Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH ановки и защита зрения. Модель сочетает короткофокусную оптику, высокую световую отдачу в 3600 ANSI люмен и фирменные технологии улучшения цветопередачи, что делает ее отличным инструментом для

Проектор Acer S1286H: короткофокусная оптика, высокая яркость и технологии защиты зрения ых аудиторий и небольших конференц‑помещений. Проектор сочетает в себе световую отдачу до 3500 ANSI люмен, короткофокусные возможности и технологии улучшения цвета. Acer S1286H рассчитан на быс

В продажу поступил DLP-проектор Acer X1827 до 300" (76-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 2600 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 10000/ 12000 ч (Std/Eco/ExtremeEco);

В российских магазинах появился новый DLP‑проектор Acer H6541BD ния в лекционных залах, конференц-помещениях, офисах или дома. Благодаря лампе с яркостью 4000 ANSI люмен проектор обеспечивает насыщенное, чёткое и хорошо читаемое изображение на большой диаго

В продажу поступил DLP-проектор Acer H6518STi нотеатра и больших жилых помещений с короткофокусной проекцией. Модель предлагает яркость 3500 ANSI люмен, нативное разрешение Full HD (1920x1080) и проекционное отношение 90”@1м, что позволяет

В России начались продажи домашнего проектора Acer H6815ATV ский домашний проектор Acer H6815ATV — модель с разрешением 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI‑люмен, рассчитанную на премиальные домашние кинотеатры и большие гостиные. Устройство сочетае

На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa ний проектор Acer H6805BDa — модель с поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI люмен, рассчитанную для домашних кинотеатров премиум‑класса. Гаджет сочетает высокий уровень

В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114 тупил новый DLP‑проектор Acer BS-114 — сбалансированное бизнес‑решение с высокой яркостью 4800 ANSI люмен, созданное для лекционных залов, аудиторий и больших конференц‑площадок. Проектор обесп

Представлен Acer BS-314P — яркий, универсальный и надежный бизнес‑проектор На российском рынке появился современный проектор Acer BS-314P с лампой яркостью 5000 ANSI люмен, предназначенный для лекционных залов, аудиторий и любых больших помещений. Новинка соч

Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото орости последовательного отображения, сводящей к минимуму эффект радуги. В то же время яркость 3000 ANSI-люмен позволяет проектору создавать чистое изображение даже на больших экранах или в ком

NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов NEC Display Solutions анонсировала новый лазерный проектор NC3541L для больших экранов с высоким уровнем яркости. Кинопроектор мощностью 35000 люменов использует технологию красного и синего (RB) лазера. NEC выводит данную технологию на рынок, предоставив операторам кинотеатров новейшее решение для широкоформатных кинотеатров с экрано

Vivitek анонсировал новые мультимедийные проекторы с яркостью 4000 ANSI люмен Компания Vivitek, мировой производитель мультимедийных проекторов, представила две новые DLP-модели с яркостью 4000 ANSI люмен: Vivitek D867 и Vivitek D865W. Устройства предназначены для применения в различных условиях: от конференц-зала и школьного класса до проведения массовых мероприятий на открытом возду

«Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде лекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предпри

Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года и» в проекторах с их помощью смешивают поток от обоих ламп. Польза двойная, и нет полос от призм, и световой поток возрос. Новая схема совмещения световых потоков от 2 ламп для мощных презентац

Световой поток одного LED превысил 1000 Лм Совсем недавно компания Cree, производитель светоизлучающих диодов, освоила массовое производство ламп XLamp LED, обеспечивающих минимальный световой поток 100 Лм при токе 350 мА. Однако в лабораториях компании уже создан опытный образец со световым потоком 1050 Лм. Образец на основе одного LED-чипа излучает холодный белый цвет при

Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров 0 точек. Заявленные производителем характеристики устройства впечатляют. При световом потоке в 1100 ANSI-люмен, новый проектор обеспечивает характеристику отношения контраста в 10000:1! При это

Проекторы Optoma пришли в Россию ents. Согласитесь, что яркий проектор с высоким контрастом в 3000:1 и световым потоком в целых 4000 ANSI-люмен впечатляет. Еще пару лет назад представить такое можно было лишь в мечтах. Прибавь

Ярче и четче — новые проекторы зимы 2006-2007 ия в индустрии развлечений. Для этого он имеет немало конструктивных особенностей, такие как мощный световой поток, фильтр от дыма и пыли, возможность дистанционного управления и контроля через

Светодиоды преодолели барьер 1 тыс. люмен омпания Osram Opto Semiconductors представила светодиодный модуль белого свечения OSTAR, излучающий световой поток свыше 1 тыс. люмен. Это соответствует по яркости галогенному светильнику элект

Проектор Sanyo PLC-XU110 – больше люменов на килограмм веса ируя столь высокую яркость, что его можно использовать при ярком свете выставочных комплексов. 4000 люмен в нашем представлении твердо ассоциируется с аппаратами весом от 10 кг, но Sanyo PLC-XU

«Золотые диски» за лучшие проекторы ус, моторизированная крышка объектива, высокие значения контрастности (7000:1) и яркости (1000 ANSI люмен), а также разрешение 1280x728 точек обеспечили этом проектору во истинно народную любов

Тестируем уникальный настенный проектор ытягивает проектор слабые картинки.[pagebreak] Изображение Яркость высокая, декларируется 1000 ANSI люмен, но субъективно проектор ярче, по-крайней мере не было ни одного завала по темным участ

BenQ анонсировал четыре DLP-проектора ebit-2006, а модели PB8263 и PB8253 являются совсем свежими. Проектор SP820 имеет яркость 3500 ANSI люмен, контрастность 2000:1, разъем DVI-I (HDCP) и WXGA-разрешение 1280x768. Стоимость устрой

Canon выпустил проектор с яркостью 3500 люмен По неподтвержденным данным, появившимся в сети, компания Canon разработала LCOS-проектор, наследника модели SX50, обладающего разрешением 1400х1050 точек. Яркость данного аппарата составила 3500 люмен. При этом его контрастность равняется 2000:1. Данная модель спроектирована специально для использования в домашних кинотеатрах. Особенностью новинки стало наличие функции автоматической ц

Слепящие светодиоды сжимаются в точки Модель Luxeon K2 позволяет излучать белый световой поток мощностью 140 люмен и даже более. «По пятам» за ней следует новейшая разработк

Слепящие светодиоды сжимаются в точки Модель Luxeon K2 позволяет излучать белый световой поток мощностью 140 люмен и даже более. «По пятам» за ней следует новейшая разработк

InFocus представил новые модели проекторов е DLP-технологии, проектор X3 отличается высоким уровнем контрастности (2000:1) и яркости 1600 ANSI люмен. На интерфейсной панели InFocus X3 присутствуют разъёмы M1-DA, S-Video, композитный (RC

Panasonic представил новые проекторы с технологией Daylight View коление ЖК-проекторов для обучения и презентаций: PT-LB20NTE (разрешение - XGA, яркость - 2000 ANSI люмен, вес – 2,2 кг), PT-LB20VE (разрешение - XGA, яркость - 1600 ANSI люмен, вес - 2,

Проектор Sony CX75 создан для начальника Появившаяся в линейке Sony в январе этого года модель VPL-CX75 имеет яркость в 2500 ANSI-люмен, беспроводную технологию Air Shot в стандартном оснащении, полностью электронное управление и обилие настроек изображение по цене около $2,8 тысяч, что вполне укладывается в традицио

ViewSonic представил DLP-проектор с яркостью 2700 люменов Корпорация ViewSonic представила новый мультимедийный DLP-проектор PJ755D. Благодаря мощности в 2700 люменов, PJ755D обеспечивает оптимальное воспроизведение даже при ярком внешнем освещении. Модель весом 3,4 кг обладает естественным оптическим разрешением 1024x768 пикселей при контрастности 2

Epson представила компактный сетевой проектор с яркостью 4000 ANSI люмен Компания Epson объявила о запуске нового портативного настольного ЖК-проектора Epson EMP-7900NL. Эта модель передает изображения яркостью 4000 ANSI люмен при разрешении XGA (1024x768 пикселей). В экономичном режиме работы проектора Epson EMP-7900NL ресурс лампы составляет 3,000 часов, а шум работы – 33 дБ. Быстрая функция выравнивания

Светодиодный прожектор стал реальностью Ceramics из г. Вестэмптон (штат Нью-Джерси) объявила о создании светодиодного источника света, на порядок более яркого, чем существующие. При диаметре 5 дюймов (12,7 см) его яркость составляет 13300 люмен. Источник света с такой яркостью можно использовать для освещения архитектурных ансамблей, или огромных выставочных павильонов. Создание светодиодного излучателя беспрецедентной яркости с

Epson выпустил сетевой проектор с яркостью 4000 люмен pson представила новый офисный ЖК-проектор - Epson EMP-7900. Проектор выполнен на основе трёхматричной ЖК-технологии с реальным разрешением матриц 1024x768 пикселей. Яркость проектора составляет 4000 ANSI люмен при контрастности 700:1. Проектор снабжён встроенным Ethernet интерфейсом. Эксклюзивная технология Epson Easy Management позволяет централизованно контролировать и управлять сразу не

Canon обновила линейку мультимедиа проекторов и LV-5220. Модель LV-X4 разработана для образовательных учреждений. Аппарат имеет яркость 1500 ANSI люмен, контрасность 350:1 и разрешение XGA. Также особенностью проектора является 1,6х зум-об

Расширение линейки бизнес-проекторов EPSON вных проекторов и обладает рекордными характеристиками. При весе всего 1,9 кг проектор обеспечивает световой поток в 2000 ANSI люмен. EMP-735 имеет разрешение XGA (1024x768) и контрастность 400

NEC расширил линейку проекторов риканское представительство компании NEC анонсировало самый лёгкий ЖК-проектор с яркостью 3000 ANSI люмен. Вес новой модели - NEC VT770 составляет 3,6 кг при яркости 3000 ANSI люмен и ко