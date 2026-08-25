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Бакина Алла
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Бакина Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Сторина Наталья 2 2
|Тятенкова Елена 26 2
|Горелов Андрей 7 2
|Белоусов Максим 109 2
|Мольский Александр 15 2
|Спиваков Андрей 6 2
|Кабаков Ярослав 67 2
|Копысов Виталий 64 2
|Погорелова-Триппель Наталья 28 2
|Яшкин Вячеслав 6 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Беляков Игорь 13 2
|Агаков Александр 22 2
|Махова Ольга 6 2
|Степанов Андрей 38 2
|Михеева Нина 8 2
|Тимошенко Мария 1 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Зыбина Мария 4 1
|Михайловская Юлия 3 1
|Властопуло Георгий 3 1
|Мильчакова Наталья 8 1
|Перглер Ярослав 1 1
|Муравьев Владимир 36 1
|Батай Илья 59 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Лукьянов Михаил 7 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Макаров Андрей 29 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Алексюк Ольга 8 1
|Александров Александр 86 1
|Дубынин Дмитрий 20 1
|Парфенов Владимир 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.