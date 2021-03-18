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WXGA
Wide XGA
набор нестандартных разрешений дисплеев


18.03.2021 Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями 1
05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM 2
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач 3
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач 2
28.02.2018 Panasonic представила новый планшет Toughpad FZ-M1 1
10.07.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G 1
16.01.2017 NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA 1
02.12.2016 Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения 1
30.08.2016 Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570 1
30.11.2015 Оцените: чего нет в вашем бизнес-центре? 1
25.09.2015 Хиты продаж: планшеты 2015 года 1
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач 1
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5 1
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link 2
21.07.2014 Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года 1
30.05.2014 Хиты продаж: самые продаваемые планшеты апреля 2014 года 1
11.04.2014 Снимите это немедленно: опыт использования настоящего камерофона Nokia Lumia 1020 1
02.04.2014 Планшеты: хиты продаж первого квартала 2014 1
09.12.2013 Трансформер с человеческим лицом: первый взгляд на ASUS The new PadFone Infinity 1
28.11.2013 Выбор ZOOM: лучшие смартфоны осени 1
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1
06.11.2013 Nokia Lumia 1020: убийца компактных фотоаппаратов 1
04.10.2013 Vivitek анонсировал новые мультимедийные проекторы с яркостью 4000 ANSI люмен 1
30.09.2013 Самые продаваемые смартфоны августа 2013 года 1
23.09.2013 Самые ожидаемые ультрабуки-трансформеры осени 2013 1
26.07.2013 Nokia Lumia 925 поступил в продажу в России 1
22.07.2013 Выбор ZOOM: лучшие смартфоны лета 1
19.06.2013 Delta представила новый интерактивный цифровой проектор Vivitek для сферы образования 1
11.06.2013 ViewSonic представил новую серию проекторов с технологией Advanced Connect 3
29.05.2013 Digis представила новый короткофокусный проектор для образования 1
19.12.2012 Обзор Acer Aspire One 756: нетбук без заморочек 1
12.12.2012 Лучшие смартфоны 2012 года по версии ZOOM.CNews 1
27.11.2012 Windows Phone 8 и Nokia Lumia: для настоящего тебя 2
26.11.2012 ASUS Padfone 2: первый взгляд на смартфон-трансформер 1
16.10.2012 Первый тест в России Ricoh PJ WX4130N: уникальный короткофокусный проектор 1
11.10.2012 Черный квадрат 2: первый взгляд на планшет Lenovo ThinkPad Tablet 2 1
03.10.2012 Лазерно-светодиодные проекторы Casio: экономично, экологично, удобно 1
10.09.2012 Самые ожидаемые смартфоны осени 2012 года 1

Публикаций - 89, упоминаний - 101

WXGA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 16
Microsoft Corporation 11127 7
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 2
Ricoh Pentax 62 2
Casio 58 1
Canon 582 1
Qisda BenQ 84 1
Sanyo Electric 76 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Auvix - Аувикс 18 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Panasonic Computer Product Solutions 13 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
Xiaomi 904 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
SAP SE 3216 1
Philips 733 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Lenovo Group 1639 1
Panasonic 1158 1
Acer Group 1368 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 38
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 28
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 23
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 211 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 5
Lightning 131 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 4
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 68 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 3
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 32 3
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 116 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 2
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 96 1
3D видео 49 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Google Android 10751 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 11
Samsung Galaxy Note 558 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 8
Apple iOS 5742 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 8
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 7
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 7
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 6
Samsung Electronics TouchWiz 167 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
HTC One - серия смартфонов 137 4
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 4
Nvidia GeForce GTX 2073 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Samsung Galaxy Nexus 73 3
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Nuance Swype Keyboard 61 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 3
Apple iSight 51 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Apple iPhone 5 710 3
Motorola XOOM 48 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 2
Microsoft Windows 854 2
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Ricoh PJ - серия проекторов 1 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Panasonic Toughpad FZ - серия защищенных планшетов 18 1
Canon LV X - серия проекторов 1 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Lenovo IdeaTab - серия планшетов 4 1
Philips PPX PicoPix - карманный проектор 1 1
PocketBook Touch 5 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Samsung Galaxy Mega 13 1
Samsung Galaxy Camera 10 1
Минасян Карине 91 1
Фролов Александр 26 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Мельцев Александр 1 1
Блинников Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Япония 2802 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа 3774 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 8
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765315, в очереди разбора - 669001.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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