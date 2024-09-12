Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства

Компания «Раздолье» внедрила в ТД «ГраСС» единую систему планирования и контроля производства взамен ранее используемого решения, созданного на базе разработок зарубежного вендора.

ТД «ГраСС» — производитель профессиональной автохимии, средств для клининга, бытовой химии, косметики и других товаров, необходимых как в быту, так и в таких сферах как HoReCa. Выбирая решение для автоматизации управления компанией, руководство Grass остановилось на системе «1С:ERP Управление предприятием 2». Проект был доверен компании ВЦ «Раздолье», обладающей экспертизой в части внедрения и сопровождения систем на базе «1С», включая «1С:ERP» для крупных предприятий.

Подготовительный этап включал анализ бизнес-процессов Grass, сбор технических требований к системе и выявление особенностей, которые необходимо будет учесть на этапах ее внедрения и адаптации.

В результате выполнения проекта был реализован функционал управления закупками и продажами, планирования производства, учета данных лабораторных исследований и управления экспериментами (в компании Grass есть свои научно-исследовательский центр и лаборатория).

Для работы с производственными операциями специалисты компании «Раздолье» дополнительно создали интерфейс для операторов, доступный с планшета. Всего было автоматизировано 450 рабочих мест.