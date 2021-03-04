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Capcom


04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 1
06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами 8
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
11.09.2019 Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad? 1
02.10.2017 Игромир 2017: самые ожидаемые новинки 1
25.11.2014 Samsung оснастит поддержкой FreeSync новые мониторы с разрешением UHD 4
31.10.2014 Пять лучших игр для празднования Хэллоуина: выбор ZOOM 1
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 1
14.04.2014 Пять лучших игр для Nintendo 3DS 1
28.08.2013 Lost Planet 3 в продаже 1
25.07.2013 DuckTales Remastered. Скриншоты 2
25.07.2013 DuckTales Remastered. Скриншоты 2
23.07.2013 DuckTales Remastered. Видео 2
12.07.2013 Дата выхода DuckTales Remastered 2
07.06.2013 DuckTales Remastered. Скриншоты 2
07.06.2013 Lost Planet 3. Cкриншоты 1
07.06.2013 Remember Me в продаже 1
07.06.2013 Electronic Arts на Е2 2013 2
05.06.2013 DuckTales Remastered выйдет на РС 2
04.06.2013 Релизный трейлер Remember Me 1
03.06.2013 Remember Me. Видео 1
25.05.2013 Resident Evil Revelations в продаже 1
21.05.2013 Resident Evil Revelations. Видео 1
18.05.2013 Remember Me. Видео 1
10.05.2013 Демоверсия Resident Evil Revelations на следующей неделе 1
10.05.2013 Remember Me. Скриншоты 1
03.05.2013 Remember Me. Воспоминания 1
29.04.2013 Resident Evil Revelations. Видеодневник 1
11.04.2013 Remember Me. Скриншоты 1
10.04.2013 Resident Evil Revelations. Предзаказ 1
10.04.2013 Lost Planet 3 в августе 1
08.04.2013 Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились 1
05.04.2013 Remember Me. Системные требования 1
03.04.2013 Системные требования Resident Evil Revelations 1
27.03.2013 Resident Evil Revelations. Видео 1
23.03.2013 DuckTales Remastered в разработке 2
22.03.2013 Resident Evil 6 для РС в продаже 1
07.03.2013 Дата выхода Lost Planet 3 1
28.02.2013 Remember Me. Дата выхода 1

Публикаций - 219, упоминаний - 259

Capcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб 1019 28
Konami 67 2
Bethesda Softworks 201 1
EA DICE 147 1
Square Enix 159 1
Sony Interactive Entertainment 3 1
Rockstar Games 201 1
Crytek 104 1
REvil - Хакерская группировка 25 1
Samsung Electronics 5633 1
Ubisoft 540 1
Apple Inc - Эппл Рус 7680 1
Microsoft Corporation 11017 1
Lenovo Group 1636 1
Canon 549 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 1
Sony 2319 1
Fortnite 47 1
SEC Consult Services 929 1
Warner Bros. International Television Distribution 177 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 102
Nintendo Wii - игровая консоль 328 10
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 8
Sony Playstation Network 123 4
Nintendo DS - игровая консоль 139 3
Nvidia GeForce GTS 11 3
Microsoft DirectX 325 3
Nvidia GeForce GTX 2054 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple iOS 5741 2
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 4 1
God of War - компьютерная игра 25 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Sony Pulse 3D 3 1
Sony Media Remote 8 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 153 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
Epic Games Unreal Engine 172 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 850 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Google Android 10750 1
Apple iPadOS 62 1
Apple iPad 3263 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Мельникова Анастасия 166 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 8
Япония 2760 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 7
Европа 3730 4
Канада 1294 1
Ближний Восток 1468 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 1
Новая Зеландия 290 1
Южная Африка 159 1
Южная Америка 313 1
Австралия - Австралийский Союз 1118 1
Азия - Азиатский регион 1512 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 1
Южная Корея - Республика 1450 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757110, в очереди разбора - 660800.
Создано именных указателей - 46354.
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