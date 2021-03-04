Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Capcom
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Публикаций - 219, упоминаний - 259
Capcom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб 1019 28
|Konami 67 2
|Bethesda Softworks 201 1
|EA DICE 147 1
|Square Enix 159 1
|Sony Interactive Entertainment 3 1
|Rockstar Games 201 1
|Crytek 104 1
|REvil - Хакерская группировка 25 1
|Samsung Electronics 5633 1
|Ubisoft 540 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 1
|Microsoft Corporation 11017 1
|Lenovo Group 1636 1
|Canon 549 1
|Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 1
|Sony 2319 1
|Fortnite 47 1
|SEC Consult Services 929 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757110, в очереди разбора - 660800.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757110, в очереди разбора - 660800.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru