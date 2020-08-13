Зоология Энтомология Насекомые Жуки Жесткокрылые Coleoptera
|13.08.2020
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Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
н из авторов статьи Викрам Айер (Vikram Iyer), на разработку ушло почти два года — команда работала над исследованием с осени 2018-го. Исследователи создали камеру, которая может поместиться на спине жука. Изображение: Mark Stone/University of Washington Устройство весит всего 248 мг, может поворачиваться на 60° и передает на смартфон потоковое черно-белое видео с помощью Bluetooth на расст
|19.07.2013
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Симбиозный вредитель угрожает деревьям и полям по всему миру
Исследователи из Технологического университета Вирджинии опасаются, что гибридные версии жука-короеда и грибка, которого они переносят, могут представлять большую угрозу для сельскох
|29.01.2013
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Жуки ориентируются по Млечному пути
ппа ученых из Швеции и Южной Африки опубликовали исследование, в котором описала связь жуков и звезд. Глаза этих маленьких созданий слишком слабые для того чтобы различать отдельные созвездия. Однако жуки-скарабеи видят градиент от светлого участка неба к темному, который образуется от света Млечного Пути. И они используют это, чтобы прокатить свои шарики по прямой линии и не свернуть назад
|28.11.2011
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Сухпаек для кибержуков: ученые придумали систему автоподзарядки
ей электронные схемы киборгизованного насекомого. Их устройство использует энергию движения крыльев жука, чего достаточно для питания небольших датчиков, вроде крошечной видеокамеры, микрофона
|31.05.2011
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Гигантский жук охотится на змей и черепах
и и рыбы являются частью его рациона. Но Ошба впервые смог заснять свидетельства того, что жертвами жука могут быть небольшие черепахи и даже змеи. Гигантский жук разнообразит диету черепахами
|27.10.2010
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Жуки-убийцы заманивают пауков в их собственную паутину
бийцы (Stenolemus bituberus) часто становятся жертвами пауков, но случается и обратное. Для этого у жука есть даже специальное приспособление – в ротовой части у него имеется нечто, похожее на
|21.09.2007
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Технологии распыления инженеры позаимствовали у жука-бомбардира
м способен защищаться от лягушек, пауков, птиц и насекомых, выбрасывая струю пара на расстояние до 20 см. Струя создается в результате последовательности импульсов, при этом давление внутри организма жука быстро возрастает, а затем резко падает. По сути, жук имеет внутри камеру сгорания размером порядка одного миллиметра. В камере происходит реакция окисления гидрохинона перекисью водорода
|29.05.2007
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Евразийские ракушки пришли на родину колорадского жука
Ситуация с колорадским жуком, попавшим из Америки на территорию Евразийского континента, повторилась с точностью "до наоборот". Теперь "евразийские мидии" - пресноводные моллюски zebra mussel разрушают экосистему рек
|21.05.2007
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Жуки-нанотехнологи помогут оптоволоконной технике
руктуру жидких кристаллов холестерина. Ученые смогли детально исследовать структуру панциря только с помощью сканирующей электронной микроскопии. Как говорят исследователи, детальное изучение панциря жука позволит создать новый класс оптических устройств, в частности дисплеев, избирательно отражающих свет. Кроме этого, жук поможет улучшить современные матрицы микрозеркал, использующихся в о
|29.05.2006
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У африканского жука позаимствовали технологию сбора воды
ом собирается по специальным канавкам на панцире, стекая вниз – прямо жуку в рот. Способ сбора воды жуками Stenocara был положен в основу разработки, сделанной учеными из Массачусетского технол
|29.05.2006
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У африканского жука позаимствовали технологию сбора воды
ом собирается по специальным канавкам на панцире, стекая вниз – прямо жуку в рот. Способ сбора воды жуками Stenocara был положен в основу разработки, сделанной учеными из Массачусетского технол
|14.10.2005
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"Тараканьи бега": новое развлечение в Рунете
нами, приобретая их в том же «Питомнике» за виртуальные деньги — «багсы», заработанные первыми жуками на «Стадионе». После обретения хозяина жук начинает свою карьеру. Основная задача кажд
|15.01.2004
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Жуки - источники драгоценных камней
одержанием воды. Чешуйки с металлическим блеском покрывают верхнюю и боковую части поверхности тела жука. Каждая из чешуек состоит из внешней оболочки и внутренней, которая, в свою очередь, пре
|15.01.2004
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Жуки - источники драгоценных камней
одержанием воды. Чешуйки с металлическим блеском покрывают верхнюю и боковую части поверхности тела жука. Каждая из чешуек состоит из внешней оболочки и внутренней, которая, в свою очередь, пре
Зоология и организации, системы, технологии, персоны:
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