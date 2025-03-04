Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITD Group ShiftLeft Security SASTAV статический анализатор исходного кода
SASTAV автоматически проверяет нескомпилированный код на всех поддерживаемых языках. Для ускорения процесса устранения уязвимостей команда ShiftLeft Security разработала методику КАИВ (каскадная AI валидация дефектов кода), которая предусматривает наличие AI-ассистента для автоматизации работы с результатами анализа. Методология КАИВ позволяет исключить избыточные срабатывания, оставляя только критически важные уязвимости, требующие внимания разработчика.
ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап 4 2
|ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 11 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.