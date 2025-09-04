Бизнес Решения - Compass - Корпоративный мессенджер

Compass — корпоративный мессенджер с встроенными видеоконференциями на сотни активных участников в одном защищенном пространстве и каталогом встроенных приложений Compass Smart Apps. Сервис можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Входит в реестр отечественного ПО, а приложение доступно на всех платформах.