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Монголия
СОБЫТИЯ
|26.03.2024
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ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая
голия – Китай». Компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движени
|29.02.2024
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ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая
голия – Китай». Компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движени
|08.11.2023
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ГК 1520 и «Монгольские железные дороги» будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии
Группа компаний 1520 и «Монгольские железные дороги» заключили меморандум о стратегическом партнерстве в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры Монголии. «ГК 1520 уже более 10 лет участвует в цифровизации железных дорог Монголии, мы намерены и дальше развивать это сотрудничество. Среди приоритетных двухсторонних проектов мы види
|08.04.2021
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«Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал. В экспортную партию вошли обогреватели и фототерапевтический облучатель у
|11.12.2020
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Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии
20. Кибероперация получила название «Затаенный трезубец» (StealthyTrident) и была направлена на слежку за монгольскими чиновниками через корпоративный мессенджер. Более 400 государственных учреждений Монголии используют в работе бизнес-платформу Able. В состав платформы входит приложение для коммуникаций Able Desktop. Киберисследователи Eset обнаружили, что именно через это приложение на ко
|24.11.2015
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Система Contact и Государственный Банк Монголии стали партнерами
Платежная система Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Монголии, запустив отправку и выплату переводов в офисах Госбанка Монголии (State Bank
|27.08.2014
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В обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол»
{display:none;} 28 августа в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами». Бои на Халхин-
|13.11.2012
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«Ростелеком» и «MobiCom» организовали пограничный стык между Россией и Монголией
же в следующем году занять не менее 25% местного рынка». «Переход Россия - Монголия и транзит через Монголию мы в будущем собираемся интегрировать в транзитные проекты «Ростелекома» ТЕА и ВТМ-Т
|13.12.2011
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Golomt Bank будет управлять своей сетью банкоматов с помощью SmartATM
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о заключении контракта с частным банком Монголии Golomt Bank на внедрение современного решения для управления сетью банкоматов. По результатам конкурса, проходившего в несколько этапов, Golomt Bank выбрал решение SmartATM от «БПЦ Бан
|22.11.2011
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Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде
оби (формация Джадочта) экспедиция палеонтологов из Университета Роде Айленд (США) обнаружила гнездо с малышами протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) – динозавров, живших на территории сегодняшней Монголии примерно 70 миллионов лет назад. Это первая находка такого рода, свидетельствующая о том, что протоцератопсы заботились о своих детенышах и держали их в гнезде в течение долгого времен
|19.10.2009
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«Синтерра» и Gemnet организуют трансграничный переход между Россией и Монголией
Национальный оператор связи РФ «Синтерра» и оператор фиксированной связи Монголии Gemnet LLC подписали базовое соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит клиентам
|26.08.2009
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Россия и Монголия создают уранодобывающее предприятие
енеральный директор госкорпорации «Росатом» С.Кириенко и руководитель управления по ядерной энергии Монголии С.Энхбат подписали соглашение между правительствами Российской Федерации и Монгол
|18.06.2009
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СЭД «Летограф» впервые внедрили в Монголии
ьской группе компаний КОО «Жаст групп». По информации «Летографа», для компании это первый проект в Монголии и первое внедрение нового продукта «Летограф.Основа». Холдинг КОО «Жаст групп» объед
|30.05.2008
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В Монголии продолжаются разрушительные песчаные бури
Как сообщает агентство "Синьхуа", до 46 человек возросло число погибших в результате разрушительных песчаных бурь, которые с 26 мая бушуют на территории Монголии. Большинство погибших были скотоводами. Об этом сообщило в четверг национальное телевидение Монголии. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие два дня песчаные бури продолжат
|04.10.2007
|«Трафиклэнд» и Unitel запустили интерактивное медиавещание в Монголии
|08.08.2007
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Alcatel-Lucent построит сеть нового поколения в Монголии
Компания Alcatel-Lucent объявила о подписании с MobiCom, поставщиком телекоммуникационных услуг в Монголии, контракта, предусматривающего строительство национальной сети NGN, а также расширение беспроводной сети оператора. После завершения проекта решение Alcatel-Lucent предоставит компании
|26.06.2007
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Softline пришла в Монголию: первое международное представительство
Компания Softline, лидер на ИТ-рынке России и стран СНГ, объявляет об открытии своего первого международного представительства – офиса в Монголии. Выход Softline на рынок Монголии определен рядом факторов: увеличением инвестиционного потока в основные отрасли экономики страны, в частности, в банковский сектор, горнорудную
|23.04.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Монголии и Либерии
«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг GRPS с компанией «MobiCom Corporation» (Монголия) и голосовой роуминг с компанией «Comium Liberia inc» (Либерия). На данный момент у компании роуминг действует c 443 операторами из 182 стран, предоставляющими услуги в 193 странах.
