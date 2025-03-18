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Applied Physics Letters


18.03.2025 Ученые НГУ разрабатывают новые материалы для создания элементов памяти будущего 1
16.05.2024 В МФТИ создали компактные резонаторы для усиления квантовых процессоров 1
18.09.2020 Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи 1
16.01.2017 В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти 1
27.01.2016 Беспроводная передача энергии с КПД 80% 1
03.09.2012 Создан сердечный имплантат "на радиоволнах" 1
02.06.2011 Метаматериалы "уменьшают" объект и скрывают от радара 1
27.07.2010 Электронная бумага станет маслянистой 1
23.07.2010 Разработана адаптивная оптика с фотонным управлением 1
24.05.2010 Разработан эффективный нанотрубочный конденсатор на бумажном субстрате 1
13.04.2009 Создан ИК-лазер с управляемой поляризацией 1
13.11.2008 Создан первый плазменный транзистор 1
30.07.2008 Открыт новый способ получения магнитов 1
10.06.2008 Лазер на наночастицах разрабатывается в Японии 1
19.05.2008 Разработан терагерцовый лазер, работающий при комнатной температуре 1
07.02.2008 «Алхимия металлов»: R&D.CNews выявляет российский приоритет 1
04.02.2008 Лазерное излучение способно менять цвет металлов 1
04.02.2008 Лазер осуществил мечту алхимиков 1
17.01.2008 Зажигательные наноснаряды поражают опухолевые клетки 1
10.08.2007 Терабайты в ноутбуке: близкая перспектива 1
18.10.2006 Создано первое спинтронное устройство на органических молекулах 1
18.10.2006 Создано первое спинтронное устройство на органических молекулах 1
15.11.2005 Ученые изобрели туннельный диод из органического полимера 1
11.11.2005 Сотовые вышки смогут работать от ветра 1
10.11.2005 Сотовые вышки смогут работать от ветра 1
10.11.2005 Сотовые вышки смогут работать от ветра 1
23.09.2004 Создана первая антенна для приема видимого света 1
23.09.2004 Создана первая антенна для приема видимого света 1
16.01.2004 Светоизлучающие транзисторы ждет блестящее будущее 1
16.01.2004 Светоизлучающие транзисторы ждет блестящее будущее 1
24.05.2002 В США получен полупроводник-спинтроник 1
24.05.2002 Ученые вплотную подошли к созданию спинтронных полупроводников 1
24.05.2002 В США получен полупроводник-спинтроник 1
24.05.2002 Ученые вплотную подошли к созданию спинтронных полупроводников 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Applied Physics Letters и организации, системы, технологии, персоны:

8321 1
Fujitsu 2043 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 1
Hamamatsu Photonics 6 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Yamagata Fujitsu Limited 2 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3363 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10845 10
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 51 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13392 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2289 6
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1046 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4217 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3051 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9700 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 4
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 52 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1341 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1142 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 3
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 247 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10188 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1815 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 934 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3780 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1712 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7956 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 565 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3795 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 342 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 16 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 252 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4937 1
Dropbox Paper 77 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 520 1
Apple iPhone 6 4862 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
Priya Shashank - Прия Шашанк 3 3
Guo Chunlei - Гуо Чунлеи 3 3
Воробьев Анатолий 2 2
Wang Yang - Ван Ян 6 2
Умаров Михаил 56 1
Третьяков Олег 3 1
Самардак Александр 4 1
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 1
Asar Sita - Азар Сита 1 1
Residori Stefania - Резидори Стефания 1 1
Белкин Михаил 1 1
Зотова Юлия 4 1
Астафьев Олег 3 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5209 7
Россия - РФ - Российская федерация 146260 4
Япония 13324 4
США - Иллинойс 332 3
Франция - Французская Республика 7871 2
США - Огайо 281 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Земля - планета Солнечной системы 10421 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2690 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1812 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Сатурн - Титан (спутник) 474 1
Китай - Нанкин 33 1
Колумбия - Республика 531 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4070 10
Физика - Physics - область естествознания 2664 9
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 565 7
Галлий - Gallium - химический элемент 318 6
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5001 4
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 4
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1820 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 2
Металлы - Никель - Nickel 333 2
InGaAs - Gallium Arsenide-India - Арсенид галлия-индия 17 2
GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 49 2
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1383 2
Молекула - Molecula 1069 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 47 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4039 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1109 1
Phys.org 972 5
NewsFactor 127 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Nature 812 3
Physical Review Letters 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 27 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 448 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 171 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
Tohoku University - Университет Тохоку 24 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
РАН - Российская академия наук 1897 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
Kyoto University - Киотский университет 24 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 1
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 208 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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