МегаФон Таджикистан ТТ Мобайл МЛТ TT Mobile Мобильные линии Таджикистана
|18.06.2025
|
«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане
Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали соглашение о стратегическом долгосрочном сотрудничестве. В рамках технологического п
|16.02.2023
|
МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан»
ПАО «МТС-банк» объявляет о реализации цифрового экосистемного сервиса по денежным переводам и пополнению счетов абонентов мобильного оператора «Мегафон Таджикистан». Об этом CNews сообщили представители МТС банка. В рамках реализованного сервиса можно пополнять как собственные счета мобильного оператора «Мегафон Таджикистан», та
|13.12.2019
|
Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке
Сбербанк сообщил о запуске приема платежей от физических лиц в «Сбербанке онлайн» и сети терминалов в адрес компании «Мегафон Таджикистан», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан. С сегодняшнего дня любой кл
|25.09.2018
|
«Мегафон Таджикистан» выбрал Acronis для защиты данных клиентов
ти защиты данных в гибридных облачных хранилищах, сообщает о завершении проекта по внедрению систем резервного копирования и аварийного восстановления для мобильного оператора республики Таджикистан «Мегафон Таджикистан». Телекоммуникационный провайдер использует продукты Acronis Backup Advanced для обеспечения безопасности данных на физических и виртуальных машинах, защиты баз данных и поч
|18.02.2013
|
Eastwind запустил в сети «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами
Разработчик программного обеспечения Eastwind запустил в сети GSM-оператора «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами Eastwind Mobile Contact. Как сообщили CNews в Eastwind, в сегодняшних условиях приближения рынка мобильной связи к порогу насыщения
|12.08.2011
|
«МегаФон-Таджикистан» запустил USSD-портал
Компания Intech сообщила о совместном запуске с оператором «МегаФон-Таджикистан» первого на всей территории Республики Таджикистан USSD-портала. «USSD-портал» позволяет воспользоваться многими информационными и развлекательными сервисами при помощи моби
|20.07.2011
|
«ТТ мобайл» в рамках ребрендинга получил новое имя - «МегаФон-Таджикистан»
ационных услуг под торговой маркой «Мобильные линии Таджикистана». Бренд «МЛТ» получил новое имя – «МегаФон-Таджикистан». Решение о старте ребрендинга было принято акционерами – государственной
|28.06.2010
|
В «ТТ-Мобайл» новый генеральный директор
Компания «МегаФон» сообщила о назначении Джумы Зардакова на должность генерального директора ЗАО «ТТ-Мобайл», дочерней компании «МегаФона» в Таджикистане. Зардаков был выдвинут акционером «
|25.09.2009
|
«МегаФон-Таджикистан» — новое имя «ТТ мобайл»
кационные услуги под торговой маркой МЛТ – «Мобильные Линии Таджикистана». МЛТ получит новое имя — «МегаФон-Таджикистан». Как сообщили в «МегаФоне», решение было принято на недавнем заседании п
|01.10.2007
|
«МегаФон» ведет переговоры по увеличению доли в таджикском TT-Mobile
Компания "МегаФон" ведет переговоры с ОАО "Точиктелеком" по увеличению доли в таджикском операторе TT-Mobile, заявил глава "МегаФона" Сергей Солдатенков, сообщает РБК. По его словам, с "Точиктелекомом", владеющим 25% акций в таджикском операторе, сейчас ведутся переговоры по выкупу российски
|09.03.2007
|
Таджикам не нужен «МегаФон»
против внедрения в республике бренда "МегаФон", поэтому оператор стал работать под торговой маркой "Мобильные линии Таджикистана" (МЛТ), — вспоминает старший эксперт iKS-Consulting Маргарита Зо
|01.12.2006
|
"Протей" поставил решения для "ТТ-мобайл"
На сети «ТТ-Мобайл» - GSM-оператора Таджикистна (дочерняя компания ОАО «МегаФон», торговая марка «МЛТ») запущены в эксплуатацию решения петербургского НТЦ Протей Camel Gateway и решение для предоставлен
