
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22208 89
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8464 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9074 82
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9907 79
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10609 76
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5437 75
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18637 74
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22955 73
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13844 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11402 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21495 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8465 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11560 60
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17977 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22897 59
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11350 57
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5825 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8732 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26109 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9521 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13541 53
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5993 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10449 53
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8963 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10492 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15382 52
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3466 51
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19670 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9733 49
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6279 49
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6796 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8094 46
Google Android 13072 49
Microsoft Windows 2000 12903 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4385 38
Microsoft Windows 14825 37
Microsoft Office 3541 28
Apple iPhone 6 6339 26
Linux OS 8706 25
Apple iOS 7128 23
Apple iPad 3778 17
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 186 15
Microsoft Azure 1349 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6775 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1534 14
Microsoft Skype 2002 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 886 12
Новые облачные технологии - МойОфис 583 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1144 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3965 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 10
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 96 10
Oracle Java - язык программирования 2836 10
Apple - App Store 2707 10
Google YouTube - Видеохостинг 2524 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4413 9
Google Play - Google Store - Android Market 3081 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3607 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 132 8
Age of Kings 3460 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 8
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 56 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 821 8
Kaspersky Internet Security 423 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 923 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3035 8
Apple macOS 1813 8
Adobe Photoshop 703 7
VK - Mail.Ru Почта 305 7
Apache Hadoop 389 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 7
Путин Владимир 2851 12
Шадаев Максут 749 8
Медведев Дмитрий 1637 7
Кирьянова Александра 94 6
Чаркин Евгений 251 6
Натрусов Артем 229 6
Богачев Игорь 178 6
Лаптева Марина 115 5
Ермолаев Артем 363 5
Паршин Максим 302 4
Прянишников Николай 288 4
Меднов Сергей 124 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Наумов Максим 97 4
Никифоров Николай 1173 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 4
Притула Павел 33 4
Мишустин Михаил 546 4
Филатов Андрей 112 4
Аверина Мария 24 3
Чернышенко Дмитрий 507 3
Конышков Алексей 8 3
Рейман Леонид 1034 3
Худавердян Тигран 87 3
Сивцев Илья 86 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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