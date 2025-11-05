Налоговый ИИ-помощник Сбербанка поможет вернуть деньги клиентам в один клик

Получить налоговый вычет больше не проблема. Новый налоговый ИИ-помощник в приложении «Сбербанк Онлайн» оформляет такой вычет в один клик. Чтобы подключить помощника и подписать согласие, нужно написать «Налоговый вычет» в строке поиска с «ГигаЧат» в приложении «Сбербанк Онлайн» и выбрать «Помощник по налогам в ассистенте Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оформить налоговый вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сберабанк: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС.

Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбербанк вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 г. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 г. и до 22% — за 2025 г.

Если компания уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС. А если нужная компания еще не подключилась, сервис рассчитает сумму, которую клиент может получить, и объяснит, как оформить вычет самостоятельно. Помощник разберется в налоговой нагрузке конкретного клиента и найдет способы возврата уплаченных налогов, даст чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов.

Можно дать согласие на получение налоговых вычетов на будущее: тогда деньги вернутся автоматически, как только организация присоединится к платформе. Скоро в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Только каждый десятый россиянин сегодня использует право на налоговый вычет. Миллионы людей регулярно инвестируют, оформляют ипотеку, оплачивают лечение — и не подозревают, что государство готово вернуть им часть этих средств. Наш налоговый ИИ-помощник на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» решает эту задачу. С разрешения клиента он анализирует транзакции человека, чтобы выявить его право на вычет, формирует справки, проводит расчеты, подает документы в налоговую и отслеживает поступление денег на его счет в «Сбере». Свою задачу мы видим в том, чтобы привлечь на нашу платформу налоговых вычетов как можно больше образовательных, медицинских и спортивных организаций, — тогда все пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут автоматически получать налоговый вычет. А это ощутимая выгода: только на социальных вычетах за себя можно вернуть до 22 500 рублей в год, а за обучение каждого ребенка — еще до 16 500 руб.».