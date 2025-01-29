ITD Group International IT-Distribution Group Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн
International IT-Distribution Group (ITD Group) с 2007 года представляет интересы разработчиков инновационных решений в сфере защиты информации и DevSecOps.
ITD Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
|Черкас Юрий 15 3
|Мазур Артём 3 2
|Голопяткин Алексей 5 1
|Евдокименко Евгения 1 1
|Майстер Леон 2 1
|Павлов Андрей 40 1
|Янкин Андрей 35 1
|Лукьянов Кирилл 1 1
|Рожнов Михаил 5 1
|Саксаганский Александр 1 1
|Калемберг Ксения 2 1
|Зрячих Андрей 1 1
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