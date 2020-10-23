ANSI Lumen Люмен единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной.
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|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
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|Bloomberg Businessweek 123 2
|NE Asia Online 313 2
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|Applied Physics Letters 32 1
|Times 646 1
|Space Daily 528 1
|Electronista 166 1
|New Scientist 1447 1
|Neowin 66 1
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