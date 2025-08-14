Получите все материалы CNews по ключевому слову
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для банков Российский рынок финансовых технологий Российский рынок банковской цифровизации
- FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты
Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка
УПОМИНАНИЯ
CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
|Копысов Виталий 63 9
|Батай Илья 57 7
|Лукашкин Сергей 26 6
|Михеева Нина 8 5
|Бычков Александр 40 4
|Кабаков Ярослав 61 4
|Коннов Георгий 25 4
|Белоусов Максим 109 3
|Гришин Дмитрий 209 3
|Тараторин Александр 58 3
|Федоров Борис 5 3
|Горелов Андрей 7 3
|Ананьев Денис 7 2
|Рыбаков Александр 33 2
|Иванов Сергей 395 2
|Залманов Андрей 37 2
|Яковлев Александр 24 2
|Мольский Александр 15 2
|Валеев Рафаэль 11 2
|Бова Светлана 7 2
|Спиваков Андрей 6 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Дощенко Сергей 12 2
|Погорелова-Триппель Наталья 28 2
|Триппель Наталья 3 2
|Щиров Илья 45 2
|Овчинников Илья 7 2
|Александров Александр 84 2
|Перепелкин Вадим 3 2
|Яшкин Вячеслав 6 2
|Барташев Николай 7 2
|Калиновский Александр 14 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Беляков Игорь 13 2
|Агаков Александр 22 2
|Драчев Никита 10 2
|Махова Ольга 6 2
|Степанов Андрей 30 2
|Бакина Алла 4 2
|Сторина Наталья 2 2
|МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
