МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана

18.06.2025 «МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане

Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали соглашение о стратегическом долгосрочном сотрудничестве. В рамках технологического п
16.02.2023 МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан»

ПАО «МТС-банк» объявляет о реализации цифрового экосистемного сервиса по денежным переводам и пополнению счетов абонентов мобильного оператора «Мегафон Таджикистан». Об этом CNews сообщили представители МТС банка. В рамках реализованного сервиса можно пополнять как собственные счета мобильного оператора «Мегафон Таджикистан», та
13.12.2019 Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке

Сбербанк сообщил о запуске приема платежей от физических лиц в «Сбербанке онлайн» и сети терминалов в адрес компании «Мегафон Таджикистан», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан. С сегодняшнего дня любой кл
25.09.2018 «Мегафон Таджикистан» выбрал Acronis для защиты данных клиентов

ти защиты данных в гибридных облачных хранилищах, сообщает о завершении проекта по внедрению систем резервного копирования и аварийного восстановления для мобильного оператора республики Таджикистан «Мегафон Таджикистан». Телекоммуникационный провайдер использует продукты Acronis Backup Advanced для обеспечения безопасности данных на физических и виртуальных машинах, защиты баз данных и поч
18.02.2013 Eastwind запустил в сети «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами

Разработчик программного обеспечения Eastwind запустил в сети GSM-оператора «МегаФон-Таджикистан» систему управления мобильными контактами Eastwind Mobile Contact. Как сообщили CNews в Eastwind, в сегодняшних условиях приближения рынка мобильной связи к порогу насыщения
12.08.2011 «МегаФон-Таджикистан» запустил USSD-портал

Компания Intech сообщила о совместном запуске с оператором «МегаФон-Таджикистан» первого на всей территории Республики Таджикистан USSD-портала. «USSD-портал» позволяет воспользоваться многими информационными и развлекательными сервисами при помощи моби
20.07.2011 «ТТ мобайл» в рамках ребрендинга получил новое имя - «МегаФон-Таджикистан»

ационных услуг под торговой маркой «Мобильные линии Таджикистана». Бренд «МЛТ» получил новое имя – «МегаФон-Таджикистан». Решение о старте ребрендинга было принято акционерами – государственной
28.06.2010 В «ТТ-Мобайл» новый генеральный директор

Компания «МегаФон» сообщила о назначении Джумы Зардакова на должность генерального директора ЗАО «ТТ-Мобайл», дочерней компании «МегаФона» в Таджикистане. Зардаков был выдвинут акционером «

25.09.2009 «МегаФон-Таджикистан» — новое имя «ТТ мобайл»

кационные услуги под торговой маркой МЛТ – «Мобильные Линии Таджикистана». МЛТ получит новое имя — «МегаФон-Таджикистан». Как сообщили в «МегаФоне», решение было принято на недавнем заседании п
01.10.2007 «МегаФон» ведет переговоры по увеличению доли в таджикском TT-Mobile

Компания "МегаФон" ведет переговоры с ОАО "Точиктелеком" по увеличению доли в таджикском операторе TT-Mobile, заявил глава "МегаФона" Сергей Солдатенков, сообщает РБК. По его словам, с "Точиктелекомом", владеющим 25% акций в таджикском операторе, сейчас ведутся переговоры по выкупу российски
09.03.2007 Таджикам не нужен «МегаФон»

против внедрения в республике бренда "МегаФон", поэтому оператор стал работать под торговой маркой "Мобильные линии Таджикистана" (МЛТ), — вспоминает старший эксперт iKS-Consulting Маргарита Зо
01.12.2006 "Протей" поставил решения для "ТТ-мобайл"

На сети «ТТ-Мобайл» - GSM-оператора Таджикистна (дочерняя компания ОАО «МегаФон», торговая марка «МЛТ») запущены в эксплуатацию решения петербургского НТЦ Протей Camel Gateway и решение для предоставлен

