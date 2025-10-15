На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

На «Госуслугах» стала доступна в октябре 2025 г. возможность оформить налоговый вычет. Благодаря ИТ-сервису пользователи могут узнать, какие существуют виды налоговых вычетов, выяснить, какие они могут получить, а также пройти этапы их оформления.

Новый сервис на «Госуслугах»

В октябре 2025 г. на портале «Госуслуги» стартовала новая жизненная ситуация, которая поможет гражданам оформить востребованные налоговые вычеты без необходимости покидать сайт, пишет ТАСС.

Со слов заместителя Председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко, новая жизненная ситуация «налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги». Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. ИТ-сервис в 2025 г. позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», отметил господин Григоренко.

Администрация Вологодской области На «Госуслугах» в октябре 2025 г. появилась возможность оформить налоговый вычет

Вице-премьер напомнил, что налоговый вычет в России позволяет уменьшить налогооблагаемый доход, снизив таким образом налог на доходы физических лиц, а также вернуть часть уплаченного налога, например, с зарплаты или уменьшить сумму налога при продаже недвижимости. Григоренко пояснил, что новая жизненная ситуация значительно упрощает процесс оформления вычета, а также снижает риски утечки личных данных при обращении в ненадежные организации, оказывающие услуги по заполнению налоговых деклараций. По его словам, ИТ-сервис поможет пользователю определить, какой налоговый вычет ему доступен. Например, если за год были расходы на лечение, образование или спорт, гражданин может подать заявку на социальный налоговый вычет.

11 августа 2025 г. Дмитрий Григоренко сообщил о планах по полному изменению «Госуслуг» — сгруппировать разрозненные ИТ-сервисы под конкретные жизненные обстоятельства. По его словам, за счет введения новой системы гражданам не понадобится искать каждый ИТ-сервис отдельно — их свяжут по принципу одного окна.

Доверенный контакт

На портале «Госуслуги» в октябре 2025 г. появилась функция под названием доверенный контакт, об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Она позволяет дополнительно защитить учетную запись при смене пароля или восстановлении доступа.

Пользователь может назначить одного человека (например, родственника или друга) для получения дополнительного кода подтверждения при попытке смены пароля на «Госуслугах». При этом доверенное лицо не имеет доступа к личному кабинету и не может действовать от имени владельца аккаунта.

«Главное правило защиты учетной записи на «Госуслугах» — никому никогда не сообщать свои логин, пароль и коды подтверждения входа», — напомнили в Минцифры.

Администрация муниципального образования г. Новороссийск Новый сервис на «Госуслугах»

Функция на ИТ-платформе доступна лишь пользователям старше 14 лет. Доверенным контактом может быть гражданин России от 18 лет с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах», указанными паспортными данными в личном кабинете и действующим российским номером телефона. Один доверенный контакт может быть связан максимум с пятью доверителями и не более.

Как подключить, CNews уже описывал, а отключить контакт или заменить его можно в любой момент через личный кабинет в «Госуслугах».



Экономику данных

Национальный проект «Экономика данных» в 2025 г. пришел на смену национальной программе «Цифровая экономика», реальное финансирование которой началось в 2019 г., о чем информировал CNews. В 2025 г. на «Экономику данных» было предусмотрено потратить чуть больше 129 млрд руб. Всего же затраты на эту национальную программу в 2025-2030 г. составят 1 трлн руб., по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В результате ее реализации, например, в различные сферы экономики и в государственного управления будут внедрены технологии искусственного интеллекта (ИИ). Гражданам и бизнесу больше не придется заполнять заявления или посещать российские ведомства — «Госуслуги» будут оказываться на основе анализа данных. Например, если человек меняет место жительства, ИТ-система сама предложит оформить необходимые документы или обновить информацию.

По информации CNews, предоставление официальной статистики будет на 100% автоматизировано. Будут обучены не менее 250 тыс. человек для работы в ИТ-отрасли. Все, даже самые отдаленные, уголки страны будут обеспечения скоростным дешевым интернетом.