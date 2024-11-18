Раздолье ВЦ внедренческий центр
|18.11.2024
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ВЦ «Раздолье» автоматизировал «Генериум» на базе ПО «1С:ERP Управление предприятием 2»
Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал работу в компании «Генериум» на базе программного обеспечения «1С:E
|11.11.2024
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Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал АО «Ратеп» на базе программы «1С:ERP Управление предприятием 2»
стемы бухгалтерского и управленческого учета Акционерное общество «Ратеп» инициировало совместно с Концерном ВКО «Алмаз-Антей». В результате открытого конкурса для внедрения проекта выбрали компанию «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители «Раздолья». Проект реализован на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Автоматизированы регламентированный учет, расчет
|30.10.2024
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Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал учет для производителя БПЛА
ционных комплексов тяжелого класса с подразделениями в разных регионах страны. Автоматизацию компании, которая объединяет конструкторское бюро, производство и летно-испытательный комплекс, провел ВЦ «Раздолье». Внедрение «1С:ERP Управление холдингом» оптимизировало рабочие процессы и облегчило ведение отчетности по ГОЗ. Об этом CNews сообщили представители «Раздолья». В процессе реализации
|29.10.2024
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«Интерпринт Рус» представил кейс перехода с SAP на «1С» в референс-лаборатории ВЦ «Раздолье»
снове решения «1С:ERP Управление предприятием 2» в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье». Причинами перехода стали ограничения SAP, сложности развития и недостаточная автом
|07.10.2024
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«Раздолье» автоматизировало работу комбината по производству молочных консервов в России
Внедренческий центр «Раздолье» провел автоматизацию «Алексеевского молочноконсервного комбината» (холдинг РЕННА).
|23.09.2024
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Компания «Раздолье» автоматизировала производство, некогда производившее камеры для снарядов легендарной «Катюши»
Компания «Раздолье» завершила проект автоматизации одного из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса — Научно-производственного предприятия «Салют». Проект реализован на базе российской ERP-сист
|12.09.2024
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Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства
Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства взамен ранее используемого решения, созданного на базе разработок зарубежного вендора. ТД «ГраСС» — производи
|20.04.2022
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Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома»
В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных поселков Green Park, «Звездный», «Нежный», «Раздолье», «Светлый», «Счастливый» могут пользоваться скоростным интернетом и другими современными телеком-сервисами провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Более десят
|26.05.2020
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«Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси»
По рекомендации партнеров компания «Раздолье» решила воспользоваться сервисом обновления нетиповых конфигураций «1С» компании «1С-Ижтиси». Сегодня у программиста компании уходит не больше пяти часов на обновление: затраты времени
|25.08.2015
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«Биаксплен» повысила прозрачность бизнес-процессов с внедрением «1С:Управления производственным предприятием 8»
Внедренческий центр «Раздолье», партнер фирмы «1С», внедрил информационную систему на базе решения «1С:Управление
Раздолье ВЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Грибков Евгений 4 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Сонюшкин Игорь 2 2
|Андросов Александр 4 1
|Грицай Олег 1 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Сидорина Татьяна 11 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Чернышева Дарья 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Bond James - Бонд Джеймс 67 1
|Константинов Константин 31 1
|Бекиров Руслан 43 1
|Файзрахманов Айрат 1 1
|Крохмаль Сергей 1 1
|Каблов Алексей 1 1
|Фомин Павел 31 1
|Буторина Наталья 1 1
|Чванов Алексей 2 1
|Белозерский Игорь 1 1
|Павлова Татьяна 5 1
|Вдовец Константин 1 1
|Пикурен Вера 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1866 1
|BleepingComputer - Издание 339 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
|Cosmopolitan 25 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ABI Research 234 1
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