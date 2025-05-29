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Eqvanta Экванта

Eqvanta - Экванта

Eqvanta — это группа компаний в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. В группу компаний входят следующие проекты:

  • Быстроденьги — розничная сеть по выдаче займов наличными и на банковские карты
  • Турбозайм — онлайн-сервис мгновенных займов на банковские карты
  • Scortech — оценка кредитоспособности клиентов для финансовых компаний
  • Tako.mo — онлайн-сервис займов во Вьетнаме

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass 1
21.10.2022 Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 привлекло инвестиции для развития технологичной платформы 1
02.10.2018 Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Eqvanta и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 55 1
Ростелеком 9925 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Цвет Диванов 2 1
Центр-инвест КБ 59 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 47 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Colife 3 1
Welcome 24 - Вэлкам 24 - Цифровое агентство недвижимости 2 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
Почта России ПАО 2161 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1247 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Apple Keynote 63 1
Провкин Юрий 4 1
Черчесов Станислав 1 1
Клименков Михаил 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5015 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1644 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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