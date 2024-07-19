«МегаФон»: россияне за год провели на 45% больше часов за просмотром фильмов и сериалов

За шесть месяцев 2024 г. общее время, потраченное зрителями на онлайн-смотрение фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с первым полугодием 2023 г. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет, при этом основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и Start.

С января по июнь 2024 г. суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., отмечают в Start. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 г. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама. А в топ-3 самых быстрорастущих жанра вошли драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).

Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям, количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).

По данным «МегаФона», в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%). В 2024 г. у кинотеатра Wink эта доля оказалась наивысшей — 57%. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi и Start женщины потребляют более 60% трафика.

В настоящее время около 70% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на россиян 25-44 лет, из них 38% — на зрителей возрастной группы 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах Premier (13% всего трафика) и «Кинопоиск» (12%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — около 40% от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края — на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В топ-5 регионов также входят: Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.