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Раздолье ВЦ внедренческий центр

Раздолье ВЦ - внедренческий центр


18.11.2024 ВЦ «Раздолье» автоматизировал «Генериум» на базе ПО «1С:ERP Управление предприятием 2»

Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал работу в компании «Генериум» на базе программного обеспечения «1С:E
11.11.2024 Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал АО «Ратеп» на базе программы «1С:ERP Управление предприятием 2»

стемы бухгалтерского и управленческого учета Акционерное общество «Ратеп» инициировало совместно с Концерном ВКО «Алмаз-Антей». В результате открытого конкурса для внедрения проекта выбрали компанию «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители «Раздолья». Проект реализован на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Автоматизированы регламентированный учет, расчет

30.10.2024 Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал учет для производителя БПЛА

ционных комплексов тяжелого класса с подразделениями в разных регионах страны. Автоматизацию компании, которая объединяет конструкторское бюро, производство и летно-испытательный комплекс, провел ВЦ «Раздолье». Внедрение «1С:ERP Управление холдингом» оптимизировало рабочие процессы и облегчило ведение отчетности по ГОЗ. Об этом CNews сообщили представители «Раздолья». В процессе реализации

29.10.2024 «Интерпринт Рус» представил кейс перехода с SAP на «1С» в референс-лаборатории ВЦ «Раздолье»

снове решения «1С:ERP Управление предприятием 2» в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье». Причинами перехода стали ограничения SAP, сложности развития и недостаточная автом
07.10.2024 «Раздолье» автоматизировало работу комбината по производству молочных консервов в России

Внедренческий центр «Раздолье» провел автоматизацию «Алексеевского молочноконсервного комбината» (холдинг РЕННА).

23.09.2024 Компания «Раздолье» автоматизировала производство, некогда производившее камеры для снарядов легендарной «Катюши»

Компания «Раздолье» завершила проект автоматизации одного из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса — Научно-производственного предприятия «Салют». Проект реализован на базе российской ERP-сист
12.09.2024 Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства

Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства взамен ранее используемого решения, созданного на базе разработок зарубежного вендора. ТД «ГраСС» — производи
20.04.2022 Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома»

В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных поселков Green Park, «Звездный», «Нежный», «Раздолье», «Светлый», «Счастливый» могут пользоваться скоростным интернетом и другими современными телеком-сервисами провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Более десят
26.05.2020 «Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси»

По рекомендации партнеров компания «Раздолье» решила воспользоваться сервисом обновления нетиповых конфигураций «1С» компании «1С-Ижтиси». Сегодня у программиста компании уходит не больше пяти часов на обновление: затраты времени
25.08.2015 «Биаксплен» повысила прозрачность бизнес-процессов с внедрением «1С:Управления производственным предприятием 8»

Внедренческий центр «Раздолье», партнер фирмы «1С», внедрил информационную систему на базе решения «1С:Управление


Публикаций - 52, упоминаний - 62

Раздолье ВЦ и организации, системы, технологии, персоны:

8226 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 5
Sony 6545 5
Intel Corporation 12200 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 4
Nvidia Corp 3492 4
Capcom 281 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 4
Samsung Electronics 10268 3
Google LLC 11786 3
Apple Inc 12108 3
HTC Corporation 1499 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
1С-ИЖТИСИ 39 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
LG Electronics 3615 2
HP Inc. 5688 2
Fujitsu 2041 2
AMD Graphics Product Group - ATI 943 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
SAP SE 5279 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Divizion 54 1
Yahoo! 3697 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 1
Huawei 3938 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3912 1
Telegram Group 1995 1
Ростелеком 9709 1
Dell EMC 5030 1
Lenovo Group 2294 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Merlion - Мерлион 798 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 108 4
Белый Ветер 356 3
Ferrari NV 157 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 260 2
Interprint - Интерпринт Рус 2 2
eBay Inc 1619 1
Связной ГК 1370 1
Dixis - Диксис 359 1
Евросеть 1404 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2352 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Prada 54 1
PCHome 32 1
Телефон.Ру 92 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 2 1
Канонфарма Продакшн 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
We Fry - Ви Фрай 2 1
Минобороны РФ - 514 авиационный ремонтный завод 1 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 1 1
Федеральное казначейство России 1774 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5920 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 11
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9287 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 10
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2425 3
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