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Eqvanta Экванта
Eqvanta — это группа компаний в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий. В группу компаний входят следующие проекты:
- Быстроденьги — розничная сеть по выдаче займов наличными и на банковские карты
- Турбозайм — онлайн-сервис мгновенных займов на банковские карты
- Scortech — оценка кредитоспособности клиентов для финансовых компаний
- Tako.mo — онлайн-сервис займов во Вьетнаме
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass 1
|21.10.2022
|Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 привлекло инвестиции для развития технологичной платформы 1
|02.10.2018
|Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE? 1
Eqvanta и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
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