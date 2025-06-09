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Чванов Алексей


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования  1
11.11.2024 Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал АО «Ратеп» на базе программы «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чванов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

8505 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 56 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 142 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 215 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 1
Федеральное казначейство России 1818 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 822 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 417 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2491 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1319 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 589 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2543 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11504 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5364 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 641 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 211 1
1С:ERP Управление предприятием 625 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
ЦРТ Визирь 28 1
Дырмовский Дмитрий 139 1
Атанов Иван 1 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1368 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 914 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6116 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 275 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6075 1
Образование в России 2372 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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