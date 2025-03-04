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ITD Group ShiftLeft Security SASTAV статический анализатор исходного кода

ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода

SASTAV автоматически проверяет нескомпилированный код на всех поддерживаемых языках. Для ускорения процесса устранения уязвимостей команда ShiftLeft Security разработала методику КАИВ (каскадная AI валидация дефектов кода), которая предусматривает наличие AI-ассистента для автоматизации работы с результатами анализа. Методология КАИВ позволяет исключить избыточные срабатывания, оставляя только критически важные уязвимости, требующие внимания разработчика.


04.03.2025 Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы 1
04.12.2024 Статический анализатор кода SASTAV включен в реестр российского ПО 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап 4 2
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 11 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4222 2
Оцифровка - Digitization 4591 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 78 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 275 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 107 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4530 2
C# - C Sharp - Язык программирования 332 1
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1128 1
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Калемберг Ксения 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2207 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
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