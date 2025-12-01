Разделы

Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH

На российском рынке появился новый DLP‑проектор Acer S1386WH — сбалансированное решение для учебных аудиторий и небольших конференц‑помещений, где важны яркость, удобство установки и защита зрения. Модель сочетает короткофокусную оптику, высокую световую отдачу в 3600 ANSI люмен и фирменные технологии улучшения цветопередачи, что делает ее отличным инструментом для преподавателей, тренеров и организаторов обучающих мероприятий. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer S1386WH оптимизирован для работы в небольших помещениях: короткое расстояние проекции позволяет ставить проектор близко к экрану, избегая теней от ведущего и сокращая риск попадания в луч, а встроенный медиа‑плеер, базовый набор интерфейсов и мощный моно‑динамик упрощают развертывание и ежедневную эксплуатацию.

Основные характеристики Acer S1386WH — технология: DLP; нативное разрешение: WXGA (1280x800); максимальное входное разрешение: 1920x1200; диагональ изображения: от 36" до 300" (91-762 см); минимальная дистанция проецирования: 0,4 м; яркость: 3600 ANSI люмен (стандарт), 2880 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 6000/ 10 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии LumiSense, ColorBoost3D, ColorSafe II и BlueLightShield; интерфейсы: 1х HDMI 1.4a, 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х VGA (аналоговый вывод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 1х USB-A; встроенная аудиосистема: 16 Вт; уровень шума: 24 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, вертикальная трапецеидальная коррекция ±40°.

Короткофокусный проектор Acer S1386WH

Проектор Acer S1386WH уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 98,15 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

