Cisco ускоряет цифровую трансформацию российской образовательной отрасли

Национальный исследовательский университет «МЭИ» проведет летнюю экзаменационную сессию в онлайн-формате с использованием платформы для совместной работы Cisco Webex. Как ожидается, эта система позволит более 3000 студентам сдать экзамены по более чем 200 дисциплинам удаленно. При этом ранее, в период самоизоляции, Cisco Webex уже помогла университету наладить дистанционное обучение и обеспечить непрерывность образовательных процессов. Это стало частью программы Cisco, в рамках которой компания на бесплатной основе предоставляет доступ к Webex российским предприятиям и организациям и помогает минимизировать влияние COVID-19 на рабочие процессы.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — одно из ведущих российских высших учебных заведений в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и ИТ. С момента основания в 1930 году в нем подготовлено более 200 тысяч специалистов в разных областях науки и техники. В период пандемии платформой Cisco Webex пользовались девять из десяти институтов, входящих в состав «МЭИ», для проведения трех основных видов занятий – лекций (45%), практикумов (50%) и лабораторных работ (5%). По мере изучения преподавателями и студентами функционала Webex количественные показатели его использования заметно выросли. Так, в четвертую неделю обучения с Cisco Webex, с 13 по 19 апреля, число проводимых занятий в режиме удаленной работы возросло по сравнению с первой неделей, с 24 по 29 марта, более чем в 6 раз – с 160 до 1002. Организаторов веб-конференций за этот же период также стало больше более чем в 6 раз – 405 в четвертую неделю против 65 в первую. Количество участников увеличилось более чем в 10 раз – с 1468 в первую неделю до 15931 в четвертую. Таким образом, всего с 24 марта по 19 апреля общее число проведенных занятий составило 3235, участниками которых стали 39522 человек.

«Платформа Cisco Webex помогла преподавателям и учащимся, находящимся на расстоянии друг от друга, взаимодействовать практически без издержек, – сказал Владимир Замолодчиков, первый проректор «Национального исследовательского университета «МЭИ». – В результате несмотря на карантинные мероприятия нам не пришлось приостанавливать или «урезать» учебный процесс. Интерактивные занятия помогли нашим студентам подготовиться к предстоящей сессии, в ходе которой уже совсем скоро они смогут продемонстрировать свои знания дистанционно – также при помощи Cisco Webex. По результатам использования Cisco Webex могу с уверенностью утверждать, что эта платформа идеально подходит для цифровой трансформации образования и использования в школах и ВУЗах».

«Компания Cisco прилагает усилия, чтобы сложная ситуация, в которой студенты и преподаватели оказались из-за пандемии коронавируса, не повлияла на их планы и не нарушила привычный режим работы, – сказала Александра Андросова, менеджер по работе с клиентами, Cisco. – Учиться новому, оставаться на связи с наставниками, коллегами и друзьями, задавать вопросы и незамедлительно получать ответы – неполный перечень возможностей, доступных пользователям платформы Cisco Webex. Преподаватели «Национального исследовательского университета «МЭИ» быстро освоили новый сервис и оценили его потенциал, а студенты легко адаптировались в новых условиях и уже готовы показать, чему научились. Мы рады поддерживать будущих специалистов и быть частью их образовательного пути».

История сотрудничества НИУ «МЭИ» и Cisco насчитывает более 10 лет. С 2007 года на базе университета реализуется программа Сетевой академии Cisco. Студенты проходят обучение по авторизованным курсам и сдают экзамены для получения промышленных международных сертификатов. Важно отметить, что в период пандемии COVID-19 компания Cisco предоставляет временный доступ к Webex без взимания платы не только высшим учебным заведениям, но и любым предприятиям, имеющим потребность в организации дистанционной работы. Что касается учебных заведений, то в период пандемии таким предложением Cisco Webex воспользовались более 40 вузов в России. Получить доступ к системе можно через авторизованных партнеров Cisco.