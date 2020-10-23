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ANSI Lumen Люмен единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной.



23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото
08.12.2011 «Ситроникс» и «Люмен Стар» открывают совместное производство светодиодных ламп в Зеленограде
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года
11.09.2007 Световой поток одного LED превысил 1000 Лм
04.09.2007 Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров
09.03.2007 Ярче и четче — новые проекторы зимы 2006-2007
21.02.2007 Светодиоды преодолели барьер 1 тыс. люмен
27.03.2006 Canon выпустил проектор с яркостью 3500 люмен
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки
17.02.2006 Слепящие светодиоды сжимаются в точки
11.05.2005 Panasonic представил новые проекторы с технологией Daylight View
25.10.2004 Светодиодный прожектор стал реальностью
03.03.2004 Расширение линейки бизнес-проекторов EPSON
03.08.2001 Hitachi увеличила яркость проекторов

Публикаций - 345, упоминаний - 382

ANSI Lumen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seiko Epson Corporation 885 52
Sony 6480 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 32
Canon 1375 25
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 19
LG Electronics 3537 17
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 16
Toshiba Corporation 2887 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2412 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 15
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 549 14
Samsung Electronics 9715 14
Optoma 30 13
TI - Texas Instruments Incorporated 815 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 13
Philips 2050 12
InFocus 70 11
JVC Kenwood 411 10
ViewSonic 312 9
Sharp Corporation 1042 8
IBS Platformix - СИЛА 835 8
Hitachi - Хитачи 1455 6
Lenovo Group 2165 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 6
HP Inc. 5514 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 5
Xiaomi 1286 5
Apple Inc 11169 5
Mitsubishi Electric 308 5
ДОК 767 5
Leica Camera 249 5
Osram 25 5
Lumileds 8 5
Fujitsu 2034 4
Casio 333 4
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 86 4
Lamina Ceramics 5 4
Nvidia Corp 3212 4
РТИ Микрон - Micron 1228 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1940 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 25
Эра HD - Эра ХД 54 12
Композит 84 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 7
Точка 3794 4
Carl Zeiss 299 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 4
Россети Ленэнерго 2341 4
Walt Disney Company 572 3
Май - Российская торговая компания 1018 3
Градиент 82 2
Верный - торговая сеть 257 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
Русский Стиль 43 2
TMT Investments 105 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 441 2
TÜV Rheinland Group 94 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 651 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 1
DHL Express 115 1
Ростех - Технодинамика - Универсал МКПК - Московский конструкторско-производственный комплекс 1 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 37 1
ЕКА Топливная компания 139 1
Студия Артемия Лебедева 90 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
Miele - Миле 133 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 139 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Газпромнефть Восток 2 1
101Hotels.com 702 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 61 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 69 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 18 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 1
МВД РФ Управление К 118 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 185 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1015 178
Контрастность 2662 127
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3498 94
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5647 88
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9759 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 81
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 77
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9313 76
Объектив - Lens 1329 73
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12502 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 67
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 509 63
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1656 63
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 56
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5224 56
Домашний кинотеатр 926 55
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6526 54
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 51
Автофокус - Автофокусировка 2229 50
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5549 49
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4301 48
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2934 48
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2868 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11490 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9362 41
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1745 41
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11760 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15048 40
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 39
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4330 38
Вентилятор - Fan 896 38
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 847 37
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19191 37
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8451 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 34
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2259 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13201 32
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 32
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 763 32
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5347 31
Microsoft Windows 2000 12660 78
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 44
Google Android 12520 22
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 15
Panasonic PT - серия проекторов 22 13
Apple iOS 6781 11
Microsoft Windows 14416 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 9
Microsoft Office 3431 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 691 8
Apple iPhone 6 6167 8
Acer - серия проекторов 32 8
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 8
Sanyo PLC - серия проекторов 13 7
Philips Luxeon 9 7
Google YouTube - Видеохостинг 2423 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 6
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 84 5
Sanyo PLV - серия проекторов 10 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 5
Optoma HD - серия проекторов 11 5
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 156 5
Qisda BenQ MP - серия проекторов 8 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2865 5
Microsoft Windows BitLocker 1275 5
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 84 5
LG CineBeam - серия проекторов 8 4
Acer LumiSense 9 4
Nokia Monitor Test 14 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 4
Acer DynamicBlack 11 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 717 4
Apple iPad 3735 4
ВГТРК Смотрим 516 4
InFocus IN - серия проекторов 7 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 4
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 4
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 4
ViewSonic PJ - серия проекторов 11 4
Ширшов Павел 76 17
Наумов Максим 97 10
Князева Мария 15 4
Сергеев Иван 74 3
Ахметджанов Николай 7 2
Борушевский Денис 36 2
Попова Мария 140 2
Халутин Андрей 4 2
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 2
Бровкин Дмитрий 56 2
Рахманов Максим 47 2
Гималиев Наиль 11 1
Бурбаев Тимур 4 1
Балоев Виллен 3 1
Лаптева Марина 115 1
Ксенин Алекс 311 1
Блинников Александр 1 1
Мельцев Александр 1 1
Притула Павел 33 1
Беляева Татьяна 23 1
Михина Наталья 7 1
Новикова Елена 56 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Борзов Павел 1 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 5 1
Ларина Ольга 1 1
Артамонов Вадим 3 1
Игнатьев Иван 1 1
Колобов Евгений 1 1
Полищук Евгений 1 1
Hakenfeld Jason - Хейкенфельд Джейсон 1 1
Лялин Сергей 1 1
Lee Adams - Ли Адамс 1 1
Катаев Александр 40 1
Воинов Сергей 13 1
Юрьев Никита 7 1
Шевцов Олег 3 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Бирюков Константин 9 1
Брежнев Леонид 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 122460 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 39
Япония 12871 29
Европа 21290 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 13
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 13
Германия - Федеративная Республика 12003 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 10
Италия - Итальянская Республика 4218 10
Земля - планета Солнечной системы 9693 9
Португалия - Порту 621 6
Южная Корея - Республика 6279 6
Америка 2155 5
Солнечная система - Solar system 2450 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 4
Япония - Токио 920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 4
Китай - Тайвань 3682 3
Индия - Республика 5063 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 3
Турция - Турецкая республика 2063 3
Америка Северная 2832 3
США - Нью-Йорк 2809 2
США - Калифорния 4665 2
Нидерланды - Амстердам 524 2
Франция - Французская Республика 7081 2
Нидерланды 3300 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 913 2
Швеция - Королевство 3456 2
Израиль 2603 2
Украина 7258 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1337 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1743 2
Катар 149 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2168 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9913 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4045 20
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3411 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4407 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4736 13
Английский язык 6155 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4176 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 10
Ergonomics - Эргономика 1493 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 10
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 9
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 7
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3403 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 6
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3568 6
Дача - дачники 564 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1078 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 823 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3126 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2086 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1441 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3889 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 4
Галлий - Gallium - химический элемент 264 4
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9381 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 478 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3060 4
Металлы - Серебро - Silver 679 4
Optics 141 8
Allprojectors.ru 54 7
CNews - ZOOM.CNews 1757 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
Phys.org 973 4
Bloomberg Businessweek 123 2
NE Asia Online 313 2
GizmoChina 97 1
Applied Physics Letters 32 1
Times 646 1
Space Daily 528 1
Electronista 166 1
New Scientist 1447 1
Neowin 66 1
Nature 795 1
Ars Technica 380 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
Thomson Reuters - Рейтер 5771 1
The Verge - Издание 500 1
500 Startups 14300 30
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 6
CNews Мишень 159 3
IDC - International Data Corporation 4847 1
Microsoft Research 128 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
NPD DisplaySearch 282 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 78
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 22 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11604 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
ISE - Integrated Systems Europe 45 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Photokina 61 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
День молодёжи - 27 июня 689 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
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