Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Налогообложение Налоговый консалтинг Налоговый вычет


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Сбербанк представил помощников на базе «ГигаЧат» по налогам, расходам и управлению капиталом 2
25.11.2025 Для 15 тыс. сельчан Татарстана расширили покрытие LTE по федеральной программе 1
20.11.2025 «Госуслуги» готовятся к переходу от модели «получение по заявлению» к «предоставление по событию» 1
11.11.2025 100 МТК зарегистрировано в Самарской области 1
05.11.2025 Налоговый ИИ-помощник Сбербанка поможет вернуть деньги клиентам в один клик 1
30.10.2025 На маркетплейсе «Финуслуги» появился новый продукт — накопительное страхование жизни 1
21.10.2025 Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах» 1
15.10.2025 На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет 3
14.10.2025 Компания «Медси» улучшила клиентский сервис с помощью ИИ-агента SL Soft FabricaONE.AI 1
22.09.2025 Сбербанк при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов 2
07.08.2025 Более 1500 сельчан Башкортостана получили связь в рамках федеральной программы 1
04.07.2025 ИИ в приложении Сбербанка выявил главные «финансовые дыры» россиян — и предложил, как их закрыть 1
30.06.2025 Половина россиян готова направлять часть премий на формирование будущей пенсии 1
02.06.2025 «Альфа-Капитал» упростил получение налоговых вычетов 1
16.05.2025 «МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области 1
14.05.2025 Кибермошенники активизировали фишинговые атаки на CRM малого и среднего бизнеса 1
07.05.2025 Wildberries & Russ получила образовательную лицензию 1
16.04.2025 Мошенники создают поддельные сайты якобы для получения «обязательного» налогового вычета 1
09.04.2025 В Башкирии улучшили связь на родине художника Ахмата Лутфуллина 1
31.03.2025 Skillbox и «Т-Банк» автоматизировали налоговый вычет за обучение 2
14.03.2025 «Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27% 1
14.03.2025 В России близится создание Министерства рекламы 1
06.02.2025 «Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro 1
28.01.2025 Solar Dozor версии 8.0 включен в реестр российского ПО 1
29.11.2024 Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома 2
11.11.2024 Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты 1
24.10.2024 Сбербанк запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении 1
21.10.2024 Мультисервис «Правокард» вышел в мультицентры «Связь.ON» 1
11.09.2024 Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи 1
05.09.2024 Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Оренбуржья 1
05.08.2024 «Диасофт» автоматизирует ведение индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа 1
26.07.2024 «МегаФон» улучшил связь на родине «русского Эдисона» 1
23.07.2024 В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО 2
22.02.2023 Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО 1
30.01.2023 R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет» 1
19.04.2022 Минцифры собралось возвращать операторам часть налога на прибыль 1
28.02.2022 В России готовят льготы для компаний, использующих отечественное «железо» и ПО 1
25.11.2021 Парадокс налогового маневра. После послаблений ИТ-компании стали отчислять в бюджет еще больше денег 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1

Публикаций - 49, упоминаний - 59

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9896 6
Ростелеком 10308 3
Samsung Electronics 10625 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 51 2
Сбер - СберРешения - Интеркомп 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
Yandex B2B Tech 80 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14230 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Citrix Systems 840 1
Directum - Директум 1164 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1252 1
БАРС Груп 559 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 242 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Afiniti 3 1
Avaya CIS - Авайя Россия и СНГ 8 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 33 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Intel Corporation 12541 1
Silver Lake Partners - Altera 101 1
Yandex - Яндекс 8436 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 1
Мегаплан 88 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8174 8
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 41 3
Альфа-Банк 1868 2
Альфа-Капитал УК 138 2
Правокард - Современные Юридические Решения 8 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 2
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Газпром нефть 670 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Ак Барс Банк 274 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 114 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Tesla Motors 428 1
ДЗГ - Детская здравница имени Гагарина - Детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 671 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 432 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 681 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
МИК - Московский инновационный кластер 167 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18147 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12268 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27188 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5640 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8933 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4455 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5597 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 3
Оповещение и уведомление - Notification 5379 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4902 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4670 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7631 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 841 6
Google Android 14680 2
Apple iOS 8242 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Apple - App Store 3008 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 17 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс Концепт 4 1
Linux OS 10897 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Microsoft Office 3952 1
Microsoft Windows 16328 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 304 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 103 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 34 1
Samsung Knox 106 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 32 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 433 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Citrix Gateway 10 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 1
Jenkins 48 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Citrix Analytics 6 1
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 1
OpenText - Micro Focus UFT 1 1
Pixabay 191 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Путин Владимир 3351 6
Мишустин Михаил 734 6
Шадаев Максут 1147 5
Григоренко Дмитрий 181 3
Орлова Дина 15 2
Лысенко Эдуард 312 2
Паршин Максим 321 2
Ефимов Владимир 144 2
Прохоров Александр 102 2
Байгильдин Дамир 34 2
Горин Ефим 1 1
Собе-Панек Антон 2 1
Бурин Павел 1 1
Каплан Станислав 1 1
Ростова Елена 1 1
Бакич Андрей 1 1
Тетюнина Елена 1 1
Ульянова Анна 1 1
Пухов Алексей 1 1
Касперская Наталья 303 1
Осеевский Михаил 333 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Бычков Александр 40 1
Титов Борис 60 1
Силуанов Антон 75 1
Макаров Валентин 241 1
Краснов Александр 88 1
Назарова Анна 52 1
Исанин Антон 31 1
Андрианов Павел 84 1
Массух Илья 235 1
Хинштейн Александр 146 1
Халяпин Сергей 87 1
Каплунов Павел 46 1
Франтов Роман 14 1
Самедов Тимур 21 1
Валеев Рафаэль 11 1
Авербах Владимир 127 1
Мишина Ирина 2 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 3
Швеция - Королевство 3715 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 16 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Южная Корея - Республика 6858 1
США - Аризона 538 1
Америка - Американский регион 2188 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Беларусь - Белоруссия 6025 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1419 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 18 1
Россия - УФО - Свердловская область 1737 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 1
Россия - УФО - Челябинская область 1388 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - ПФО - Самарская область 1451 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 10
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 10
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 10
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 9
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5859 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20389 4
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 69 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 4
Льготы - Льготные кредиты 155 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 4
Налогообложение - Налог на прибыль 216 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6942 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
Forbes - Форбс 911 1
РИА Новости 984 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Tom’s Hardware 516 1
Парламентская газета 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
AdIndex 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Государственный Русский музей 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще