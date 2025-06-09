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Чванов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Чванов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8505 1
|Раздолье ВЦ - внедренческий центр 56 1
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 142 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
|1С:ERP Управление предприятием 625 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
|ЦРТ Визирь 28 1
|Дырмовский Дмитрий 139 1
|Атанов Иван 1 1
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