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Samsung Electronics TouchWiz


10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 4
20.04.2018 Хиты продаж: планшеты начала 2018 года 1
18.09.2017 Лучшие оболочки для Android. Выбор ZOOM 2
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017 1
13.04.2016 Обзор Samsung Galaxy S7 Edge: новые грани преимущества 1
01.03.2016 Samsung Forum CIS 2016: самые ожидаемые новинки 3
26.02.2016 Nectar, Nougat или Nutella. Каким будет Android 7.0? 1
19.02.2016 MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне? 1
24.12.2015 Samsung выпустил металлический флагман с огромным экраном и большой батареей 1
16.10.2015 Samsung Galaxy Note 5 в золотом и чёрном оперении 1
25.09.2015 Хиты продаж: планшеты 2015 года 1
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней 1
13.08.2015 Samsung представил два новых флагманских аппарата 1
23.06.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года 1
27.05.2015 Хиты продаж: планшеты первой половины 2015 года 1
25.05.2015 Семь лучших фаблетов: выбор ZOOM 1
05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато 1
23.03.2015 Обзор смартфона Samsung Galaxy A5. Встречают по одёжке 2
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 1
20.01.2015 Новый стеклянный флагман Samsung скопирует важный недостаток iPhone 1
05.01.2015 Обзор Samsung Galaxy Note Edge: в поисках края галактики 2
01.12.2014 Обзор Samsung Galaxy Note 4: флагман со «скипетром» 1
16.10.2014 Планшеты, которыми можно заменить смартфоны: выбор ZOOM 1
24.09.2014 Тест смартфона Samsung Galaxy Alpha: металл! 1
31.07.2014 Экономия при выборе смартфона: безымянный Китай против брендов 1
29.07.2014 Обзор Samsung Galaxy Tab S: новый флагманский планшет 3
29.05.2014 Смартфон LG G3: первый взгляд на корейский суперфлагман 1
15.05.2014 Выбор ZOOM: ТОП-10 лучших оболочек и прошивок для ОС Android 1
02.04.2014 Планшеты: хиты продаж первого квартала 2014 1
17.03.2014 Тест смартфона Samsung Galaxy S5: эволюция лидера 1
26.02.2014 Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит 1
12.02.2014 Флагманский смартфон Samsung Galaxy S5: собираем все слухи в одном месте 2
11.02.2014 Samsung Galaxy S5 получит более мощную начинку, чем ожидалось 1
10.02.2014 В России поступает в продажу сверхдешевый планшет Samsung. ЦЕНЫ 1
20.01.2014 Рассекречен новый графический интерфейс будущего флагмана Samsung Galaxy S5. ФОТО 1
16.01.2014 Сверхдешевый планшет Samsung представлен официально 1
18.12.2013 Обзор планшета 3Q LC0720C: дешево и сердито 1
10.11.2013 Большой тест гигантских смартфонов: сравним четыре новых фаблета? 1
22.10.2013 Samsung, что ты делаешь, прекрати: обзор "умных" часов Samsung Galaxy Gear в связке с Galaxy Note 3 1
21.10.2013 Обзор флагманского планшета Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition: пластик по цене алюминия? 2

