МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана

«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали соглашение о стратегическом долгосрочном сотрудничестве. В рамках технологического п