Бизнес Решения - Compass - Корпоративный мессенджер

Compass —  корпоративный мессенджер с встроенными видеоконференциями на сотни активных участников в одном защищенном пространстве и каталогом встроенных приложений Compass Smart Apps. Сервис можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Входит в реестр отечественного ПО, а приложение доступно на всех платформах.

04.09.2025 Разработчик сервиса управления посуточной арендой перешел в корпоративный мессенджер Compass 1
15.07.2025 Российский производитель ИТ-оборудования «Аэродиск» перешел в корпоративный мессенджер Compass 1
29.05.2025 Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass 1
14.05.2025 Официальный производитель грузовиков «КАМАЗ Компас» перешел на корпоративный мессенджер Compass 1

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
