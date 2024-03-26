ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая голия – Китай». Компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движени

ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая голия – Китай». Компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 более 10 лет участвуют в цифровизации железных дорог Монголии. В числе крупнейших проектов – внедрение системы интервального регулирования движени

ГК 1520 и «Монгольские железные дороги» будут развивать железнодорожную инфраструктуру Монголии Группа компаний 1520 и «Монгольские железные дороги» заключили меморандум о стратегическом партнерстве в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры Монголии. «ГК 1520 уже более 10 лет участвует в цифровизации железных дорог Монголии, мы намерены и дальше развивать это сотрудничество. Среди приоритетных двухсторонних проектов мы види

«Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал. В экспортную партию вошли обогреватели и фототерапевтический облучатель у

Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии 20. Кибероперация получила название «Затаенный трезубец» (StealthyTrident) и была направлена на слежку за монгольскими чиновниками через корпоративный мессенджер. Более 400 государственных учреждений Монголии используют в работе бизнес-платформу Able. В состав платформы входит приложение для коммуникаций Able Desktop. Киберисследователи Eset обнаружили, что именно через это приложение на ко

Система Contact и Государственный Банк Монголии стали партнерами Платежная система Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Монголии, запустив отправку и выплату переводов в офисах Госбанка Монголии (State Bank

В обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол» {display:none;} 28 августа в обращение выходит почтовая марка в рамках совместного выпуска России и Монголии «75 лет победе советско-монгольских войск над японскими агрессорами». Бои на Халхин-

«Ростелеком» и «MobiCom» организовали пограничный стык между Россией и Монголией же в следующем году занять не менее 25% местного рынка». «Переход Россия - Монголия и транзит через Монголию мы в будущем собираемся интегрировать в транзитные проекты «Ростелекома» ТЕА и ВТМ-Т

Golomt Bank будет управлять своей сетью банкоматов с помощью SmartATM Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объявила о заключении контракта с частным банком Монголии Golomt Bank на внедрение современного решения для управления сетью банкоматов. По результатам конкурса, проходившего в несколько этапов, Golomt Bank выбрал решение SmartATM от «БПЦ Бан

Монгольские динозавры выращивали детей в гнезде оби (формация Джадочта) экспедиция палеонтологов из Университета Роде Айленд (США) обнаружила гнездо с малышами протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) – динозавров, живших на территории сегодняшней Монголии примерно 70 миллионов лет назад. Это первая находка такого рода, свидетельствующая о том, что протоцератопсы заботились о своих детенышах и держали их в гнезде в течение долгого времен

«Синтерра» и Gemnet организуют трансграничный переход между Россией и Монголией Национальный оператор связи РФ «Синтерра» и оператор фиксированной связи Монголии Gemnet LLC подписали базовое соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит клиентам

Россия и Монголия создают уранодобывающее предприятие енеральный директор госкорпорации «Росатом» С.Кириенко и руководитель управления по ядерной энергии Монголии С.Энхбат подписали соглашение между правительствами Российской Федерации и Монгол

СЭД «Летограф» впервые внедрили в Монголии ьской группе компаний КОО «Жаст групп». По информации «Летографа», для компании это первый проект в Монголии и первое внедрение нового продукта «Летограф.Основа». Холдинг КОО «Жаст групп» объед

В Монголии продолжаются разрушительные песчаные бури Как сообщает агентство "Синьхуа", до 46 человек возросло число погибших в результате разрушительных песчаных бурь, которые с 26 мая бушуют на территории Монголии. Большинство погибших были скотоводами. Об этом сообщило в четверг национальное телевидение Монголии. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие два дня песчаные бури продолжат

Alcatel-Lucent построит сеть нового поколения в Монголии Компания Alcatel-Lucent объявила о подписании с MobiCom, поставщиком телекоммуникационных услуг в Монголии, контракта, предусматривающего строительство национальной сети NGN, а также расширение беспроводной сети оператора. После завершения проекта решение Alcatel-Lucent предоставит компании

Softline пришла в Монголию: первое международное представительство Компания Softline, лидер на ИТ-рынке России и стран СНГ, объявляет об открытии своего первого международного представительства – офиса в Монголии. Выход Softline на рынок Монголии определен рядом факторов: увеличением инвестиционного потока в основные отрасли экономики страны, в частности, в банковский сектор, горнорудную

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Монголии и Либерии «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг GRPS с компанией «MobiCom Corporation» (Монголия) и голосовой роуминг с компанией «Comium Liberia inc» (Либерия). На данный момент у компании роуминг действует c 443 операторами из 182 стран, предоставляющими услуги в 193 странах.

R-Style Softlab завершила первое зарубежное внедрение RS-Bank V.6 бежное внедрение ИБС RS-Bank V.6 на платформе Oracle и второй проект, выполненный R-Style Softlab в Монголии (первый — автоматизация одного из крупнейших банков страны — «Анод-банка»). В январе

Монгольский банк внедрит российскую BPM-систему «Анод-банке» планируется завершить в первой половине 2005 года. Поскольку внедрение RS-DataHouse в Монголии осуществляется впервые, то основная проблема, которую предстоит решить специалистам

ITXC нашел новых партнеров в России и Монголии Монгольский оператор сотовой связи экономит за счет IP-телефонии Корпорация ITXC, обладатель крупнейшей в мире сети IP-телефонии, и монгольский GSM-оператор Mobicom договорились о создании шлюза международной связи через интернет-каналы. Таким образом, оператор этой небогатой страны сможет привлечь больше абонентов к услуге

Российская АБС выходит на рынок Монголии мереваются создать на базе «Анод-банка» Центр компетенции по технологиям компании R-Style Softlab в Монголии, который будет способствовать повышению уровня автоматизации в банках страны и разви

Avaya и MCS Electronics заключили партнерское соглашение по поставке оборудования в Монголию компаний топливно-энергетического комплекса и транспортного сектора страны. Поставки оборудования в Монголию планируется осуществлять через Москву и Иркутск, при этом сервисное обслуживание буд

LG Electronics поставит оборудование для CDMA-cвязи в Монголию Компания LG Electronics подписала соглашение с компанией Skytel, оператором мобильной связи в Монголии. LG Electronics поставит мобильные коммутационные центры, контроллеры базовых станций, базовые трансиверные станции для сети мобильной связи стандарта CDMA в диапазоне 800 МГц. Это поз