Сбер Сбербанк Онлайн Вжух

Сбер - Сбербанк Онлайн - Вжух

25 августа 2025 года Сбер вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса «Вжух», который работает на базе технологии «Bluetooth Low Energy». 

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Более 1,6 млн владельцев iPhone воспользовались новым сервисом «Вжух» 1
25.08.2025 Сбербанк победил Apple. Клиенты «Сбера» вновь могут расплачиваться на кассе с помощью iPhone. Работает даже без интернета 1
25.08.2025 Вжух — и готово: клиенты Сбербанка снова могут платить при помощи iPhone 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12404 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1895 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7867 3
Visa International 1962 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 2
Альфа-Банк 1817 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2611 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5533 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25209 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8441 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1167 1
Application store - магазин приложений 1329 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2594 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3063 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1878 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5262 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 815 3
Apple - App Store 2971 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 694 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
Samsung Pay 293 1
Apple Pay 500 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
Apple iOS 8102 1
Царев Кирилл 34 1
Никитин Глеб 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3520 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 1
