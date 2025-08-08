Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Дроканов Олег


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дроканов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4315 1
Huawei 4090 1
Yandex - Яндекс 8030 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13623 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 885 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7843 1
Газпром ПАО 1382 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1291 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6174 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 483 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16506 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5570 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 184 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3647 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1746 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3853 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16169 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6002 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Ведяхин Александр 149 1
Ивашкевич Евгений 15 1
Кравцов Сергей 57 1
Мазур Артём 4 1
Близнюк Станислав 17 1
Путин Владимир 3286 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2604 1
Болгария - Республика 782 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1200 1
Монголия 361 1
Бразилия - Федеративная Республика 2421 1
Сербия - Республика 352 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17758 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52916 1
Казахстан - Республика 5714 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1115 1
Япония 13421 1
Швеция - Королевство 3654 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 1
Польша - Республика 1996 1
Сингапур - Республика 1886 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3567 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1328 1
Венгрия 844 1
Россия - СФО - Новосибирск 4528 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1657 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2750 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30907 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Металлы - Серебро - Silver 785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 20 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1203 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: