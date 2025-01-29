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ITD Group International IT-Distribution Group Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн

ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн

International IT-Distribution Group (ITD Group) с 2007 года представляет интересы разработчиков инновационных решений в сфере защиты информации и DevSecOps.

 

 

 

 


29.01.2025 Компания «Мсофт», разработчик MFlash, получила лицензию ФСБ 1
04.12.2024 Статический анализатор кода SASTAV включен в реестр российского ПО 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1
24.10.2023 MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве 1
28.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем обезличивания данных 2023 1
26.09.2023 Небезопасные инструменты передачи файлов сохраняют популярность 1
13.09.2018 ИБ-интеграторам представили новых вендоров в рамках ITD Summit 1
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 1
29.06.2018 ITD Group и Checkmarx рассказали об угрозах и уязвимостях в приложениях 3
20.03.2017 Skybox Security расширяет присутствие в России и СНГ 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:

Skybox Security 29 3
Checkmarx 9 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 2
SurfSecure 3 2
Infognito - Brillix 3 2
ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап 2 2
Yandex - Яндекс 7359 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Информзащита 760 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Cyberbit 3 1
Cybonet - PineApp Archive-SeCure 5 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 126 1
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DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
SAS Institute 972 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
MFASoft - СИС Разработка 9 1
2domains 4 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6127 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2060 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 2
Оцифровка - Digitization 4548 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6671 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 259 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4113 2
DevOps - Development и Operations 866 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1248 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  659 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1852 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 431 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2148 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1205 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 5
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 2
ITD Group - ShiftLeft Security - SASTAV - статический анализатор исходного кода 2 2
IntelLinx 1 1
Checkmarx CxSuite 1 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 3 1
2Test Профишкаф 1 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 934 1
Linux OS 9967 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Черкас Юрий 15 3
Мазур Артём 3 2
Голопяткин Алексей 5 1
Евдокименко Евгения 1 1
Майстер Леон 2 1
Павлов Андрей 40 1
Янкин Андрей 35 1
Лукьянов Кирилл 1 1
Рожнов Михаил 5 1
Саксаганский Александр 1 1
Калемберг Ксения 2 1
Зрячих Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 3
Израиль 2732 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2310 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2731 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 1
VAD - Value Added Distribution 98 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2188 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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