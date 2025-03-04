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Царев Кирилл


04.03.2025 GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия 1
02.12.2024 Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков 1
03.09.2024 Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу 1
02.09.2024 Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на собственный процессинг 1
05.07.2024 «Сбер» запустил инвестиционный продукт на базе умной ИИ-модели с анализом сигналов Банка России 2
05.07.2024 Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года 1
07.06.2024 «Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда 2
01.04.2024 Сбербанк объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности 1
11.03.2024 Автокредит «Сбера» теперь можно оформить онлайн 1
31.01.2024 Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS 1
07.11.2023 Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой 1
18.08.2023 «Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» 1
07.07.2023 С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера» 1
31.01.2023 «Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ» 1
23.01.2023 «Сбер» проведет самое масштабное тестирование клиентами платежного стикера 1
28.12.2022 Apple обманута. Сбербанк нашел секретный способ вернуть свое приложение на iPhone и устанавливает его всем желающим 3
27.08.2021 «Сбер» при поддержке «ДОМ.РФ» перешел на электронные закладные по всей территориальной сети 1
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования 1
19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay 1
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 2
04.06.2021 «Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу 1
15.04.2021 Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт 1
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых 1
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1
18.12.2020 Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1
28.05.2018 «Сбербанк Лизинг» и Philips займутся модернизацией медицинского оборудования в России 1
17.02.2010 GMCS внедрила Microsoft Dynamics AX в «Интерлизинге» 1
06.03.2008 «Интерлизинг» будет управлять бюджетированием базе Microsoft Dynamics AX 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Царев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 3
Microsoft Corporation 24690 2
Apple Inc 12159 2
Код Безопасности 626 2
Oracle Corporation 6716 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Philips 2057 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
Эвотор - Evotor 185 1
Максима ГК - GMCS 359 1
ESG - Enterprise Strategy Group 240 1
Расчетные решения АО 24 1
Google LLC 11842 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 26
Интерлизинг ГК 10 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 163 2
Почта России ПАО 2120 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Visa International 1952 1
Связной ГК 1372 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1368 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Сбер - СберАвто 31 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 2
Федеральное казначейство России 1785 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5097 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1737 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4773 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1232 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2318 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1283 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3859 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1267 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6303 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1029 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 2
Бронирование - Booking 609 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3934 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1185 2
Data Grid 29 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4627 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 517 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1137 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 12
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 175 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 674 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 114 3
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
Apple Pay 491 2
Google Android 14087 2
Apple iOS 7857 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 102 2
Microsoft Dynamics 1177 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 10 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Apple Face ID 215 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 183 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Apple Touch ID 282 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 78 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
Apple - App Store 2904 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
VK RuStore - Рустор 351 1
Apple iPad 3867 1
Минцифры РФ - Госключ 144 1
Сбер Чаевые 3 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 678 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 9 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 183 1
Сбер - Сбербанк - SberMPCI - Трекер на Индекс циклов денежно-кредитной политики 1 1
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 1
Кузнецов Максим 20 1
Романенко Андрей 91 1
Давыдович Евгений 28 1
Бернер Михаил 13 1
Демченко Михаил 4 1
Казаков Михаил 12 1
Шехтерман Игорь 14 1
Глазачев Иван 27 1
Козак Николай 163 1
Кириенко Анатолий 2 1
Карапетян Айк 3 1
Сологуб Денис 67 1
Греф Герман 424 1
Белевцев Андрей 64 1
Беглов Александр 31 1
Клишин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 4
Европа 21817 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 1
Армения - Республика 2298 1
Армения - Ереван 200 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 396 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6755 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6195 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
Аренда 2439 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4862 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2139 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4029 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1203 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3225 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1380 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1747 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 172 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5445 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 801 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 145 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 380 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5186 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 212 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 2
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
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