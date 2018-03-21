Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Умаров Михаил
Публикаций - 44, упоминаний - 53
Умаров Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7084 32
|Ростелеком Связьинвест 1501 2
|СкайЛинк - Skylink 973 2
|VK - Mail.ru Group 2741 1
|Yandex - Яндекс 4354 1
|ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 1
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 1
|Осадчук Дмитрий 1 1
|Зыряева Ольга 1 1
|Жбанова Анастасия 3 1
|Гуляева Светлана 1 1
|Челотканов Игорь 1 1
|Кирюшина Елена 2 1
|Мордвинова Мария 1 1
|Ветров Юрий 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996623, в очереди разбора - 899187.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996623, в очереди разбора - 899187.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru