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WXGA Wide XGA набор нестандартных разрешений дисплеев

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений 1
01.12.2025 Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH 1
29.09.2025 Представлен Acer BS-314P — яркий, универсальный и надежный бизнес‑проектор 1
18.02.2025 Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329 1
19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn 2
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
18.03.2021 Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями 1
05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM 1
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач 1
11.05.2018 Ricoh расширил линейку проекторов 1
20.03.2018 Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран 1
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач 1
28.02.2018 Panasonic представила новый планшет Toughpad FZ-M1 1
10.07.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G 1
16.01.2017 NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA 1
02.12.2016 Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения 1
30.08.2016 Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570 1
15.04.2016 Toshiba представила 2-канальный видеопроцессор для автомобильных панелей высокого разрешения 3
30.11.2015 Оцените: чего нет в вашем бизнес-центре? 1
25.09.2015 Хиты продаж: планшеты 2015 года 2
30.04.2015 Vivitek представила новые мультимедийные проекторы для широкого круга задач 1
12.01.2015 ViewSonic анонсировал серию проекторов нового поколения LightStream PJD5 1
02.10.2014 ViewSonic анонсировала портативные проекторы с поддержкой Mobile High-Definition Link 1
21.07.2014 Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года 1
30.05.2014 Хиты продаж: самые продаваемые планшеты апреля 2014 года 1
11.04.2014 Снимите это немедленно: опыт использования настоящего камерофона Nokia Lumia 1020 1
02.04.2014 Планшеты: хиты продаж первого квартала 2014 2
09.12.2013 Трансформер с человеческим лицом: первый взгляд на ASUS The new PadFone Infinity 1
28.11.2013 Выбор ZOOM: лучшие смартфоны осени 1
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1
06.11.2013 Nokia Lumia 1020: убийца компактных фотоаппаратов 1
04.10.2013 Vivitek анонсировал новые мультимедийные проекторы с яркостью 4000 ANSI люмен 1
30.09.2013 Самые продаваемые смартфоны августа 2013 года 1
23.09.2013 Самые ожидаемые ультрабуки-трансформеры осени 2013 1
26.07.2013 Nokia Lumia 925 поступил в продажу в России 1
19.06.2013 Delta представила новый интерактивный цифровой проектор Vivitek для сферы образования 1
11.06.2013 ViewSonic представил новую серию проекторов с технологией Advanced Connect 1
29.05.2013 Digis представила новый короткофокусный проектор для образования 1

Публикаций - 261, упоминаний - 339

WXGA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 80
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 53
Nvidia Corp 4002 52
Acer Group - Acer Inc 2776 49
Sony 6739 46
Samsung Electronics 11065 44
AMD Graphics Product Group - ATI 973 38
VAIO 475 35
Toshiba Corporation 2980 32
Microsoft Corporation 25775 27
Apple Inc 13156 26
Dell EMC 5180 24
Fujitsu 2105 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
LG Electronics 3735 21
Seiko Epson Corporation 908 17
HP Inc. 5883 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 16
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 15
Philips 2099 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
Lenovo Group 2447 12
Rover - RoverComputers 423 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 9
HTC Corporation 1512 8
Google LLC 12690 7
ViewSonic 325 7
Sharp Corporation 1062 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Vivitek - Вивитек 20 5
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Белый Ветер 365 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Ferrari NV 159 4
Россети Ленэнерго 1699 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Swarovski AG 74 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Русский Стиль 45 2
Евросеть 1421 2
Carl Zeiss AG 307 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Assist - Ассист 218 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Верный - торговая сеть 326 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Библио - Biblio 4 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Sony BMG 187 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Венец АКБ 21 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Солидарность 0 1
BMW Designworks Group 15 1
Компьютер Имидж 1 1
Черемушки 62 1
Черёмушки ТЦ 4 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 148
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 141
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 132
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 122
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 115
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 111
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 99
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 94
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 93
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 89
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 85
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 78
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 75
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 72
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 71
Контрастность 3042 70
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 70
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 66
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 65
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 57
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 54
DDR - Double data rate 3083 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 53
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 52
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 51
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 50
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 48
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 47
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 46
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 44
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 43
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 43
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 41
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 41
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 41
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 39
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 39
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 61
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 43
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 40
Nvidia GeForce Go 189 38
AMD Mobility Radeon 232 37
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 32
Microsoft Windows 16882 29
Google Android 15244 26
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Fujitsu LifeBook 167 25
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 25
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 22
AMD Turion 169 21
Intel Celeron - Серия процессоров 979 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
Toshiba Satellite 166 18
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 18
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 17
Intel Celeron M 118 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 17
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 16
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 16
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 16
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 16
Intel Core - Семейство процессоров 1251 16
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 15
Intel GM чипсет 88 15
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 15
Microsoft Windows XP 2431 15
Nvidia GeForce GT 337 14
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 13
Inrel Celeron M 101 13
Intel Core Solo 86 13
Samsung Galaxy 1035 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 13
Nvidia TurboCache 48 12
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 11
Fujitsu Amilo 61 11
Ксенин Алекс 311 33
Потапкин Никита 14 6
Малафеев Андрей 52 3
Ширшов Павел 76 3
Волошин Олег 5 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Фролов Александр 40 2
Сергеев Иван 74 2
Малевич Казимир 11 2
Пыкин Алексей 5 2
Новикова Елена 105 1
Чернов Александр 18 1
Соколов Андрей 22 1
Наумов Максим 100 1
Семенов Сергей 30 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Низовский Григорий 36 1
Собчак Ксения 17 1
Толстой Лев 69 1
Юсупов Ренат 125 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Притула Павел 33 1
Терляков Андрей 3 1
Мельцев Александр 1 1
Блинников Александр 1 1
Зенкин Денис 263 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Константинов Константин 32 1
Клинаичев Андрей 33 1
Калиниченко Михаил 19 1
Евстигнеев Денис 9 1
Сударева Галина 7 1
Лесничий Иван 1 1
Резников Михаил 4 1
Купцов Дмитрий 15 1
Шикина Светлана 1 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Борзов Павел 1 1
Горностаев Дмитрий 1 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 90
Япония 13807 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Южная Корея - Республика 7052 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 14
Европа 24964 13
Китай - Тайвань 4245 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Америка - Американский регион 2206 4
Канада 5082 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Украина 7928 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Массачусетс - Бостон 384 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 24 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 33
Ergonomics - Эргономика 1755 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 6
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