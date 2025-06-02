Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175849
ИКТ 13691
Организации 10678
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3460
Системы 25654
Персоны 75477
География 2852
Статьи 1520
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Грибков Евгений


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 ВЦ «Раздолье» и «1С» подвели итоги проекта импортозамещения ПО в компании Grass 1
06.03.2024 Владелец бренда «Умалат» Unagrande Company сократил недогруз на 1,5 тонны за счет внедрения «1С:ERP» 1
21.02.2024 Российский производитель дженериков известных иностранных препаратов перешел на «1С:ERP» 1
01.12.2022 Новая отечественная разработка заменит конструкторам отдельные функции PDM-системы 1
14.10.2020 Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Грибков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Раздолье ВЦ - внедренческий центр 56 4
8490 3
Призма ПИК 1 1
Канонфарма Продакшн 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 837 1
Федеральное казначейство России 1815 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6875 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 512 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3494 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 1
Аналоговые технологии 2793 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 459 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 189 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2483 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3839 1
1С:ERP Управление предприятием 621 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 463 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Microsoft Office 3822 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 1
Крохмаль Сергей 1 1
Андросова Александра - 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6114 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2265 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2816 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1043 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4508 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще