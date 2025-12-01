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ANSI Lumen Люмен единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной.

СОБЫТИЯ

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01.12.2025 Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH

ановки и защита зрения. Модель сочетает короткофокусную оптику, высокую световую отдачу в 3600 ANSI люмен и фирменные технологии улучшения цветопередачи, что делает ее отличным инструментом для
27.11.2025 Проектор Acer S1286H: короткофокусная оптика, высокая яркость и технологии защиты зрения

ых аудиторий и небольших конференц‑помещений. Проектор сочетает в себе световую отдачу до 3500 ANSI люмен, короткофокусные возможности и технологии улучшения цвета. Acer S1286H рассчитан на быс
24.11.2025 В продажу поступил DLP-проектор Acer X1827

до 300" (76-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 4000 ANSI люмен (стандарт), 2600 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 10000/ 12000 ч (Std/Eco/ExtremeEco);

05.11.2025 В российских магазинах появился новый DLP‑проектор Acer H6541BD

ния в лекционных залах, конференц-помещениях, офисах или дома. Благодаря лампе с яркостью 4000 ANSI люмен проектор обеспечивает насыщенное, чёткое и хорошо читаемое изображение на большой диаго
31.10.2025 В продажу поступил DLP-проектор Acer H6518STi

нотеатра и больших жилых помещений с короткофокусной проекцией. Модель предлагает яркость 3500 ANSI люмен, нативное разрешение Full HD (1920x1080) и проекционное отношение 90”@1м, что позволяет
29.10.2025 В России начались продажи домашнего проектора Acer H6815ATV

ский домашний проектор Acer H6815ATV — модель с разрешением 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI‑люмен, рассчитанную на премиальные домашние кинотеатры и большие гостиные. Устройство сочетае
20.10.2025 На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa

ний проектор Acer H6805BDa — модель с поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160) и яркостью 4000 ANSI люмен, рассчитанную для домашних кинотеатров премиум‑класса. Гаджет сочетает высокий уровень

07.10.2025 В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114

тупил новый DLP‑проектор Acer BS-114 — сбалансированное бизнес‑решение с высокой яркостью 4800 ANSI люмен, созданное для лекционных залов, аудиторий и больших конференц‑площадок. Проектор обесп
29.09.2025 Представлен Acer BS-314P — яркий, универсальный и надежный бизнес‑проектор

На российском рынке появился современный проектор Acer BS-314P с лампой яркостью 5000 ANSI люмен, предназначенный для лекционных залов, аудиторий и любых больших помещений. Новинка соч
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото

орости последовательного отображения, сводящей к минимуму эффект радуги. В то же время яркость 3000 ANSI-люмен позволяет проектору создавать чистое изображение даже на больших экранах или в ком
26.06.2017 NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов

NEC Display Solutions анонсировала новый лазерный проектор NC3541L для больших экранов с высоким уровнем яркости. Кинопроектор мощностью 35000 люменов использует технологию красного и синего (RB) лазера. NEC выводит данную технологию на рынок, предоставив операторам кинотеатров новейшее решение для широкоформатных кинотеатров с экрано
04.10.2013 Vivitek анонсировал новые мультимедийные проекторы с яркостью 4000 ANSI люмен

Компания Vivitek, мировой производитель мультимедийных проекторов, представила две новые DLP-модели с яркостью 4000 ANSI люмен: Vivitek D867 и Vivitek D865W. Устройства предназначены для применения в различных условиях: от конференц-зала и школьного класса до проведения массовых мероприятий на открытом возду
08.12.2011 «Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде

лекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — объявила о том, что её дочерняя компания «Элион» совместно с корейским производителем светодиодного оборудования «Люмен Стар» открывают в Зеленограде производственную линию светодиодных ламп, которые будут выпускаться под брендом Innolights. Производство запускается на базе площадей завода «Элион». Предпри
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года

и» в проекторах с их помощью смешивают поток от обоих ламп. Польза двойная, и нет полос от призм, и световой поток возрос. Новая схема совмещения световых потоков от 2 ламп для мощных презентац
11.09.2007 Световой поток одного LED превысил 1000 Лм

