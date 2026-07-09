Индексная книга (каталог) CNews*
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WXGA Wide XGA набор нестандартных разрешений дисплеев
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 261, упоминаний - 339
WXGA и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 33
|Потапкин Никита 14 6
|Малафеев Андрей 52 3
|Ширшов Павел 76 3
|Волошин Олег 5 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Фролов Александр 40 2
|Сергеев Иван 74 2
|Малевич Казимир 11 2
|Пыкин Алексей 5 2
|Новикова Елена 105 1
|Чернов Александр 18 1
|Соколов Андрей 22 1
|Наумов Максим 100 1
|Семенов Сергей 30 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Низовский Григорий 36 1
|Собчак Ксения 17 1
|Толстой Лев 69 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
|Притула Павел 33 1
|Терляков Андрей 3 1
|Мельцев Александр 1 1
|Блинников Александр 1 1
|Зенкин Денис 263 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Константинов Константин 32 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Евстигнеев Денис 9 1
|Сударева Галина 7 1
|Лесничий Иван 1 1
|Резников Михаил 4 1
|Купцов Дмитрий 15 1
|Шикина Светлана 1 1
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
|Борзов Павел 1 1
|Горностаев Дмитрий 1 1
|Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.