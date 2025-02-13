Figura расширяет портфель решений с фокусом на развитие ИИ

Figura объявляет о запуске отдельного направления по развитию бизнеса ИИ. Компания сосредоточена на производстве аппаратной платформы для задач искусственного интеллекта. Бренд Figura образован путем выделения вендорского направления из бизнеса «Фигура АйТи». Об этом CNews сообщили представители Figura.

Более 10 лет компания «Фигура АйТи» помогает клиентам снижать вероятность рисков, распределять ресурсы, повышать безопасность инфраструктуры. Накопленный опыт и выстроенные отношения с технологическими партнерами, а также понимание потребностей рынка нашли отражение в запуске с 2024 г. собственного продуктового направления, предназначенного для решения задач с использованием искусственного интеллекта.

В портфель решений Figura, адаптированных под актуальные потребности российских заказчиков, вошли серверы разного уровня, системы хранения данных, системы резервного копирования, клиентское оборудование и программно-аппаратные комплексы.

Полномасштабный выход на рынок продуктовой линейки Figura начался в 2025 г., при этом запуск нового направления бизнеса уже позволил компании завершить 2024 г. с почти двукратным увеличением выручки.

Для того чтобы потенциальные клиенты могли протестировать возможности продуктов компании, Figura открыла собственный демонстрационный зал в Москве.

«Уход западных производителей и бурный рост направления ИИ открыл новые возможности для бизнеса. Благодаря нашему внушительному опыту и альянсам с технологическими партнерами, мы запустили собственный бренд Figura. Среди наших партнеров разработчики аппаратного и программного обеспечения, компонентов и микроэлектроники, совместно c которыми мы создаем актуальные и конкурентные решения. Решения Figura реализуются через двухуровневую систему продаж — дистрибьюторов и партнерскую сеть. Дальнейшее развитие партнерской экосистемы — один из наших приоритетов», — сказал Вячеслав Власов, директор по продажам компании Figura.

«За 10 лет нам удалось собрать высококвалифицированную команду специалистов, в том числе с опытом работы в международных ИТ-компаниях. Наш опыт позволяет справляться с любыми профессиональными вызовами и задачами повышенной сложности. За последние годы мы значительно выросли — как по количеству сотрудников, так и по накопленной инженерной экспертизе, что позволило нам выйти на стратегически важную территорию решений для ИИ, которая становится мощным драйвером развития в самых разных сферах бизнеса», — отметила Александра Андросова, генеральный директор компании Figura.