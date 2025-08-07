Разделы

Малевич Казимир


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Wildberries строит штаб-квартиру в «Москва-Сити» рядом с Ozon 1
15.10.2024 Технологии VK помогут в благоустройстве Московской области 1
16.05.2024 Участники акции «Ночь в музее» в Москве увидят живописные полотна, воссозданные нейросетью Сбербанка Kandinsky 1
08.12.2022 Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
10.09.2012 Самые ожидаемые смартфоны осени 2012 года 1
04.09.2012 Самый быстрый в мире смартфон: первый взгляд на LG Optimus G 1
27.01.2005 Москвичам показали распределенного киборга 2
27.05.2004 Lexmark E323 - маленький конторский принтер 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376466, в очереди разбора - 746335.
Создано именных указателей - 179943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

