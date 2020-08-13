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Зоология Энтомология Насекомые Жуки Жесткокрылые Coleoptera



13.08.2020 Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

н из авторов статьи Викрам Айер (Vikram Iyer), на разработку ушло почти два года — команда работала над исследованием с осени 2018-го. Исследователи создали камеру, которая может поместиться на спине жука. Изображение: Mark Stone/University of Washington Устройство весит всего 248 мг, может поворачиваться на 60° и передает на смартфон потоковое черно-белое видео с помощью Bluetooth на расст
19.07.2013 Симбиозный вредитель угрожает деревьям и полям по всему миру

Исследователи из Технологического университета Вирджинии опасаются, что гибридные версии жука-короеда и грибка, которого они переносят, могут представлять большую угрозу для сельскох
29.01.2013 Жуки ориентируются по Млечному пути

ппа ученых из Швеции и Южной Африки опубликовали исследование, в котором описала связь жуков и звезд. Глаза этих маленьких созданий слишком слабые для того чтобы различать отдельные созвездия. Однако жуки-скарабеи видят градиент от светлого участка неба к темному, который образуется от света Млечного Пути. И они используют это, чтобы прокатить свои шарики по прямой линии и не свернуть назад
28.11.2011 Сухпаек для кибержуков: ученые придумали систему автоподзарядки

ей электронные схемы киборгизованного насекомого. Их устройство использует энергию движения крыльев жука, чего достаточно для питания небольших датчиков, вроде крошечной видеокамеры, микрофона

31.05.2011 Гигантский жук охотится на змей и черепах

и и рыбы являются частью его рациона. Но Ошба впервые смог заснять свидетельства того, что жертвами жука могут быть небольшие черепахи и даже змеи. Гигантский жук разнообразит диету черепахами

27.10.2010 Жуки-убийцы заманивают пауков в их собственную паутину

бийцы (Stenolemus bituberus) часто становятся жертвами пауков, но случается и обратное. Для этого у жука есть даже специальное приспособление – в ротовой части у него имеется нечто, похожее на

21.09.2007 Технологии распыления инженеры позаимствовали у жука-бомбардира

м способен защищаться от лягушек, пауков, птиц и насекомых, выбрасывая струю пара на расстояние до 20 см. Струя создается в результате последовательности импульсов, при этом давление внутри организма жука быстро возрастает, а затем резко падает. По сути, жук имеет внутри камеру сгорания размером порядка одного миллиметра. В камере происходит реакция окисления гидрохинона перекисью водорода

29.05.2007 Евразийские ракушки пришли на родину колорадского жука

Ситуация с колорадским жуком, попавшим из Америки на территорию Евразийского континента, повторилась с точностью "до наоборот". Теперь "евразийские мидии" - пресноводные моллюски zebra mussel разрушают экосистему рек
21.05.2007 Жуки-нанотехнологи помогут оптоволоконной технике

руктуру жидких кристаллов холестерина. Ученые смогли детально исследовать структуру панциря только с помощью сканирующей электронной микроскопии. Как говорят исследователи, детальное изучение панциря жука позволит создать новый класс оптических устройств, в частности дисплеев, избирательно отражающих свет. Кроме этого, жук поможет улучшить современные матрицы микрозеркал, использующихся в о
29.05.2006 У африканского жука позаимствовали технологию сбора воды

ом собирается по специальным канавкам на панцире, стекая вниз – прямо жуку в рот. Способ сбора воды жуками Stenocara был положен в основу разработки, сделанной учеными из Массачусетского технол
29.05.2006 У африканского жука позаимствовали технологию сбора воды

ом собирается по специальным канавкам на панцире, стекая вниз – прямо жуку в рот. Способ сбора воды жуками Stenocara был положен в основу разработки, сделанной учеными из Массачусетского технол
14.10.2005 "Тараканьи бега": новое развлечение в Рунете

нами, приобретая их в том же «Питомнике» за виртуальные деньги — «багсы», заработанные первыми жуками на «Стадионе». После обретения хозяина жук начинает свою карьеру. Основная задача кажд
15.01.2004 Жуки - источники драгоценных камней

одержанием воды. Чешуйки с металлическим блеском покрывают верхнюю и боковую части поверхности тела жука. Каждая из чешуек состоит из внешней оболочки и внутренней, которая, в свою очередь, пре
15.01.2004 Жуки - источники драгоценных камней

одержанием воды. Чешуйки с металлическим блеском покрывают верхнюю и боковую части поверхности тела жука. Каждая из чешуек состоит из внешней оболочки и внутренней, которая, в свою очередь, пре

Публикаций - 59, упоминаний - 77

Зоология и организации, системы, технологии, персоны:

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Nanotechweb 92 1
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
ScienceDaily 400 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 5
University of Oxford - Оксфордский университет 203 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 2
РАН - Российская академия наук 1875 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 20 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 20 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 1
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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