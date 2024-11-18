Раздолье ВЦ - внедренческий центр

ВЦ «Раздолье» автоматизировал «Генериум» на базе ПО «1С:ERP Управление предприятием 2» Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал работу в компании «Генериум» на базе программного обеспечения «1С:E

Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал АО «Ратеп» на базе программы «1С:ERP Управление предприятием 2» стемы бухгалтерского и управленческого учета Акционерное общество «Ратеп» инициировало совместно с Концерном ВКО «Алмаз-Антей». В результате открытого конкурса для внедрения проекта выбрали компанию «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители «Раздолья». Проект реализован на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Автоматизированы регламентированный учет, расчет

Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал учет для производителя БПЛА ционных комплексов тяжелого класса с подразделениями в разных регионах страны. Автоматизацию компании, которая объединяет конструкторское бюро, производство и летно-испытательный комплекс, провел ВЦ «Раздолье». Внедрение «1С:ERP Управление холдингом» оптимизировало рабочие процессы и облегчило ведение отчетности по ГОЗ. Об этом CNews сообщили представители «Раздолья». В процессе реализации

«Интерпринт Рус» представил кейс перехода с SAP на «1С» в референс-лаборатории ВЦ «Раздолье» снове решения «1С:ERP Управление предприятием 2» в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье». Причинами перехода стали ограничения SAP, сложности развития и недостаточная автом

«Раздолье» автоматизировало работу комбината по производству молочных консервов в России Внедренческий центр «Раздолье» провел автоматизацию «Алексеевского молочноконсервного комбината» (холдинг РЕННА).

Компания «Раздолье» автоматизировала производство, некогда производившее камеры для снарядов легендарной «Катюши» Компания «Раздолье» завершила проект автоматизации одного из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса — Научно-производственного предприятия «Салют». Проект реализован на базе российской ERP-сист

Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства взамен ранее используемого решения, созданного на базе разработок зарубежного вендора. ТД «ГраСС» — производи

Оптическое раздолье: еще 3000 жителей Магнитогорска могут пользоваться скоростным интернетом «Ростелекома» В 2021 г. провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных поселков Green Park, «Звездный», «Нежный», «Раздолье», «Светлый», «Счастливый» могут пользоваться скоростным интернетом и другими современными телеком-сервисами провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Более десят

«Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси» По рекомендации партнеров компания «Раздолье» решила воспользоваться сервисом обновления нетиповых конфигураций «1С» компании «1С-Ижтиси». Сегодня у программиста компании уходит не больше пяти часов на обновление: затраты времени