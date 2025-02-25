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ITD Group ShiftLeft Security Пайнап


Компания ShiftLeft Security образована в 2015 г. Входит в российскую группу компаний ITD Group. Основной вид деятельности компании ShiftLeft Security — разработка программного обеспечения. В штате ShiftLeft Security — команда разработчиков, инженеров и технических специалистов. Штаб-квартира находится Москве.


25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
04.12.2024 Статический анализатор кода SASTAV включен в реестр российского ПО 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 10 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 2
Оцифровка - Digitization 4577 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4190 2
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 78 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 274 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1551 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3911 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 16 1
ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 2
C# - C Sharp - Язык программирования 332 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 586 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1119 1
Linux OS 10025 1
Python - высокоуровневый язык программирования 951 1
Калемберг Ксения 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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