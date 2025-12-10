Получите все материалы CNews по ключевому слову
Налогообложение Налоговый консалтинг Налоговый вычет
СОБЫТИЯ
Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3351 6
|Мишустин Михаил 734 6
|Шадаев Максут 1147 5
|Григоренко Дмитрий 181 3
|Орлова Дина 15 2
|Лысенко Эдуард 312 2
|Паршин Максим 321 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Прохоров Александр 102 2
|Байгильдин Дамир 34 2
|Горин Ефим 1 1
|Собе-Панек Антон 2 1
|Бурин Павел 1 1
|Каплан Станислав 1 1
|Ростова Елена 1 1
|Бакич Андрей 1 1
|Тетюнина Елена 1 1
|Ульянова Анна 1 1
|Пухов Алексей 1 1
|Касперская Наталья 303 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Бычков Александр 40 1
|Титов Борис 60 1
|Силуанов Антон 75 1
|Макаров Валентин 241 1
|Краснов Александр 88 1
|Назарова Анна 52 1
|Исанин Антон 31 1
|Андрианов Павел 84 1
|Массух Илья 235 1
|Хинштейн Александр 146 1
|Халяпин Сергей 87 1
|Каплунов Павел 46 1
|Франтов Роман 14 1
|Самедов Тимур 21 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Авербах Владимир 127 1
|Мишина Ирина 2 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 3
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
|AdIndex 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.