Совсем недавно компания Cree, производитель светоизлучающих диодов, освоила массовое производство ламп XLamp LED, обеспечивающих минимальный световой поток 100 Лм при токе 350 мА. Однако в лабораториях компании уже создан опытный образец со световым потоком 1050 Лм. Образец на основе одного LED-чипа излучает холодный белый цвет при

04.09.2007 Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров

0 точек. Заявленные производителем характеристики устройства впечатляют. При световом потоке в 1100 ANSI-люмен, новый проектор обеспечивает характеристику отношения контраста в 10000:1! При это
27.04.2007 Проекторы Optoma пришли в Россию

ents. Согласитесь, что яркий проектор с высоким контрастом в 3000:1 и световым потоком в целых 4000 ANSI-люмен впечатляет. Еще пару лет назад представить такое можно было лишь в мечтах. Прибавь
09.03.2007 Ярче и четче — новые проекторы зимы 2006-2007

ия в индустрии развлечений. Для этого он имеет немало конструктивных особенностей, такие как мощный световой поток, фильтр от дыма и пыли, возможность дистанционного управления и контроля через
21.02.2007 Светодиоды преодолели барьер 1 тыс. люмен

омпания Osram Opto Semiconductors представила светодиодный модуль белого свечения OSTAR, излучающий световой поток свыше 1 тыс. люмен. Это соответствует по яркости галогенному светильнику элект
12.02.2007 Проектор Sanyo PLC-XU110 – больше люменов на килограмм веса

ируя столь высокую яркость, что его можно использовать при ярком свете выставочных комплексов. 4000 люмен в нашем представлении твердо ассоциируется с аппаратами весом от 10 кг, но Sanyo PLC-XU
02.11.2006 «Золотые диски» за лучшие проекторы

ус, моторизированная крышка объектива, высокие значения контрастности (7000:1) и яркости (1000 ANSI люмен), а также разрешение 1280x728 точек обеспечили этом проектору во истинно народную любов
28.07.2006 Тестируем уникальный настенный проектор

ытягивает проектор слабые картинки.[pagebreak] Изображение Яркость высокая, декларируется 1000 ANSI люмен, но субъективно проектор ярче, по-крайней мере не было ни одного завала по темным участ
07.06.2006 BenQ анонсировал четыре DLP-проектора

ebit-2006, а модели PB8263 и PB8253 являются совсем свежими. Проектор SP820 имеет яркость 3500 ANSI люмен, контрастность 2000:1, разъем DVI-I (HDCP) и WXGA-разрешение 1280x768. Стоимость устрой
27.03.2006 Canon выпустил проектор с яркостью 3500 люмен

По неподтвержденным данным, появившимся в сети, компания Canon разработала LCOS-проектор, наследника модели SX50, обладающего разрешением 1400х1050 точек. Яркость данного аппарата составила 3500 люмен. При этом его контрастность равняется 2000:1. Данная модель спроектирована специально для использования в домашних кинотеатрах. Особенностью новинки стало наличие функции автоматической ц
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки

Модель Luxeon K2 позволяет излучать белый световой поток мощностью 140 люмен и даже более. «По пятам» за ней следует новейшая разработк
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки

Модель Luxeon K2 позволяет излучать белый световой поток мощностью 140 люмен и даже более. «По пятам» за ней следует новейшая разработк
27.05.2005 InFocus представил новые модели проекторов

е DLP-технологии, проектор X3 отличается высоким уровнем контрастности (2000:1) и яркости 1600 ANSI люмен. На интерфейсной панели InFocus X3 присутствуют разъёмы M1-DA, S-Video, композитный (RC
11.05.2005 Panasonic представил новые проекторы с технологией Daylight View

коление ЖК-проекторов для обучения и презентаций: PT-LB20NTE (разрешение - XGA, яркость - 2000 ANSI люмен, вес – 2,2 кг), PT-LB20VE (разрешение - XGA, яркость - 1600 ANSI люмен, вес - 2,
09.03.2005 Проектор Sony CX75 создан для начальника

Появившаяся в линейке Sony в январе этого года модель VPL-CX75 имеет яркость в 2500 ANSI-люмен, беспроводную технологию Air Shot в стандартном оснащении, полностью электронное управление и обилие настроек изображение по цене около $2,8 тысяч, что вполне укладывается в традицио
16.12.2004 ViewSonic представил DLP-проектор с яркостью 2700 люменов

Корпорация ViewSonic представила новый мультимедийный DLP-проектор PJ755D. Благодаря мощности в 2700 люменов, PJ755D обеспечивает оптимальное воспроизведение даже при ярком внешнем освещении. Модель весом 3,4 кг обладает естественным оптическим разрешением 1024x768 пикселей при контрастности 2
11.11.2004 Epson представила компактный сетевой проектор с яркостью 4000 ANSI люмен

Компания Epson объявила о запуске нового портативного настольного ЖК-проектора Epson EMP-7900NL. Эта модель передает изображения яркостью 4000 ANSI люмен при разрешении XGA (1024x768 пикселей). В экономичном режиме работы проектора Epson EMP-7900NL ресурс лампы составляет 3,000 часов, а шум работы – 33 дБ. Быстрая функция выравнивания
25.10.2004 Светодиодный прожектор стал реальностью

Ceramics из г. Вестэмптон (штат Нью-Джерси) объявила о создании светодиодного источника света, на порядок более яркого, чем существующие. При диаметре 5 дюймов (12,7 см) его яркость составляет 13300 люмен. Источник света с такой яркостью можно использовать для освещения архитектурных ансамблей, или огромных выставочных павильонов. Создание светодиодного излучателя беспрецедентной яркости с
30.09.2004 Epson выпустил сетевой проектор с яркостью 4000 люмен

pson представила новый офисный ЖК-проектор - Epson EMP-7900. Проектор выполнен на основе трёхматричной ЖК-технологии с реальным разрешением матриц 1024x768 пикселей. Яркость проектора составляет 4000 ANSI люмен при контрастности 700:1. Проектор снабжён встроенным Ethernet интерфейсом. Эксклюзивная технология Epson Easy Management позволяет централизованно контролировать и управлять сразу не
13.09.2004 Canon обновила линейку мультимедиа проекторов

и LV-5220. Модель LV-X4 разработана для образовательных учреждений. Аппарат имеет яркость 1500 ANSI люмен, контрасность 350:1 и разрешение XGA. Также особенностью проектора является 1,6х зум-об
03.03.2004 Расширение линейки бизнес-проекторов EPSON

вных проекторов и обладает рекордными характеристиками. При весе всего 1,9 кг проектор обеспечивает световой поток в 2000 ANSI люмен. EMP-735 имеет разрешение XGA (1024x768) и контрастность 400
13.01.2004 NEC расширил линейку проекторов

риканское представительство компании NEC анонсировало самый лёгкий ЖК-проектор с яркостью 3000 ANSI люмен. Вес новой модели - NEC VT770 составляет 3,6 кг при яркости 3000 ANSI люмен и ко
03.08.2001 Hitachi увеличила яркость проекторов

кость проекторов начального уровня была увеличена на 100 люмен. Теперь модель CP-X325 имеет яркость 1500 люмен вместо прежних 1400, а CP-X320 - 1200 люмен вместо 1100.Более значительное увеличе

Публикаций - 657, упоминаний - 853

ANSI Lumen и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 81
Acer Group - Acer Inc 2776 55
Sony 6739 54
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 42
Samsung Electronics 11064 34
Canon 1439 32
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 31
Toshiba Corporation 2980 29
LG Electronics 3735 28
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 27
TI - Texas Instruments Incorporated 848 25
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 24
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 22
ViewSonic 325 21
InFocus 70 21
Optoma 31 21
Philips 2099 16
JVC Kenwood 422 15
Hitachi - Хитачи 1501 14
Sharp Corporation 1062 14
Apple Inc 13154 12
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 9
HP Inc. 5883 8
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 8
Lenovo Group 2446 7
Fujitsu 2105 7
Samsung - Harman - JBL 242 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Dell EMC 5180 6
Intel Corporation 12811 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
Crestron 102 6
Ланит - diHouse - Дихаус 264 6
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 6
Vivitek - Вивитек 20 6
Casio 338 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Microsoft Corporation 25775 5
Huawei 4676 5
Эра HD - Эра ХД 54 18
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 16
Композит 99 13
Carl Zeiss AG 307 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Walt Disney Company 647 4
Русский Стиль 45 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
BMW Group 482 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
TMT Investments 115 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Верный - торговая сеть 326 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Геометрия НПО 165 2
Инкомбанк 8 1
Charlotte Motor Speedway 3 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Газпром ПАО 1493 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 327
Контрастность 3042 298
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 175
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 157
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 156
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 140
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 139
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 137
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 135
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 116
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 109
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 105
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 104
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 102
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 181 98
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 97
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 92
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 85
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 84
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 83
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 83
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 83
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 68
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 67
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 64
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 64
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 63
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 63
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 63
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 62
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 61
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 58
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 57
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 57
Microsoft Windows 2000 8678 110
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 68
Google Android 15243 47
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 24
Apple iOS 8583 23
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 23
Dolby Vision 282 22
Acer - серия проекторов 38 20
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 20
Acer ColorSafe 27 19
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 18
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 17
Microsoft Windows 16882 16
Acer ColorBoost3D 20 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Acer LumiSense 23 15
Panasonic PT - серия проекторов 22 14
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 13
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 66 12
Microsoft Office 4170 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 10
Google Android TV 381 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Seiko Epson PowerLite - серия проекторов 13 10
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Acer DynamicBlack 20 9
Seiko Epson EasyMP 10 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 8
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 8
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 8
Toshiba TDP - мультимедийный DLP-проектор 8 7
Apple iPad 4011 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Windows BitLocker 942 7
LG CineBeam - серия проекторов 9 7
Ширшов Павел 76 18
Наумов Максим 100 17
Князева Мария 16 9
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 8
Сергеев Иван 74 4
Ахметджанов Николай 7 3
Prather Dennis - Пратер Деннис 2 2
Landau Steve - Ландау Стив 2 2
Одноблюдов Максим 6 2
Cho Alfred - Хо Альфред 5 2
Kaiser Gerd - Кайзер Герд 4 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Попова Мария 141 2
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Рахманов Максим 47 2
Борушевский Денис 37 2
Беляева Татьяна 29 2
Халутин Андрей 4 2
Колобов Евгений 1 1
Полищук Евгений 1 1
Hakenfeld Jason - Хейкенфельд Джейсон 1 1
Лабутина Жанна 1 1
Емельянов Владимир 3 1
Juker Daniel - Джукер Даниель 2 1
Голубев Кирилл 3 1
Turnbull Malcolm - Тёрнбулл Малькольм 2 1
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
Residori Stefania - Резидори Стефания 1 1
Ковш Алексей 6 1
Barnack Oskar - Барнак Оскар 3 1
Мелкумов Вадим 2 1
Подколзина Ольга 4 1
Koleske Daniel - Колеске Дэниэл 1 1
Gasman Lawrence - Гэсман Лоуренс 3 1
Шеховцов Алексей 5 1
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Дунаевский Александр 3 1
Shaver Mike - Шейвер Майк 9 1
Антонова Софья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 213
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
Япония 13807 50
Европа 24964 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Южная Корея - Республика 7052 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Китай - Тайвань 4245 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Америка - Американский регион 2206 5
Нидерланды - Амстердам 630 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Индия - Bharat 5869 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Япония - Токио 1020 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Израиль 2856 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Нидерланды 3746 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Китай - Шаньдун - Циндао 24 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 35
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 33
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Ergonomics - Эргономика 1755 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Английский язык 7030 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 7
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 6
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Ars Technica 450 1
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 186
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РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
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LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
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University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
WakeUp - Академия soft skills 3 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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