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Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей

Сбербанк присоединился к сервису С2В — Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнётся поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей Сбербанка Онлайн.

После подключения к СБП С2В клиенты банка получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе.

«Финтехкомпания «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера») также завершила работы по подключению, и сервис С2В стал доступен физическим и юридическим лицам. Метод оплаты с помощью СБП через ЮKassa в настоящий момент запущен для группы мерчантов, совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса», - сказал Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбербанка.

«Напомним, через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России клиент может оплатить покупку или услугу, предоставленную юридическим лицом — торгово-сервисным предприятием, с помощью онлайн-перевода денежных средств со своего банковского счёта на расчётный счёт юридического лица. Банк покупателя и банк юридического лица при этом должны быть участниками СБП. Покупатель оплачивает покупку через мобильное приложение своего банка. Оплатить покупку можно: по QR-наклейке СБП заблаговременно сформированной для торгово-сервисного предприятия, или по QR-коду СБП, сформированному для одноразового использования (на конкретную покупку)», - отметил Иван Глазачев, генеральный директор «ЮMoney».

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