|21.03.2005
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R-Style Softlab завершила первое зарубежное внедрение RS-Bank V.6
бежное внедрение ИБС RS-Bank V.6 на платформе Oracle и второй проект, выполненный R-Style Softlab в Монголии (первый — автоматизация одного из крупнейших банков страны — «Анод-банка»). В январе
|22.12.2004
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Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему
«Анод-банке» планируется завершить в первой половине 2005 года. Поскольку внедрение RS-DataHouse в Монголии осуществляется впервые, то основная проблема, которую предстоит решить специалистам
|17.10.2003
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ITXC нашел новых партнеров в России и Монголии
Монгольский оператор сотовой связи экономит за счет IP-телефонии Корпорация ITXC, обладатель крупнейшей в мире сети IP-телефонии, и монгольский GSM-оператор Mobicom договорились о создании шлюза международной связи через интернет-каналы. Таким образом, оператор этой небогатой страны сможет привлечь больше абонентов к услуге
|23.06.2003
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Российская АБС выходит на рынок Монголии
мереваются создать на базе «Анод-банка» Центр компетенции по технологиям компании R-Style Softlab в Монголии, который будет способствовать повышению уровня автоматизации в банках страны и разви
|19.06.2001
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Avaya и MCS Electronics заключили партнерское соглашение по поставке оборудования в Монголию
компаний топливно-энергетического комплекса и транспортного сектора страны. Поставки оборудования в Монголию планируется осуществлять через Москву и Иркутск, при этом сервисное обслуживание буд
|18.10.2000
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LG Electronics поставит оборудование для CDMA-cвязи в Монголию
Компания LG Electronics подписала соглашение с компанией Skytel, оператором мобильной связи в Монголии. LG Electronics поставит мобильные коммутационные центры, контроллеры базовых станций, базовые трансиверные станции для сети мобильной связи стандарта CDMA в диапазоне 800 МГц. Это поз
|07.09.2000
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Татарстанский оператор GSM "Сантел" сообщил о новых роуминговых соглашениях с сотовыми операторами в Индии, Монголии и Австрии
аиф-Телком", оператор сети GSM-900 "Сантел" в Татарстане, объявила о заключении новых роуминговых соглашений с оператором GSM-900 Bharti Mobile Ltd - Karnataka в Индии, с оператором GSM-900 MobiCom в Монголии, с оператором GSM-1800 Tele.ring Telekom Service GmbH & Co KG в Австрии. Теперь абоненты "Cантел" могут пользоваться своими телефонами в 6 сетях GSM на территории Индии и во всех 4-х а
Монголия и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Олеся 63 14
|Пальчун Кирилл 84 6
|Клявин Владимир 52 5
|Мельников Дмитрий 12 5
|Казарин Станислав 175 5
|Валчев Стоян 48 5
|Карпунин Алексей 51 5
|Сологуб Денис 75 5
|Айриян Сурен 34 5
|Ратушный Александр 6 5
|Бойко Денис 50 5
|Путин Владимир 3454 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Глазков Александр 151 5
|Белоусов Максим 109 4
|Аитов Тимур 197 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Путятинский Сергей 112 4
|Залманов Андрей 37 4
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 4
|Андрианов Павел 86 4
|Марковский Роман 27 4
|Джамалов Евгений 17 4
|Трапезин Владимир 30 4
|Гришин Дмитрий 210 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Леонтович Алексей 33 4
|Зорин Андрей 7 4
|Бурилов Андрей 117 4
|Кудашев Константин 17 4
|Копысов Виталий 64 4
|Меркулов Сергей 48 4
|Емельченков Сергей 141 4
|Варнавский Андрей 9 4
|Понькин Александр 34 4
|Кузин Вадим 38 4
|Харитонов Денис 22 4
|Калиновский Александр 14 4
|Мотренко Андрей 10 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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