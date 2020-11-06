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Capcom

Capcom

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами

Бизнес-процессы под угрозой Японская компания Capcom, знаменитый во всем мире разработчик видеоигр (Resident Evil, Devil May Cry и др.), стала жертвой массивной кибератаки, которая затронула бизнес-процессы фирмы. В пресс-релизе компании у
19.09.2012 Capcom о РС-версии Resident Evil 6

Компания Capcom, в лице вице-президента Кристиана Свенссона (Christian Svensson), прояснила ситуацию с РС-версией игры Resident Evil 6, консольный релиз которой состоится уже 2 октября. Дело в том, что

14.04.2011 Dead Rising 2: Off the Record официально анонсирована

Компания Capcom официально анонсировала дополнение Dead Rising 2: Off the Record, о которой было объяв
13.04.2011 Capcom анонсирует игру Dragon's Dogma

Компания Capcom анонсировала новый фэнтезийный проект в стиле экшен-RPG Dragon's Dogma, разрабатывается который для Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз игры запланирован на начало 2012 года. Красочный д
06.11.2008 Capcom внедрила унифицированные коммуникации Cisco

Компания Capcom, разработчик, поставщик и дистрибьютор интерактивных приложений для игровых консолей, персональных компьютеров, карманных и беспроводных устройств, установила решение Cisco для унифициро
02.07.2008 1C выпустит игры от Capcom

Фирма "1С" и компания Capcom, один из крупнейших мировых разработчиков и издателей компьютерных и видеоигр, объявляют о заключении эксклюзивного партнерского соглашения. Согласно достигнутым договоренностям, фирма "
27.08.2007 Capcom выпустит игры на платформе N-Gage

Nokia и Capcom объявили о том, что в 2008 году Capcom будет издавать игры для N-Gage – платформы мобильных игр следующего поколения от Nokia. Capcom стал первым японским издателем, подтве
06.08.2007 Capcom: результаты за квартал обнадеживают

Компания Capcom опубликовала свой финансовый отчет за минувший квартал, закончившийся 30 июня. Продажи выросли на 35.1% по сравнению с аналогичным периодом за 2006 год и составили $121 млн.Чистый доход

13.07.2007 Capcom ожидает ещё одно снижение цены на PS3

Финансовый директор компании Capcom Казухико Абе заявил, что он ожидает ещё одного снижения цены на PlayStation 3 до конца этого года. Правда, из его заявления не понятно, до конца 2007 календарного или до конца 2008 финан
18.06.2007 В Steam появятся игры Capcom

Японский издатель компания Capcom объявила о подписании договора с компанией Valve по которому игры первой, как уже вышедшие, так и грядущие, появятся в системе цифрового распространения Steam.Среди первых тайтлов: Devil
21.05.2007 Capcom теряет чистую прибыль

Японский издатель и разработчик видеоигр компания Capcom опубликовала свой годовой финансовый отчет, согласно которому за 2007 финансовый год продажи и операционный доход выросли, но упала чистая прибыль.Продажи возросли на 6.1% и составили $6
02.03.2007 Capcom лицензирует Unreal Engine 3

Японский издатель видеоигр компания Capcom объявила о лицензировании игрового движка Unreal Engine 3, на котором американские разработчики будут создавать новую, пока не анонсированную игру.Анонс последовал буквально спустя два д
16.11.2006 Capcom предпочла THQ Activision

Компания Capcom закончила свое партнерство с издательством THQ в Австралии, и предпочла ему другое изд
01.11.2006 Capcom наступает на запад

Компания Capcom опубликовала финансовый отчет за 2006 фискальный год, закончившийся 31 марта, в котором кроме познавательных цифр есть и программная речь исполнительного директора Кензо Цуджимото.Соглас

Публикаций - 290, упоминаний - 301

Capcom и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 82
9594 51
Nintendo 823 23
Microsoft - Activision Blizzard 511 17
Sony 6739 16
Airtight Games 17 15
Nvidia Corp 4002 15
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 14
Square Enix 215 14
Bandai Namco Entertainment 118 13
Microsoft Corporation 25775 13
EA - Electronic Arts 1317 11
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 10
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Spark Unlimited 23 7
Konami 111 6
Okami - Оками 15 6
Valve Software 254 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Новый диск 963 5
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 4
2K Games 215 4
Midway 110 4
From Software 25 4
THQ 299 3
NCsoft 104 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 3
Samsung Electronics 11065 3
Apple Inc 13156 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Atari 159 2
Crytek 146 2
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EA - BioWare 205 2
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Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Walt Disney Company 647 2
Block - Square 203 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
GameStop 30 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
101Hotels.com 456 1
Campari - Кампари Рус 1 1
Ziff Davis 24 1
eBay Inc 1640 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Hasbro 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Судебная власть - Judicial power 2500 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 129
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 47
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 34
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 19
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 16
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Benchmarking - Бенчмаркинг 299 5
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
VRS - Variable-Rate Shading 5 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 142
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 140
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 87
Capcom - Devil May Cry 60 49
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 48
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 24
Nintendo Wii - игровая консоль 760 19
Bionic Commando - Компьютерная игра (action-adventure) 23 19
Nintendo Wii U 75 11
Microsoft DirectX 723 11
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft Xbox Live 309 10
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 9
Nintendo Game Boy 114 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 6
Sony Playstation Network - PSN 204 6
Nintendo DS - игровая консоль 340 6
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 6
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 6
AMD Radeon HD 282 6
AMD Phenom 127 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 6
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 5
Rufus 11 5
Capcom - Monster Hunter 14 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 5
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 4
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 4
Square Enix - Final Fantasy 65 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 68 4
Fallout 170 4
Epic Games - Unreal Engine 337 4
Pokemon Go 81 4
Redfield Chris - Редфилд Крис 21 17
Kobayashi Hiroyuki - Кобаяси Хироюки 13 12
Itsuna Hideaki - Ицуна Хидеаки 6 6
Patton Mike - Паттон Майк 3 3
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Орловский Сергей 34 1
Скулкин Олег 80 1
Барышников Николай 17 1
Невский Александр 21 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Novak Lisa - Новак Лиза 24 1
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 1
Svensson Christian - Свенссон Кристиан 1 1
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 1
Igarashi Koji - Игараси Кодзи 1 1
Донских Евгений 3 1
Blochowiak Jason - Блохвиак Джейсон 1 1
Kreuk Kristen - Крюк Кристен 1 1
Woo John - Ву Джон 17 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
Byrne John - Бирн Джон 9 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Gray Justin - Грей Джастин 8 1
Beaumont Mark - Бомонт Марк 1 1
Depp Johnny - Депп Джонни 9 1
Kita Senri - Кита Сенри 2 1
Мельникова Анастасия 440 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 1
Толстой Лев 69 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 41
Япония 13807 36
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Европа 24964 23
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Швеция - Королевство 3782 8
Америка - Американский регион 2206 7
Канада 5082 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Япония - Токио 1020 2
Новая Зеландия 737 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
Япония - Осака 145 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Ирландия - Республика 1051 1
Польша - Республика 2031 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Америка Южная 884 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 87
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Английский язык 7030 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 11
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 9
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 61 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Физика - Physics - область естествознания 2940 7
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Йена - денежная единица Японии 503 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
The Independent 32 1
CNews TV 747 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Gamer Network 15 1
Famitsu 13 1
Bloomberg 1627 1
BleepingComputer - Издание 458 1
NPD Group 140 1
Moody's Investors Service 136 1
Fortune Global 500 295 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
ИгроМир 125 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Warner Bros. - Midway Summit - Midway Gamers' Day 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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