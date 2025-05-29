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Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass

Группа компаний Eqvanta перенесла коммуникацию в корпоративный мессенджер Compass. Компания выбирала сервис для коммуникации сотрудников, руководствуясь политикой импортозамещения, информационной безопасности и защиты данных.

ГК Eqvanta, в состав которой входят онлайн-платформа «Быстроденьги», сервис мгновенных займов «Турбозайм», аккредитованная ИТ-компания Eqvantalab и другие финтех-проекты, перенесла коммуникацию в корпоративный мессенджер Compass. На российский сервис перешли более тысячи сотрудников группы компаний.

До перехода в Compass сотрудники ГК Eqvanta использовали разные общедоступные решения. Чтобы полноценно заменить зарубежные сервисы, Eqvanta выбирала надежный российский мессенджер с видеоконференциями на сотни участников, который можно использовать в том числе и в облаке.

Кроме того, группа компаний рассматривала защищенный мессенджер, который смог бы обеспечить полную безопасность информации. Преимуществом Compass стало надежное шифрование при передаче данных, хранение данных в криптоконтейнере на сервере и устройствах, а также сертифицированные дата-центры, безопасность которых подтверждена стандартами ISO и ФСТЭК.

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Безопасность

В корпоративном мессенджере Compass также доступны гибкие настройки конфиденциальности — от запрета на загрузку файлов до выделенного контура для внешних пользователей. Для группы компаний Eqvanta разработчики добавили дополнительные настройки приватности рабочего пространства: они позволяют контролировать вступление сотрудников в команду, переводить группы в статус каналов с ограничением на флуд.

«Переход на корпоративный мессенджер Compass помог нам закрыть вопрос, где настроить быструю и при этом безопасную коммуникацию. Compass полностью заменил зарубежные сервисы, а облачная версия позволила нам быстро перенести все рабочее общение в российский продукт, — сказал Сергей Весовщук, генеральный директор ГК Eqvanta. — Еще один плюс Compass — забота о запросах бизнеса. Когда у нас появилась необходимость в каналах и дополнительных настройках приватности, разработчики в сжатые сроки добавили новые функции в приложение».

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