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Capcom
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.11.2020
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Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами
Бизнес-процессы под угрозой Японская компания Capcom, знаменитый во всем мире разработчик видеоигр (Resident Evil, Devil May Cry и др.), стала жертвой массивной кибератаки, которая затронула бизнес-процессы фирмы. В пресс-релизе компании у
|19.09.2012
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Capcom о РС-версии Resident Evil 6
Компания Capcom, в лице вице-президента Кристиана Свенссона (Christian Svensson), прояснила ситуацию с РС-версией игры Resident Evil 6, консольный релиз которой состоится уже 2 октября. Дело в том, что
|14.04.2011
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Dead Rising 2: Off the Record официально анонсирована
Компания Capcom официально анонсировала дополнение Dead Rising 2: Off the Record, о которой было объяв
|13.04.2011
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Capcom анонсирует игру Dragon's Dogma
Компания Capcom анонсировала новый фэнтезийный проект в стиле экшен-RPG Dragon's Dogma, разрабатывается который для Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз игры запланирован на начало 2012 года. Красочный д
|06.11.2008
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Capcom внедрила унифицированные коммуникации Cisco
Компания Capcom, разработчик, поставщик и дистрибьютор интерактивных приложений для игровых консолей, персональных компьютеров, карманных и беспроводных устройств, установила решение Cisco для унифициро
|02.07.2008
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1C выпустит игры от Capcom
Фирма "1С" и компания Capcom, один из крупнейших мировых разработчиков и издателей компьютерных и видеоигр, объявляют о заключении эксклюзивного партнерского соглашения. Согласно достигнутым договоренностям, фирма "
|27.08.2007
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Capcom выпустит игры на платформе N-Gage
Nokia и Capcom объявили о том, что в 2008 году Capcom будет издавать игры для N-Gage – платформы мобильных игр следующего поколения от Nokia. Capcom стал первым японским издателем, подтве
|06.08.2007
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Capcom: результаты за квартал обнадеживают
Компания Capcom опубликовала свой финансовый отчет за минувший квартал, закончившийся 30 июня. Продажи выросли на 35.1% по сравнению с аналогичным периодом за 2006 год и составили $121 млн.Чистый доход
|13.07.2007
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Capcom ожидает ещё одно снижение цены на PS3
Финансовый директор компании Capcom Казухико Абе заявил, что он ожидает ещё одного снижения цены на PlayStation 3 до конца этого года. Правда, из его заявления не понятно, до конца 2007 календарного или до конца 2008 финан
|18.06.2007
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В Steam появятся игры Capcom
Японский издатель компания Capcom объявила о подписании договора с компанией Valve по которому игры первой, как уже вышедшие, так и грядущие, появятся в системе цифрового распространения Steam.Среди первых тайтлов: Devil
|21.05.2007
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Capcom теряет чистую прибыль
Японский издатель и разработчик видеоигр компания Capcom опубликовала свой годовой финансовый отчет, согласно которому за 2007 финансовый год продажи и операционный доход выросли, но упала чистая прибыль.Продажи возросли на 6.1% и составили $6
|02.03.2007
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Capcom лицензирует Unreal Engine 3
Японский издатель видеоигр компания Capcom объявила о лицензировании игрового движка Unreal Engine 3, на котором американские разработчики будут создавать новую, пока не анонсированную игру.Анонс последовал буквально спустя два д
|16.11.2006
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Capcom предпочла THQ Activision
Компания Capcom закончила свое партнерство с издательством THQ в Австралии, и предпочла ему другое изд
|01.11.2006
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Capcom наступает на запад
Компания Capcom опубликовала финансовый отчет за 2006 фискальный год, закончившийся 31 марта, в котором кроме познавательных цифр есть и программная речь исполнительного директора Кензо Цуджимото.Соглас
Capcom и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
|NPD Group 140 1
|Moody's Investors Service 136 1
|Fortune Global 500 295 1
|Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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