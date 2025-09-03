Более 1,6 млн владельцев iPhone воспользовались новым сервисом «Вжух»

25 августа 2025 г. Сбербанк вернул владельцам iPhone возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса «Вжух», который работает на базе технологии «Bluetooth Low Energy». За этот период сервисом воспользовались более 1,6 млн уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 млн руб. в автосалоне в Санкт-Петербурге. Чаще всего пользователи оплачивали покупки в продуктовых магазинах и аптечных сетях.

Для оплаты не требуется никаких специальных настроек: достаточно заранее установить новую версию «Сбербанк Онлайн» и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбербанка (без кнопок). В течение года Сбербанком была проведена доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии Bluetooth. Сейчас технология доступна уже на 90% новых терминалов банка, до конца сентября 2025 г. сервис будет представлен на 100% биометрических терминалов (более 1,2 млн).

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение Сбербанк Онлайн», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Необязательно подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии.

Эта технология имеет множество плюсов. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты («Мир», Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы «Спасибо». Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платежной индустрии.

Технология «Вжух» доступна после установки новой версии «Сбербанк Онлайн» — обновиться до версии 16.13 можно либо в офисах Сбербанк, либо воспользоваться услугой выездного менеджера.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим большой интерес наших клиентов к новому сервису «Вжух». Это самый успешный среди всех запущенных нами платежных методов – количество плательщиков, воспользовавшихся «Вжух» в течение одной недели с момента запуска, на несколько порядков превышает аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по Системе Быстрых Платежей набрала такое же количество активных пользователей только через шесть месяцев после запуска, а Apple Pay – только спустя год и один месяц».