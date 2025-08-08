Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180083
ИКТ 13996
Организации 10875
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25992
Персоны 77526
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2681
Мероприятия 864

Мазур Артём


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 1
29.06.2018 ITD Group и Checkmarx рассказали об угрозах и уязвимостях в приложениях 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мазур Артём и организации, системы, технологии, персоны:

ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 287 1
Checkmarx 13 1
Skybox Security 30 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Yandex - Яндекс 7976 1
Naumen - Наумен 661 1
SurfSecure 3 1
РЕСО-Гарантия СК 47 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2922 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7818 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29953 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6597 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21425 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4150 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 292 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8730 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8352 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31065 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7842 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12048 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 45 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2710 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1361 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8296 1
Оцифровка - Digitization 4777 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13108 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4565 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5677 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2080 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 902 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25286 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7258 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 700 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2204 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4865 2
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 25 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 31 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 161 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 1
Checkmarx CxSuite 1 1
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 1
Черкас Юрий 15 1
Голопяткин Алексей 5 1
Зайцев Андрей 50 1
Майстер Леон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1643 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14469 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1698 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25180 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10359 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6087 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11436 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 236 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376813, в очереди разбора - 745953.
Создано именных указателей - 180083.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще