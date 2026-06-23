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«Единый ЦУПИС» внедрил платформу статического анализа безопасности кода Sastav

«Единый ЦУПИС», платежный сервис для любителей спорта, завершил внедрение российской платформы статического анализа безопасности исходного кода Sastav. Реализованное решение дополнило собой большой стек open source-технологий анализа программного обеспечения, являющийся корпоративным стандартом для проверки сервисов. Об этом CNews сообщил представитель Sastav.

В ходе пилотного проекта и последующего внедрения команда безопасности приложений «Единого ЦУПИС» прошла путь от задачи «качественно проанализировать исходный код на Kotlin» до полноценной интеграции Sastav в копилку решений. В ежедневном режиме система анализирует десятки тысяч строк кода на языках Python, JavaScript, Java и Kotlin, демонстрируя стабильную работу без потери глубины анализа.

Среди функциональных возможностей Sastav «Единый ЦУПИС» выделил как наиболее значимые возможность параллельного сканирования нескольких проектов, создание собственных правил под специфику внутренней разработки, а также построение графов и выявление лучшей точки исправления сразу для целой группы типов уязвимостей.

В рамках промышленной эксплуатации силами компаний была успешно реализована интеграция с LDAP. Кроме того, в последнем обновлении по запросу команды безопасности «Единого ЦУПИС» добавлена возможность создания репозитория с указанием ссылки на GitLab через API, что упростило автоматизацию процессов.

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Ксения Калемберг, управляющий партнер ShiftLeft Security (разработчик Sastav), сказала: «Проект в «Едином ЦУПИС» — показательный пример того, как заказчик приходит к нам с чётким практическим запросом и вместе с нами последовательно повышает зрелость своих процессов DevSecOps. Мы гордимся, что Sastav становится проводником единого стандарта безопасной разработки в организации. Особенно ценно, что функциональность продукта развивается под реальные задачи заказчика, как это произошло с интеграцией с LDAP и упрощением автоматизации процессов».

Гизар Шакиров, заместитель председателя правления по информационной безопасности «Единого ЦУПИС», отметил: «Sastav позволяет получить нам экспертизу мирового уровня в решении по поиску дефектов исходного кода. Благодаря сотрудничеству с ShiftLeft Security мы увеличили покрытие разрабатываемых сервисов на языке программирования Kotlin, чем далеко не все могут похвастаться на российском рынке решений класса SAST. Sastav органично вписался в текущие процессы безопасной разработки, дополнив их качеством результата и гибкой возможностью создавать собственные правила сканирования».

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