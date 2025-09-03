Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбербанк Онлайн Вжух
25 августа 2025 года Сбер вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса «Вжух», который работает на базе технологии «Bluetooth Low Energy».
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Царев Кирилл 34 1
|Никитин Глеб 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152679 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.