МегаФон Таджикистан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9897 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 18
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 31 12
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 11
Таджиктелеком 17 9
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 6
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 4
Huawei 4221 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 3
Terrasoft - Террасофт 202 3
Huawei Technologies 404 3
Программные технологии 86 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Киевстар - Kyivstar 557 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 119 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 88 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Lenovo Motorola 3530 2
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 1
Питерская группа связистов 437 1
Intech 23 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Aquafon - Аквафон-GSM 4 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Eastwind - Восточный Ветер 77 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
МТС - Примтелефон 47 1
МТС - Астрахань Мобайл - Мар Мобайл Джи Эс Эм - Мар Мобайл GSM 10 1
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 2
Central Asian Telecommunications Development 2 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Fellowes 32 1
Eqvanta - Экванта 3 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. 9 1
Стройкредит АКБ 35 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 1
Почта России ПАО 2246 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Цвет Диванов 2 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 1
Центр-инвест КБ 60 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 535 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Альфа-Групп 731 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 24 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3456 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Районный суд Бишкек 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 13
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8934 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 4
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4008 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5662 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2277 2
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5155 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8464 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3058 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 560 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 3
Rakuten Viber 650 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
МегаФон Бонус 15 1
Eastwind - EW Mobile Contact 2 1
Протей Camel Gateway 1 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
Google Chrome - браузер 1648 1
Linux OS 10899 1
Microsoft Windows 16329 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 841 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 1
Apple Safari - браузер 875 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Acronis Backup Advanced 15 1
Apple Keynote 63 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1426 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
Apache Camel 73 1
Белашева Марина 37 6
Солдатенков Сергей 161 5
Погребинский Антон 45 4
Семенов Алексей 85 4
Ермаков Валерий 136 4
Зухуров Бег 4 3
Рахмон Эмомали 5 3
Атоев Илхом 3 2
Нефедов Павел 46 2
Зобнина Маргарита 54 2
Nilsson Emil - Нильссон Эмиль 2 2
Изюмников Анатолий 2 2
Шишковский Андрей 5 2
Рейман Леонид 1058 2
Климов Андрей 88 2
Умаров Михаил 56 2
Ткачук Лариса 53 1
Савватин Максим 65 1
Остроухова Юлия 30 1
Гулов Рустам 1 1
Минаев Артем 26 1
Брагинский Андрей 23 1
Павловский Павел 19 1
Громаков Юрий 9 1
Лиходедов Константин 6 1
Черчесов Станислав 1 1
Рябушкин Андрей 4 1
Юсупов Алишер 1 1
Шаракин Михаил 4 1
Хасанов Рахмонали 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 1
Бобоалиев Джамшед 1 1
Кайыпов Марат 5 1
Зардаков Джума 1 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Germanos Panos - Германос Панос 4 1
Асадуллозода Хасан 1 1
Шайхатаров Олег 8 1
Антошук Александр 1 1
Добрынина Кристина 1 1
Таджикистан - Республика 911 49
Россия - РФ - Российская федерация 156876 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 15
Беларусь - Белоруссия 6026 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 12
Украина 7793 10
Узбекистан - Республика 1869 9
Казахстан - Республика 5792 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 8
Швеция - Королевство 3715 6
Армения - Республика 2368 4
Грузия 1282 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Европа 24637 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 2
Таджикистан - Душанбе 55 2
Молдавия - Республика Молдова 721 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 2
Киргизия - Бишкек 136 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Франция - Марсель 56 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Канада 4985 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Нидерланды 3632 1
Бурунди - Республика 71 1
Зимбабве - Республика 123 1
Намибия - Республика 90 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 48 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 15
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7796 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2662 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 358 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 976 1
Миграция населения - Миграционные службы 435 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 4
Ведомости 1234 2
Nugta 1 1
Bloomberg 1417 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
Multimedia Research Institute 3 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Forrester Wave 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ABI Research 235 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
