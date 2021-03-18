Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WXGA
Wide XGA
набор нестандартных разрешений дисплеев
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 101
WXGA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5702 16
|Microsoft Corporation 11127 7
|Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 2
|Ricoh Pentax 62 2
|Casio 58 1
|Canon 582 1
|Qisda BenQ 84 1
|Sanyo Electric 76 1
|Белый Ветер Цифровой 114 1
|Auvix - Аувикс 18 1
|NXP Freescale Semiconductor 97 1
|Panasonic Computer Product Solutions 13 1
|TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
|Xiaomi 904 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|SAP SE 3216 1
|Philips 733 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|Lenovo Group 1639 1
|Panasonic 1158 1
|Acer Group 1368 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
|Минасян Карине 91 1
|Фролов Александр 26 1
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
|Мельцев Александр 1 1
|Блинников Александр 1 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765315, в очереди разбора - 669001.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765315, в очереди разбора - 669001.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru