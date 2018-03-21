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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Умаров Михаил



21.03.2018 Mail.Ru Group и НИУ ВШЭ запускают совместную программу Master of Arts 1
05.11.2009 «Яндекс» оставил блоги без рейтинга 1
29.11.2006 МТС еще не приняли решения о сроках выхода компании в Чечню 1
21.11.2006 "ВымпелКом" перенес ввод в эксплуатацию сети в Чечне на 2 квартал 2007 г. 1
18.07.2006 "Билайн" проиграл чеченскую "битву" 1
30.05.2006 "Вымпелком" не продлевал срок предложения по покупке "Киевстара" 1
01.12.2005 Сотовых операторов наказали за сговор 1
11.11.2005 Сотовые вышки смогут работать от ветра 1
02.11.2005 Бесплатные входящие ударят по карману абонентов? 1
31.10.2005 Россия: Nokia начали раздавать бесплатно 1
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
22.07.2005 2G - в России, 3G – в Таджикистане, 4G – в Японии 1
30.06.2005 МТС просят помощи у Туркмен-баши 1
24.06.2005 Таджикистан обогнал Россию по скорости мобильного интернета 1
01.06.2005 Скорость интернета в "Скай Линке" вырастет в 10 раз 1
31.05.2005 "Билайн" обменял налоги на новые судебные иски 1
25.03.2005 "ВымпелКом" ввел EDGE в Орловской области 1
25.03.2005 Рублевый "Мегафон": попытка номер два 1
17.03.2005 "ВымпелКом" откажется от "GSM" 1
14.03.2005 Затраты "ВымпелКома" на ребрендинг могут составить $100 тыс. 1
03.03.2005 "МегаФон" два года работал незаконно? 1
25.02.2005 МТС обзавелись "Большим Братом" 1
21.02.2005 "ВымпелКом" решил все свои проблемы 1
16.02.2005 "ВымпелКом": нам нужно догнать Пуэрто-Рико 7
10.02.2005 Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона" 1
27.12.2004 "Большой тройке" скорректировали генеральную линию 1
21.12.2004 МТС заставит абонентов потратиться 1
02.12.2004 "Скайлинк" прилипнет к роумингу старших братьев 1
30.11.2004 Мининформсвязи ответило на вопросы операторов 1
19.08.2004 Сохранение "родного" номера: правительство снимет преграды 1
06.02.2004 У "ВымпелКома" могут конфисковать документы 2
01.08.2003 Топ-менеджер Mars возглавит «ВымпелКом» 2
15.07.2003 МТС и «Би Лайн»: переход на евро не нужен нашим абонентам 1
14.07.2003 Мобильные операторы перейдут с доллара на евро? 1
08.07.2003 "Вымпелком" подозревает МТС в шпионаже 1
17.03.2003 У "МегаФона" закончились прямые номера 1
06.03.2003 Госдума и «Би Лайн»: тендер «задним числом»? 1
23.01.2003 "Би Лайн" и Госдума: "междусобойчик"? 1
26.04.2002 МТС и "Би Лайн" тестируют прямой обмен SMS-сообщениями 1
26.04.2002 МТС и "Би Лайн" тестируют прямой обмен SMS 1

Публикаций - 44, упоминаний - 53

Умаров Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7084 32
Ростелеком Связьинвест 1501 2
СкайЛинк - Skylink 973 2
VK - Mail.ru Group 2741 1
Yandex - Яндекс 4354 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 518 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11412 1
Осадчук Дмитрий 1 1
Зыряева Ольга 1 1
Жбанова Анастасия 3 1
Гуляева Светлана 1 1
Челотканов Игорь 1 1
Кирюшина Елена 2 1
Мордвинова Мария 1 1
Ветров Юрий 7 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1593 2
Россия - Российская федерация - РФ 72660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 1
Грузия 902 1
Таджикистан - Республика 628 1
Южная Осетия - Государство Алания 86 1
Туркмения - Туркменистан 309 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 68 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7327 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 469 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996623, в очереди разбора - 899187.
Создано именных указателей - 47370.
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