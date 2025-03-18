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Applied Physics Letters
Applied Physics Letters и организации, системы, технологии, персоны:
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|U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 4
|Phys.org 972 5
|NewsFactor 127 4
|CNews RND - R&D.CNews 2273 4
|Nature 812 3
|Physical Review Letters 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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