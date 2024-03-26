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Монголия

Монголия

«Пусть крепнет советско-монгольская дружба!» Советский плакат о цене настоящей дружбы. Иванов К. К., 1958 год. «Пусть крепнет советско-монгольская дружба!» Советский плакат о цене настоящей дружбы. Иванов К. К., 1958 год.
«Пусть крепнет советско-монгольская дружба!» Советский плакат о цене настоящей дружбы. Иванов К. К., 1958 год.

СОБЫТИЯ


26.03.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая

голия – Китай». Компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движени
29.02.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая

голия – Китай». Компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движени
08.11.2023 ГК 1520 и «Монгольские железные дороги» будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии

Группа компаний 1520 и «Монгольские железные дороги» заключили меморандум о стратегическом партнерстве в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры Монголии. «ГК 1520 уже более 10 лет участвует в цифровизации железных дорог Монголии, мы намерены и дальше развивать это сотрудничество. Среди приоритетных двухсторонних проектов мы види
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал. В экспортную партию вошли обогреватели и фототерапевтический облучатель у
11.12.2020 Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии

20. Кибероперация получила название «Затаенный трезубец» (StealthyTrident) и была направлена на слежку за монгольскими чиновниками через корпоративный мессенджер. Более 400 государственных учреждений Монголии используют в работе бизнес-платформу Able. В состав платформы входит приложение для коммуникаций Able Desktop. Киберисследователи Eset обнаружили, что именно через это приложение на ко
24.11.2015 Система Contact и Государственный Банк Монголии стали партнерами

Платежная система Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Монголии, запустив отправку и выплату переводов в офисах Госбанка Монголии (State Bank
27.08.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол»

{display:none;} 28 августа в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами». Бои на Халхин-
13.11.2012 «Ростелеком» и «MobiCom» организовали пограничный стык между Россией и Монголией

же в следующем году занять не менее 25% местного рынка». «Переход Россия - Монголия и транзит через Монголию мы в будущем собираемся интегрировать в транзитные проекты «Ростелекома» ТЕА и ВТМ-Т
13.12.2011 Golomt Bank будет управлять своей сетью банкоматов с помощью SmartATM

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о заключении контракта с частным банком Монголии Golomt Bank на внедрение современного решения для управления сетью банкоматов. По результатам конкурса, проходившего в несколько этапов, Golomt Bank выбрал решение SmartATM от «БПЦ Бан
22.11.2011 Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде

оби (формация Джадочта) экспедиция палеонтологов из Университета Роде Айленд (США) обнаружила гнездо с малышами протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) – динозавров, живших на территории сегодняшней Монголии примерно 70 миллионов лет назад. Это первая находка такого рода, свидетельствующая о том, что протоцератопсы заботились о своих детенышах и держали их в гнезде в течение долгого времен
19.10.2009 «Синтерра» и Gemnet организуют трансграничный переход между Россией и Монголией

Национальный оператор связи РФ «Синтерра» и оператор фиксированной связи Монголии Gemnet LLC подписали базовое соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит клиентам
26.08.2009 Россия и Монголия создают уранодобывающее предприятие

енеральный директор госкорпорации «Росатом» С.Кириенко и руководитель управления по ядерной энергии Монголии С.Энхбат подписали соглашение между правительствами Российской Федерации и Монгол
18.06.2009 СЭД «Летограф» впервые внедрили в Монголии

ьской группе компаний КОО «Жаст групп». По информации «Летографа», для компании это первый проект в Монголии и первое внедрение нового продукта «Летограф.Основа». Холдинг КОО «Жаст групп» объед
30.05.2008 В Монголии продолжаются разрушительные песчаные бури

Как сообщает агентство "Синьхуа", до 46 человек возросло число погибших в результате разрушительных песчаных бурь, которые с 26 мая бушуют на территории Монголии. Большинство погибших были скотоводами. Об этом сообщило в четверг национальное телевидение Монголии. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие два дня песчаные бури продолжат
04.10.2007 «Трафиклэнд» и Unitel запустили интерактивное медиавещание в Монголии
08.08.2007 Alcatel-Lucent построит сеть нового поколения в Монголии

