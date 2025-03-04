ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода

SASTAV автоматически проверяет нескомпилированный код на всех поддерживаемых языках. Для ускорения процесса устранения уязвимостей команда ShiftLeft Security разработала методику КАИВ (каскадная AI валидация дефектов кода), которая предусматривает наличие AI-ассистента для автоматизации работы с результатами анализа. Методология КАИВ позволяет исключить избыточные срабатывания, оставляя только критически важные уязвимости, требующие внимания разработчика.