РАН МАЭ Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Кунсткамера

РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера

СОБЫТИЯ


13.11.2025 «Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека 1
15.01.2024 Анастасия Кудрявцева, создатель AI-платформы для сценаристов: Будущее медиа за теми, кто не боится технологий 2
21.09.2017 Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате 1
21.03.2017 Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого продлил лицензию на техподдержку Raidix Aero 2
18.08.2014 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой «300 лет Кунсткамере» 4
14.08.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет Библиотеке Академии наук» 1
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 5
15.05.2014 Выбор ZOOM: ТОП-10 лучших оболочек и прошивок для ОС Android 1
03.06.2008 Кунсткамера заказывает сканирование фотоотпечатков 2
27.02.2008 За коммент в ЖЖ блоггер рискует получить 5 лет 3
07.12.2007 Расследование по делу Терентьева вновь продлено 2
13.09.2007 Кунсткамера запустила электронного гида 2
06.02.2007 В Кунсткамере экскурсии будут вести по Wi-Fi 2
14.11.2005 "Билайн" окультурит россиян 1

Публикаций - 14, упоминаний - 29

РАН МАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10589 1
Microsoft Corporation 25202 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9169 1
БАРС Груп 558 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 183 1
Vodafone Group 1393 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1143 1
Navigine 18 1
Google LLC 12197 1
Cyanogen Mod 53 1
КАМИС 21 1
Финансист 65 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 63 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4758 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1447 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5752 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 280 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5779 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12923 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7629 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12281 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8878 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6237 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11467 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1969 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4367 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 259 1
CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 84 1
Application store - магазин приложений 1361 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 653 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1333 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 826 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 716 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10062 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10285 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4805 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17006 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25524 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72414 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27037 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56661 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1370 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 974 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12677 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25906 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4257 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5119 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8131 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2639 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2829 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12158 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1993 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3992 1
Google Android 14613 2
Apple iOS 8205 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Google Android 4.4 - Android KitKat 94 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
ИКС - Yadro - Raidix AERO 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7322 1
Google Play - Google Store - Android Market 3414 1
Microsoft Azure 1456 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 275 1
Huawei nova - Серия смартфона 73 1
OpenVPN 74 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 63 1
Nestle KitKat 165 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 88 1
HTC Sense 188 1
Samsung Electronics TouchWiz 202 1
Nova Launcher 5 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 3
Терентьев Савва 36 2
Кудрявцева Анастасия 13 1
Прокопович Феофан 1 1
Арцишевский Иван 2 1
Штиглиц Александр 1 1
Пучков Дмитрий 68 1
Наумов Виктор 126 1
Изосимов Александр 192 1
Суранов Борис 8 1
Дмитриев Андрей 42 1
Заруднев Игорь 8 1
Чистов Юрий 1 1
Мазуркевич Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155663 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18459 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45487 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18079 2
Европа 24595 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13544 2
Земля - планета Солнечной системы 10632 2
Япония 13513 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3039 2
Германия - Федеративная Республика 12917 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 796 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Финляндия - Аландские острова 8 1
Атлантический океан - Балтийское море - Ботнический залив 3 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53326 1
Южная Корея - Республика 6837 1
Ирландия - Республика 1023 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1293 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЮФО - Севастополь 576 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2628 1
Нидерланды - Амстердам 617 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1690 1
Великобритания - Лондон 2406 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2916 1
Украина 7774 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2013 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 973 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1400 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1172 1
Нидерланды 3622 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 858 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 537 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 682 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 652 1
Россия - ДФО - Амурская область 834 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54688 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11376 4
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31603 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1729 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4305 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3014 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10473 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5277 2
Металлы - Медь - Copper 829 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2937 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 353 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2151 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1013 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3684 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 971 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
Английский язык 6857 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 654 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1389 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 630 1
Аренда 2573 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 608 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7526 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8886 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8302 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2577 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5358 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5925 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1804 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9570 1
Blacklist - Чёрный список 664 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1110 1
Wikipedia - Википедия 573 2
Зырянская жизнь 9 1
The Guardian - Британская газета 383 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1047 1
Harris Interactive 81 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РАН - Российская академия наук 1998 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
Государственный Русский музей 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399396, в очереди разбора - 732300.
Создано именных указателей - 185804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