Компания Alcatel-Lucent объявила о подписании с MobiCom, поставщиком телекоммуникационных услуг в Монголии, контракта, предусматривающего строительство национальной сети NGN, а также расширение беспроводной сети оператора. После завершения проекта решение Alcatel-Lucent предоставит компании
26.06.2007 Softline пришла в Монголию: первое международное представительство

Компания Softline, лидер на ИТ-рынке России и стран СНГ, объявляет об открытии своего первого международного представительства – офиса в Монголии. Выход Softline на рынок Монголии определен рядом факторов: увеличением инвестиционного потока в основные отрасли экономики страны, в частности, в банковский сектор, горнорудную
23.04.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Монголии и Либерии

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг GRPS с компанией «MobiCom Corporation» (Монголия) и голосовой роуминг с компанией «Comium Liberia inc» (Либерия). На данный момент у компании роуминг действует c 443 операторами из 182 стран, предоставляющими услуги в 193 странах.
21.03.2005 R-Style Softlab завершила первое зарубежное внедрение RS-Bank V.6

бежное внедрение ИБС RS-Bank V.6 на платформе Oracle и второй проект, выполненный R-Style Softlab в Монголии (первый — автоматизация одного из крупнейших банков страны — «Анод-банка»). В январе
22.12.2004 Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему

 «Анод-банке» планируется завершить в первой половине 2005 года. Поскольку внедрение RS-DataHouse в Монголии осуществляется впервые, то основная проблема, которую предстоит решить специалистам

17.10.2003 ITXC нашел новых партнеров в России и Монголии

Монгольский оператор сотовой связи экономит за счет IP-телефонии Корпорация ITXC, обладатель крупнейшей в мире сети IP-телефонии, и монгольский GSM-оператор Mobicom договорились о создании шлюза международной связи через интернет-каналы. Таким образом, оператор этой небогатой страны сможет привлечь больше абонентов к услуге
23.06.2003 Российская АБС выходит на рынок Монголии

мереваются создать на базе «Анод-банка» Центр компетенции по технологиям компании R-Style Softlab в Монголии, который будет способствовать повышению уровня автоматизации в банках страны и разви
19.06.2001 Avaya и MCS Electronics заключили партнерское соглашение по поставке оборудования в Монголию

компаний топливно-энергетического комплекса и транспортного сектора страны. Поставки оборудования в Монголию планируется осуществлять через Москву и Иркутск, при этом сервисное обслуживание буд
18.10.2000 LG Electronics поставит оборудование для CDMA-cвязи в Монголию

Компания LG Electronics подписала соглашение с компанией Skytel, оператором мобильной связи в Монголии. LG Electronics поставит мобильные коммутационные центры, контроллеры базовых станций, базовые трансиверные станции для сети мобильной связи стандарта CDMA в диапазоне 800 МГц. Это поз
07.09.2000 Татарстанский оператор GSM "Сантел" сообщил о новых роуминговых соглашениях с сотовыми операторами в Индии, Монголии и Австрии

аиф-Телком", оператор сети GSM-900 "Сантел" в Татарстане, объявила о заключении новых роуминговых соглашений с оператором GSM-900 Bharti Mobile Ltd - Karnataka в Индии, с оператором GSM-900 MobiCom в Монголии, с оператором GSM-1800 Tele.ring Telekom Service GmbH & Co KG в Австрии. Теперь абоненты "Cантел" могут пользоваться своими телефонами в 6 сетях GSM на территории Индии и во всех 4-х а

Публикаций - 382, упоминаний - 428

Монголия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Ростелеком 10948 26
ЦФТ - Золотая Корона 362 23
Microsoft Corporation 25775 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Oracle Corporation 7074 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Yandex - Яндекс 9215 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
Cisco Systems 5372 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
HP Inc. 5883 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Huawei 4675 7
Veeam Software 345 7
9594 7
SAP SE 5601 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
China Mobile 436 5
Google LLC 12688 5
Samsung Electronics 11064 5
Intel Corporation 12811 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Программный Продукт ГК 104 4
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Ivanti - ранее LANDesk 100 4
Globalstar - Глобалстар 192 4
Proget Software 6 4
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 11
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 9
Visa International 1993 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
Почта России ПАО 2370 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 5
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 5
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 5
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Мостоотряд-47 6 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Boeing 1031 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 4
Фаберлик - Faberlic 115 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 4
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Азия Цемент 13 4
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 4
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 4
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Правительство Монголии 3 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
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