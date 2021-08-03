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Монголия


03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 3
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 3
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 3
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
03.02.2021 «Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой 1
11.12.2020 Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии 2
20.10.2020 Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti 1
02.10.2020 IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение 1
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа 1
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 2
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
01.04.2020 ПО Proget Mobile Device Management теперь доступно на бесплатной основе 1
06.03.2020 Positive Technologies подвела киберитоги IV квартала 2019 1
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 1
17.12.2019 Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО 1
03.12.2019 Исчез глава крупной криптобиржи с оборотом $750 млн в день. Валюта не выдается и не принимается 1
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 1
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
28.10.2019 Treolan стал официальным дистрибьютором ПО Proget Mobile Device Management в России 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
13.09.2019 Резидент «Сколково» обеспечил Mars искусственным интеллектом 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
27.08.2019 Axoft объявил о начале продаж MDM-решений Proget в России и СНГ 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу 1
10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 1
28.02.2019 Исследование Microsoft: за 2018 год число фишинговых атак выросло на 350% 1
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 1

Публикаций - 172, упоминаний - 213

Монголия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Золотая Корона 280 14
Microsoft Corporation 11060 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
SAP SE 3211 5
Proget Software 6 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Летограф - Letograf 63 3
АвтоТрекер 95 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
ИРЦЭ - Институт развития цифровой экономики 10 2
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
IBM 3537 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 2
Cisco Systems 2038 2
Veeam Software 250 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
М2М телематика 165 2
Check Point Software Technologies 446 2
3733 2
Samsung Electronics 5651 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Ростелеком - Сибирский филиал 33 1
Gamaredon - Хакерская группировка 3 1
Ivanti - ранее LANDesk 12 1
CompanyMedia 110 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
APT40 - Хакерская группировка 1 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 1
SEC Consult Services 929 1
Юнистрим - Unistream 167 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
OTP Group - ОТП Банк 125 4
Азия Цемент 10 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
Открытие ФК 538 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Western Union 86 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Роснефть НК 367 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Траско - Trasko 27 2
Mars Kazakhstan 2 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 8 1
Александровский Банк 9 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Yara - Яра 8 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Почта России ПАО 1572 1
Mars Incorporated 5 1
Новатэк 27 1
Valeo 7 1
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 2 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Промышленные технологии 3 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Северсталь ПАО 204 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Президент Российской Федерации 1439 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Счётная палата РФ 460 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Фишинг - Phishing 96 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
UltraWAN - МБС СИН - Мультифункциональная беспроводная сеть связи, идентификации и навигации 2 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
MANET - Mobile Ad hoc Network - Беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети 1 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 7
Microsoft Windows 10 6629 5
Proget MDM - Proget Mobile Device Management 6 4
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Летограф Основа 9 3
Linux OS 4253 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
ИРЦЭ Optimum SkyNet Engine for Retail (Оптимум СкайНет Энжн) 2 2
WordPress 169 2
Microsoft Office 365 769 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Chrome - браузер 1117 2
ТТК ТВ 6 1
SAP Sybase 77 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
Ivanti Service Manager 2 1
Oracle WebLogic 38 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 1
Летограф Бонапарт 2 1
Nvidia Volta GV 26 1
Intel Xeon Phi 31 1
Check Point SandBlast 25 1
Ivanti Endpoint Manager 2 1
Dr.Web Mail Security Suite 20 1
Click2Gov - система оплаты госуслуг США 1 1
Amedia Premium HD 28 1
Able Desktop 1 1
Сбер Platform V 5 1
Check Point Quantum Security 6 1
Сологуб Денис 16 5
Пушкин Василий 11 4
Понькин Александр 26 4
Емельченков Сергей 83 4
Мотренко Андрей 10 4
Лагунов Андрей 10 4
Бижан Михаил 10 4
Кузьмин Павел 14 4
Казанцев Сергей 11 4
Марова Юлия 10 4
Михайлов Евгений 13 4
Дворкович Аркадий 169 4
Успенский Александр 7 4
Слуцкий Александр 7 4
Козырева Татьяна 4 3
Заренин Андрей 10 3
Кравцов Роман 77 3
Рыстенко Михаил 57 2
Носков Константин 201 2
Гришин Владислав 2 2
Стариков Дмитрий 9 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Мельников Дмитрий 5 2
Печенин Алексей 12 2
Платонов Михаил 38 2
Новиков Валентин 3 2
Назарбаев Нурсултан 30 1
Мурадов Рустам 1 1
Андреев Сергей 39 1
Тихоненко Семён 1 1
Нечаев Иван 57 1
Бархатов Вячеслав 5 1
Савченко Виталий 7 1
Менн Алексей 1 1
Поскакухин Вадим 5 1
Кувшинов Денис 4 1
Старков Петр 3 1
Демидов Михаил 124 1
Любченко Алексей 1 1
Питолин Евгений 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 144
Казахстан - Республика 2627 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 74
Беларусь - Белоруссия 2087 68
Украина 3361 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 27
Япония 2778 22
Германия - Федеративная Республика 3624 20
Европа 3745 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
Грузия 691 15
Узбекистан - Республика 822 14
Индия - Республика 2169 14
Франция - Французская Республика 2120 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 12
Таджикистан - Республика 434 10
Финляндия - Финляндская Республика 815 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 9
Армения - Республика 688 9
Азия - Азиатский регион 1513 9
Восточная Европа 1676 8
Туркмения - Туркменистан 195 8
Эстония - Эстонская Республика 414 8
Турция - Турецкая республика 952 8
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 7
Молдавия - Республика Молдова 428 7
Прибалтика - Балтия 592 7
Нидерланды 972 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Италия - Итальянская Республика 1381 5
Греция - Греческая Республика 320 5
Бельгия - Королевство 397 5
Испания - Королевство 1251 5
Болгария - Республика 306 5
Индонезия - Республика 384 5
Португалия - Португальская Республика 317 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
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Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Русский язык 978 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
CNews Инновация года - награда 26 4
CNews Analytics 1988 2
Microsoft Security Intelligence Report 13 2
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
eMarketer 77 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
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Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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