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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199933
ИКТ 15451
Организации 11793
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Бакина Алла

СОБЫТИЯ


25.08.2026 Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию 1
08.10.2025 У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом 1
04.07.2025 В России ожидаются массовые блокировки банковских карт по решению властей. Кого это коснется. Опрос 1
25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Бакина Алла и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10799 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3151 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 2
НСПК - Национальная система платежных карт 952 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1159 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1533 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1994 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 2
ПСБ - Промсвязьбанк 965 2
Ак Барс Банк 283 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 2
Абсолют Банк 250 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 213 2
Ингосстрах Инвестиции 22 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
ГПБ - Газпромбанк 1277 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Альфа-Банк 1982 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 3
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 623 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2333 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22905 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7504 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1661 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35224 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7905 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3352 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26410 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5524 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4617 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2898 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6268 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3593 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1609 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1317 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6533 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2514 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4365 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3406 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1399 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 477 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3291 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3433 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8304 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 215 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 433 2
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 1
FreePik 1857 1
CIPS - Cross-border Interbank Payment System - China International Payments System - China Interbank Payments System - Трансграничная межбанковская платежная система 6 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 259 1
Сторина Наталья 2 2
Тятенкова Елена 26 2
Горелов Андрей 7 2
Белоусов Максим 109 2
Мольский Александр 15 2
Спиваков Андрей 6 2
Кабаков Ярослав 67 2
Копысов Виталий 64 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Яшкин Вячеслав 6 2
Лагунов Андрей 43 2
Беляков Игорь 13 2
Агаков Александр 22 2
Махова Ольга 6 2
Степанов Андрей 38 2
Михеева Нина 8 2
Тимошенко Мария 1 1
Наранович Дмитрий 2 1
Зыбина Мария 4 1
Михайловская Юлия 3 1
Властопуло Георгий 3 1
Мильчакова Наталья 8 1
Перглер Ярослав 1 1
Муравьев Владимир 36 1
Батай Илья 59 1
Лукашкин Сергей 26 1
Лукьянов Михаил 7 1
Гришин Дмитрий 210 1
Пятигорский Александр 24 1
Макаров Андрей 29 1
Чаплинская Светлана 8 1
Алексюк Ольга 8 1
Александров Александр 86 1
Дубынин Дмитрий 20 1
Парфенов Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166800 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19217 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
Европа 24987 1
Турция - Турецкая республика 2627 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4037 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8880 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9053 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3318 1
Импортозамещение - параллельный импорт 629 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 534 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27395 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11573 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2445 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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