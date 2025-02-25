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Андросова Александра -



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
13.02.2025 Figura расширяет портфель решений с фокусом на развитие ИИ 1
14.10.2020 Ведущие интеграторы на рынке автоматизации пищевых предприятий объявили о стратегическом партнерстве 1
22.06.2020 Cisco ускоряет цифровую трансформацию российской образовательной отрасли 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Андросова Александра - и организации, системы, технологии, персоны:

Устинов Михаил 7 1
Скакунов Александр 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
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