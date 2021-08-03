Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Монголия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 172, упоминаний - 213
Монголия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|Сологуб Денис 16 5
|Пушкин Василий 11 4
|Понькин Александр 26 4
|Емельченков Сергей 83 4
|Мотренко Андрей 10 4
|Лагунов Андрей 10 4
|Бижан Михаил 10 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Казанцев Сергей 11 4
|Марова Юлия 10 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Успенский Александр 7 4
|Слуцкий Александр 7 4
|Козырева Татьяна 4 3
|Заренин Андрей 10 3
|Кравцов Роман 77 3
|Рыстенко Михаил 57 2
|Носков Константин 201 2
|Гришин Владислав 2 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Мельников Дмитрий 5 2
|Печенин Алексей 12 2
|Платонов Михаил 38 2
|Новиков Валентин 3 2
|Назарбаев Нурсултан 30 1
|Мурадов Рустам 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Тихоненко Семён 1 1
|Нечаев Иван 57 1
|Бархатов Вячеслав 5 1
|Савченко Виталий 7 1
|Менн Алексей 1 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Кувшинов Денис 4 1
|Старков Петр 3 1
|Демидов Михаил 124 1
|Любченко Алексей 1 1
|Питолин Евгений 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|CNews Инновация года - награда 26 4
|CNews Analytics 1988 2
|Microsoft Security Intelligence Report 13 2
|NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759202, в очереди разбора - 662892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759202, в очереди разбора - 662892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru