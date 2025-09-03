Разделы

ИТ в банках Техника
|

Более 1,6 млн владельцев iPhone воспользовались новым сервисом «Вжух»

25 августа 2025 г. Сбербанк вернул владельцам iPhone возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса «Вжух», который работает на базе технологии «Bluetooth Low Energy». За этот период сервисом воспользовались более 1,6 млн уникальных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 млн руб. в автосалоне в Санкт-Петербурге. Чаще всего пользователи оплачивали покупки в продуктовых магазинах и аптечных сетях.

Для оплаты не требуется никаких специальных настроек: достаточно заранее установить новую версию «Сбербанк Онлайн» и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбербанка (без кнопок). В течение года Сбербанком была проведена доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии Bluetooth. Сейчас технология доступна уже на 90% новых терминалов банка, до конца сентября 2025 г. сервис будет представлен на 100% биометрических терминалов (более 1,2 млн).

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение Сбербанк Онлайн», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Необязательно подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии.

Эта технология имеет множество плюсов. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты («Мир», Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы «Спасибо». Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платежной индустрии.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Технология «Вжух» доступна после установки новой версии «Сбербанк Онлайн» — обновиться до версии 16.13 можно либо в офисах Сбербанк, либо воспользоваться услугой выездного менеджера.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы видим большой интерес наших клиентов к новому сервису «Вжух». Это самый успешный среди всех запущенных нами платежных методов – количество плательщиков, воспользовавшихся «Вжух» в течение одной недели с момента запуска, на несколько порядков превышает аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по Системе Быстрых Платежей набрала такое же количество активных пользователей только через шесть месяцев после запуска, а Apple Pay – только спустя год и один месяц».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративные LMS-платформы 2025

ИИ поможет сохранить редкую кошку

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Креативный бизнес на Дальнем Востоке получит доступ к цифровым инструментам для инвестиций

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: