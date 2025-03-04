Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы

Компания ShiftLeft Security, входящая в состав ITD Group, выпустила новый релиз программного продукта для статического анализа исходного кода SASTAV. Этот релиз включает ряд изменений и улучшений, направленных на повышение удобства использования, производительности и надежности продукта. Об этом CNews сообщили представители ITD Group.

Переработанный интерфейс и улучшение пользовательского опыта

Одним из ключевых нововведений стало полное обновление интерфейса SASTAV. Интерфейс был переработан с учетом современных тенденций в области дизайна и удобства использования (UX). Теперь пользователи могут быстрее находить нужные функции и настройки благодаря интуитивно понятной навигации и упрощенной структуре меню. Кроме того, улучшены визуальные элементы, что делает работу с продуктом еще более комфортной и приятной.

Повышение скорости работы

В новом релизе значительно увеличена производительность решения. Оптимизация алгоритмов анализа позволила сократить время выполнения проверок, что особенно важно при работе с большими проектами. Это изменение делает процесс разработки более эффективным и сокращает временные затраты на анализ кода.

Отказоустойчивость

Для повышения стабильности работы продукта была проведена работа над его отказоустойчивостью. В случае возникновения ошибок или сбоев программа теперь способна автоматически восстанавливать свою работоспособность без потери данных. Это позволяет минимизировать риски простоя и обеспечивает непрерывную работу команды разработчиков.

Оптимизация потребления ресурсов

Важным аспектом новой версии является оптимизация потребления системных ресурсов. Решение стало менее требовательным к памяти и процессорному времени, что позволяет использовать его даже на менее мощных устройствах. Это особенно актуально для команд, работающих в условиях ограниченных ресурсов.

Доработанная ролевая модель, добавлена возможность пользовательских ролей

Ролевая модель продукта была существенно пересмотрена, и теперь она представляет собой набор заложенных и преднастроенных ролей, соответствующих заложенным базовым пользовательским сценариям, что позволяет без лишних сложностей пройти успешный путь сканирования «из коробки». Новая система гибкой настройки дает возможность создать набор пользовательских ролей со свободным набором привилегий, что позволяет интегрироваться в уже существующие рабочие процессы и подстраивать систему под реалии заказчиков. Это помогает лучше контролировать процессы разработки и обеспечивать безопасность информации.

Проектный подход к настройкам сканирования

Ранее все настройки сканирования применялись ко всем проектам сразу. В новом релизе появилась возможность задавать параметры сканирования отдельно для каждого проекта. Это дает пользователям больше свободы в настройке деталей запуска и сканирования кода (пресетов) под конкретные нужды и особенности их проектов.

Лицензирование микросервисов

Теперь продукт поддерживает лицензирование микросервисов (репозиториев до 15 тыс. строк кода), что делает его идеальным выбором для компаний, использующих в разработке микросервисную архитектуру. Это поможет оптимизировать расходы на лицензии и упростить управление ими.

Поддержка развертывания в Kubernetes

Продукт теперь полностью совместим с платформой Kubernetes, что открывает новые возможности для масштабирования и автоматизации процессов. Пользователи смогут интегрировать инструмент в свои существующие инфраструктуры и воспользоваться всеми преимуществами контейнеризации.

Ксения Калемберг, управляющий партнер компании ShiftLeft Security: «Помимо обновления интерфейса, повышения производительности и отказоустойчивости, мы увеличили точность срабатываний в рамках каскадной AI-валидации дефектов исходного кода. Все это делает SASTAV еще более привлекательным для широкого круга пользователей. Мы продолжаем активно работать над совершенствованием своих продуктов, чтобы обеспечить их самыми современными и эффективными решениями для разработки программного обеспечения».