Публикаций - 167, упоминаний - 211

Samsung Electronics TouchWiz упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 154
Apple Inc - Эппл Рус 7701 62
Google LLC 7148 39
HTC Corporation 1190 31
LG Electronics 1847 18
Sony 2362 16
Nokia Corporation 2434 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 14
Huawei 2730 13
Facebook 3765 13
Microsoft Corporation 11077 13
Lenovo Group 1636 13
Nvidia Corp 2019 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 10
Twitter 2204 9
Intel Corporation 4175 9
MediaTek 315 8
NeXus 204 8
Lenovo Motorola 1004 8
Acer Group 1363 7
Qualcomm Technologies 1002 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Sony Ericsson 470 6
Wacom 69 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 6
Toshiba Corporation 1090 6
ZTE Corporation 550 5
TI - Texas Instruments Incorporated 210 4
Xiaomi 904 4
Vodafone Group 379 4
AT&T Inc 556 3
HP Inc. 2909 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Dell EMC 2400 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 260 3
Verizon 369 3
Prestigio 167 3
Alcatel 229 2
Huawei HiSilicon Technologies 30 2
Евросеть 885 6
Связной ГК 878 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Почта России ПАО 1572 1
TripAdvisor 33 1
Jaguar Cars 59 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Carl Zeiss 178 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Яндекс.Такси 271 1
LinkedIn 520 1
AliExpress 275 1
BMW 249 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 4
Linux Foundation 157 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 100
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 98
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 87
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 65
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 55
3G - Стандарт мобильной связи 3731 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 44
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 34
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 26
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 24
Wi-Fi Direct 159 20
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 20
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 16
FM-радиовещание - FM-тюнер 475 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 15
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 199 15
Smartphone - Смартфон 773 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 13
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 12
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 11
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 10
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 9
DivX - видеокодек 168 9
Xvid - видеокодек 99 9
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 9
Flash 474 8
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 8
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 7
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 7
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 7
Google Android 10751 134
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 77
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 40
Samsung Galaxy Note 558 39
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 36
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 34
Apple iOS 5742 28
Apple iPad 3263 27
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 27
Samsung Galaxy 345 26
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 25
Google Play - Google Store - Android Market 2515 22
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 972 19
Apple iPhone 4 700 18
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 17
Corning Gorilla Glass 496 16
Google Nexus - Серия смартфонов 398 16
Samsung Electronics Bada 171 15
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 15
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 15
Apple iPhone 5 710 15
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 14
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 13
Apple iPad mini 375 13
Microsoft Windows 10 6635 13
Google YouTube - Видеохостинг 1715 13
Samsung Galaxy Nexus 73 12
Nvidia GeForce GTX 2062 12
Samsung S-Pen - Стилус 108 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 11
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 11
Dropbox - Файловый хостинг 390 11
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 10
Nuance Swype Keyboard 61 10
Symbian OS 776 10
Microsoft Skype 1467 10
HTC Desire - серия смартфонов 101 9
Nestle KitKat 161 9
Минасян Карине 91 7
Steve Jobs - Стив Джобс 706 4
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Певнев Сергей 17 1
Граф Аркадий 24 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Jeronimo Francisco - Джеронимо Франциско 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 21
Южная Корея - Республика 1459 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 14
Испания - Барселона 536 11
США - Купертино 204 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Европа 3752 7
Германия - Федеративная Республика 3633 5
США - Лас Вегас - Las Vegas 404 4
Северная Америка 1411 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Великобритания - Лондон 819 4
США - Редмонд 105 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Европа Западная 613 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Германия - Берлин 356 2
Испания - Королевство 1253 2
Венгрия 293 2
Япония 2780 2
Америка 460 2
Швеция - Королевство 752 2
Сингапур - Республика 808 2
Польша - Республика 829 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 2
Южная Корея - Сеул 129 1
Норвегия - Королевство 428 1
Турция - Стамбул 51 1
США - Флорида 142 1
США - Орегон 57 1
США - Орландо 45 1
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 38 1
США - Мэриленд 38 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
США - Балтимор 16 1
Испания - Каталония 9 1
Китай - Пекин 319 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
Русский язык 982 3
Космодром Байконур 97 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
White list - Белый список 34 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 26
Wikipedia - Википедия 276 5
Pocket-Lint 68 4
Engadget - Блог о технологиях 336 3
Samsung Tomorrow 10 3
Bloomberg 785 2
The Verge - Издание 448 2
The Wall Street Journal 709 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
DigiTimes - Издание 506 1
PhoneArena 68 1
GSM Arena 54 1
SlashGear 131 1
Чудо техники 14 1
Ubergizmo 6 1
AndroidCentral 3 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
IDC - International Data Corporation 2718 3
Gartner 2190 2
ABI Research 181 2
Strategy Analytics 175 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
Samsung IT Школа 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 16
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
Samsung Unpacked 19 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
CeBIT 85 1
Samsung Forum 14 1
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