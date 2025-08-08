Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа. Это лучший результат по количеству золотых медалей среди всех участников. Команду готовили представители Центрального университета и компаний Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). В 2025 г. Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO). Об этом CNews сообщили представители

В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию.

Финал Международной олимпиады по ИИ проходил в течение двух дней и состоял из командного и индивидуального туров. В командном туре команда из России вошла в топ-10 команд в первый день участия и выиграла серебряную медаль.

Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.

Медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту получили призеры и победители Всероссийской олимпиады по ИИ, международного конкурса по ИИ AI Challenge и других престижных российских и международных олимпиад и соревнований в сфере ИИ.

Обладатели золотых медалей в индивидуальном зачете: Матвей Беляев — ученик 11-го класса АНПОО «Дальневосточный центр непрерывного образования», Международная лингвистическая школа, г. Владивосток; Михаил Вершинин — ученик 10-го класса МАОУ «Лицей № 22 "Надежда Сибири"», г. Новосибирск; Тимур Гарифуллин — ученик 11-го класса МАОУ «Лицей № 58», г. Уфа; Данис Динмухаметов — ученик 11-го класса ГБОУ «Школа № 2107», г. Москва; Олег Дроканов — ученик 10-го класса ГБНОУ «Президентский физико-математический лицей № 239», г. Санкт-Петербург; Андрей Хлопотных — ученик 11-го класса «Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30», г. Санкт-Петербург.

Обладатель серебряной медали в индивидуальном зачете: Артем Мазур — ученик 11-го класса ОЧУ «Газпром школа», г. Москва.

Обладатель бронзовой медали в индивидуальном зачете: Константин Сигалов — ученик 11-го класса ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777», г. Санкт-Петербург.

Каждый участник команды России получит 100 тыс. руб. на образовательные цели от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Фонд помогает подросткам в изучении искусственного интеллекта, реализуя просветительские мероприятия и профильные соревнования по ИИ совместно с партнерами и поддерживает талантливых школьников.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель председателя правительства Российской Федерации: «Наш Президент Владимир Путин поставил задачу — Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы жизни. В нашей стране сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ. Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, являются достойными продолжателями этих традиций. Ребята, поздравляю с заслуженными наградами! Благодарю учителей, наставников из университетов и бизнеса. Вы доказали, что объединение усилий — это прямой путь к победам».

Вице-премьер добавил, что это существенно пополняет число наград российских школьников на международных состязаниях текущего года: ранее уже было заработано 29 медалей.

Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации: «Поздравляю наших школьников, вновь доказавших свое мастерство на международном уровне. Ребята показали отличный результат на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. Искусственный интеллект — одно из самых перспективных направлений современной науки, и ваши достижения укрепляют технологическое лидерство России. Уверен, что именно такие талантливые ребята будут двигать вперед науку и инновации. Благодарю участников за упорство, трудолюбие и волю к победе, а их наставников — за профессионализм и поддержку».

Александр Ведяхин, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы невероятно гордимся нашей школьной сборной! Все ребята завоевали медали! А шесть золотых медалей на Международной олимпиаде по ИИ — это триумф российского таланта и упорства. Ребята показали не только блестящие знания в искусственном интеллекте, компьютерном зрении и машинном обучении, но и умение работать в команде. Эта победа — яркое свидетельство огромного научно-технического потенциала молодежи со всей России. Мы, Альянс в сфере ИИ, Центральный университет, МФТИ и наши партнеры объединили усилия, чтобы дать ребятам самую лучшую подготовку. Мы видим, как инвестиции в поддержку одаренных школьников в критически важной области ИИ приносят выдающиеся результаты на мировом уровне. Поздравляем победителей, их наставников и всю команду поддержки! Мы приглашаем всех участников команды к нам на стажировку и желаем успехов!»

Станислав Близнюк, глава «Т-Банка»: «Мы рады поздравить нашу школьную сборную с блестящим результатом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае! Россия – лидер по количеству золота в этом году, что говорит о нашей сильнейшей подготовке, таланте и упорстве ребят. Мы в очередной раз доказали технологическое лидерство страны на мировой арене, чем по праву можем гордиться! В этом году мы готовили не только ребят из России, но и сборные Кыргызстана, Казахстана, Монголии, которые тоже показали прекрасные результаты. Мы усилили подготовку ребят благодаря уже имеющемуся успешному опыту и экспертизе наших партнеров из Альянса в сфере ИИ и МФТИ, за что мы очень благодарны и ценим вклад каждого! От лица «Т-Банка» хочется сказать, что такие таланты нам нужны, поэтому мы будем ждать всех у нас – на стажировке и, конечно, в Центральном университете! Еще раз поздравляю всех причастных – тренеров, школьников, их родителей, преподавателей и близких. Вы наши звезды, впереди большое светлое будущее! Продолжайте стремиться к вершинам, а мы вас в этом поддержим!»

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Я хочу поздравить победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту с заслуженными медалями и поблагодарить их за старания и труд в период соревнований и длительной подготовки. Мы во второй раз готовим сборную России и во второй раз успешно. В прошлом году на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии ребята при поддержке Центрального университета победили с большим отрывом от сильнейших соперников из 39 стран. В этом году и сама олимпиада стала более зрелой — количество стран-участников выросло с 39 до 61, — и мы подошли к подготовке еще более осознанно — команда ведущих экспертов Центрального университета разработала индивидуальную программу подготовки, а также усилила свою экспертизу ресурсами наших партнеров — Альянса в сфере искусственного интеллекта и МФТИ. Мы ясно понимаем, какую роль новые технологии и специалисты в этой области играют для построения национального технологического суверенитета и рады, что можем внести свой вклад на уровне высшего и факультативного образования в развитие кадрового потенциала и благополучие нашей страны».

Состав команды для участия в IOAI был определен в рамках очной подготовки Northern Eurasia OAI 2025 в мае на площадке «СберУниверситета». Перед участниками с лекциями выступили ведущие эксперты в области ИИ в России, в том числе члены Научного совета Альянса в сфере ИИ. В рамках мероприятия прошли очные учебно-тренировочные сборы и состоялись финальные испытания для претендентов на попадание в сборную.

Подготовка команды проходила в несколько этапов. Программа подготовки была разработана ведущими экспертами Центрального университета. Основной фокус был на практических и теоретических знаниях в области нейронных сетей, глубокого обучения, обработки естественного языка (NLP) и компьютерного зрения (CV). Также в этом году к подготовке присоединились специалисты в области искусственного интеллекта из российских и международных компаний и университетов, в том числе Сбербанка, «Т-Банка», Huawei, Wildberries, «Яндекса», VK, МТС, ВШЭ и МФТИ.