Сбербанк победил Apple. Клиенты «Сбера» вновь могут расплачиваться на кассе с помощью iPhone. Работает даже без интернета

Санкции Apple дали громадную трещину. Сбербанк вернул владельцам iPhone возможность вновь платить при помощи своих смартфонов, как это было до весны 2022 г. Новая технология работает через Bluetooth, то есть даже модуль NFC можно не использовать. Интернет для оплаты не требуется.

Санкции бесполезны

Сбербанк сообщил CNews о мощной победе над санкциями США и Apple. Владеющим iPhone россиянам возвращена возможность оплачивать товары и услуги при помощи своих смартфонов, как это было до марта 2022 г.

Никаких фокусов с прошивкой делать не нужно, достаточно лишь установить фирменное приложение Сбербанка Аssets Оnline («Активы Онлайн»). Это замаскированная утилита «Сбербанк Онлайн» версии 16.13, поскольку Apple очень любит удалять из своего App Store приложения попавших под санкции российских банков.

На момент выхода материала оно было доступно в магазине приложений Apple, но также его можно установить в отделениях банка. Как сообщал CNews, Сбербанк уже несколько лет предоставляет такую услугу, а в некоторых регионах даже возможен бесплатный вызов сотрудника банка на дом.

Вжух – и все оплачено

В обновленном приложении для оплаты используется фирменная технология «Вжух», которая работает на базе Bluetooth с профилем Low Energy. Она доступна только в новой версии «Сбербанк Онлайн» (16.13) «Активы Онлайн» – пользователи старых версий приложения оценить ее не смогут.

Чтобы все работало, необходимо предоставить приложению доступ к модулю Bluetooth – чип NFC для оплаты не задействуется. Как сообщили CNews представители банка, в настоящее время технология работает на новых биометрических терминалах Сбербанка – они отличаются от старых отсутствием кнопок.

«В течение года "Сбером" была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии "Вжух"», – заявили CNews представители Сбербанка.

Ничего сложного

Процесс совершения оплаты при помощи технологии «Вжух» максимально упрощен – не нужно запускать никакие дополнительные приложения или копаться в настройках iPhone. От пользователя потребуется просто иметь на смартфоне обновленное приложение банка.

Для оплаты нужно активировать модуль Bluetooth и запустить приложение банка, после чего поднести смартфон к терминалу, притом даже не обязательно вплотную – в отличие от NFC, Bluetooth работает на значительном расстоянии между принимающим и передающим устройствами. В финале потребуется подтвердить оплату на экране iPhone.

Работает всегда

В Сбербанке подчеркнули, что новая технология оплаты работает не только с картами российской платежной системы «Мир», но также с картами американских систем Visa и MasterCard. Как сообщал CNews, обе эти системы покинули Россию в марте 2022 г., поддержав санкции, но российские банки продолжают обслуживать привязанные к ним карты и даже продлевают сроки их действия.

Отдельно представители банка сделали акцент на том, что технология оплаты «Вжух» работает «даже при отсутствии интернета на устройстве клиента». Это очень важный момент, потому что с весны 2025 г. россиян регулярно и на длительный период принудительно лишают мобильного интернета, прикрываясь заботой об их безопасности. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин даже предложил относиться к таким отключениям как к цифровому «детоксу», пишет РБК. Напомним, что, по данным из открытых источников, почти на всей территории этого региона мобильный интернет стабильно отсутствует на протяжении нескольких недель.

Санкции велели делиться

В Сбербанке рассказали CNews, что технология «Вжух» «доступна к реализации всем банкам». Это означает, что для возвращения удобных платежей при помощи iPhone быть клиентом Сбербанка не требуется.

По информации банка, в настоящее время технологию «Вжух» тестируют «Т-Банк» и «Альфа-Банк». После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать свои покупки терминалах Сбербанка, которых по всей стране насчитывается свыше 1,2 млн.

С небольшим опозданием

В начале 2022 г. в России перестали работать многие платежные системы иностранных компаний, в том числе Google Pay и Samsung Pay. Банки искали самые разные способы их замены, даже предлагали специальные платежные стикеры, но широкой популярности все эти идеи не снискали.

Настоящей заменой платежным системам стали QR-коды для оплаты – они получили широчайшее распространение в том числе и потому, что требуют минимум усилий для пользования ими. Достаточно просто в приложении банка выбрать оплату по QR-коду и навести камеру на код, после чего подтвердить оплату. И не нужно ничего клеить на телефон.

Единственный минус этого способа – необходимость доступа к интернету, а он, как известно, в России теперь бывает далеко не всегда и не везде.