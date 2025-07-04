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В России ожидаются массовые блокировки банковских карт по решению властей. Кого это коснется. Опрос

Центробанк решил ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком годности – в первую очередь Visa и MasterCard. Продлевать им жизнь банки начали весной 2022 г. Теперь владельцам таких карт придется менять их на новые, но условия по ним часто менее выгодные.

Бесконечность не бесконечна

Банк России лишит россиян возможности бесконечно пользоваться просроченными банковскими картами Visa и MasterCard, пишет РБК. Это же коснется и карт «Мир».

В начале 2022 г. банки России начали продлевать сроки действия своих карт, в особенности Visa и MasterCard, на фоне ухода этих платежных систем из страны. Это позволило клиентам не тратить время на замену карты и не переходить на платежную систему «Мир», если они того не хотели.

Также продление срока действия было мерой предотвращения дефицита пластика и чипов для новых карт – старые карты работают, значит, новые делать не нужно.

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В обозримом будущем россиян ожидает необходимость замены старых карт на новые

Однако в скором будущем бесконечные карты бесконечными быть перестанут. Точных сроков пока нет, но, по информации РБК, решение об этом может быть принято до февраля 2026 г.

Безопасность превыше всего

Нововведение объясняют заботой о безопасности россиян. Об этом говорят представители Центробанка, увязывая бессрочность банковских карт с засильем дропперов.

«Сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты – это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», – заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина (цитата по РБК).

По ее словам, в России осталось не так уж много просроченных банковских карт, которые до сих пор используются. «Во‑первых, не такое большое количество карт осталось. Ну и, в общем‑то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает».

Почему все работает

Карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками до начала марта 2022 г., действительно продолжают функционировать. Уход этих платежных систем из страны на них никак не отразился, потому что в нынешней ситуации все транзакции по ним проходят исключительно через отечественную инфраструктуру «Национальной системы платежных карт», оператора платежной системы «Мир».

Некоторые карты Visa и MasterCard, все еще имеющиеся на руках у россиян, имеют гораздо более выгодные условия обслуживания в сравнении с теми, что предлагают сейчас банки. Для примера, у сотрудника редакции CNews есть карта Momentum Сбербанка, подключенная к MasterCard и имеющая соответствующий логотип на лицевой части. Ее срок действия истекал в июне 2022 г., но банк продлил его сперва до июня 2023 г., затем до июня 2025 г., а ныне и вовсе до июня 2030 г. Эта карта имеет бесплатное обслуживание, хотя и ряд ограничений на снятие наличных. К моменту выпуска материала Сбербанк предлагал бесплатное обслуживание своей «СберКарты» лишь при выполнении целого ряда условий. Карт Momentum в его ассортименте больше нет.

Продлением карт занимаются и другие банки. В распоряжении сотрудника редакции имеется карта «Т-Банка», просроченная с декабря 2023 г., но по-прежнему функционирующая в полном объеме.

Никакой конкретики

К началу июля 2025 г. механизм отъема у россиян их бесконечных банковских карт Центробанком не раскрывался. «Мы просто заранее объявим [срок ограничения] для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток карт завершить», – сказала Алла Бакина (цитата по РБК).

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Безопасность

К слову, россиян и раньше пугали прекращением работы старых карт Visa и MasterCard. В октябре 2024 г. CNews писал, что банки смогут отказаться от обслуживания этих карт по причине истечения срока действия их сертификатов безопасности. По прошествии с того момента более полугода карты по-прежнему исправно функционируют.


Геннадий Ефремов

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