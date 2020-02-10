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Samsung Electronics TouchWiz
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 167, упоминаний - 211
Samsung Electronics TouchWiz упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5666 154
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 62
|Google LLC 7148 39
|HTC Corporation 1190 31
|LG Electronics 1847 18
|Sony 2362 16
|Nokia Corporation 2434 16
|Zoom Int - Zoom Video Communications 718 14
|Huawei 2730 13
|Facebook 3765 13
|Microsoft Corporation 11077 13
|Lenovo Group 1636 13
|Nvidia Corp 2019 12
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 10
|Twitter 2204 9
|Intel Corporation 4175 9
|MediaTek 315 8
|NeXus 204 8
|Lenovo Motorola 1004 8
|Acer Group 1363 7
|Qualcomm Technologies 1002 7
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
|Sony Ericsson 470 6
|Wacom 69 6
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 6
|Toshiba Corporation 1090 6
|ZTE Corporation 550 5
|TI - Texas Instruments Incorporated 210 4
|Xiaomi 904 4
|Vodafone Group 379 4
|AT&T Inc 556 3
|HP Inc. 2909 3
|Yandex - Яндекс 4101 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
|Dell EMC 2400 3
|Deutsche Telekom - T-Mobile 260 3
|Verizon 369 3
|Prestigio 167 3
|Alcatel 229 2
|Huawei HiSilicon Technologies 30 2
|Евросеть 885 6
|Связной ГК 878 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
|Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
|Почта России ПАО 1572 1
|TripAdvisor 33 1
|Jaguar Cars 59 1
|Starbucks - Старбакс 47 1
|Carl Zeiss 178 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
|X5 Group - Перекресток 203 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|Яндекс.Такси 271 1
|LinkedIn 520 1
|AliExpress 275 1
|BMW 249 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
|FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 26
|Wikipedia - Википедия 276 5
|Pocket-Lint 68 4
|Engadget - Блог о технологиях 336 3
|Samsung Tomorrow 10 3
|Bloomberg 785 2
|The Verge - Издание 448 2
|The Wall Street Journal 709 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|PhoneArena 68 1
|GSM Arena 54 1
|SlashGear 131 1
|Чудо техники 14 1
|Ubergizmo 6 1
|AndroidCentral 3 1
|Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
|IDC - International Data Corporation 2718 3
|Gartner 2190 2
|ABI Research 181 2
|Strategy Analytics 175 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
|Samsung IT Школа 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760657, в очереди разбора - 664347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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