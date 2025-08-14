Разделы

14.08.2025 Илья Батай, ИТ-директор Банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно 1
11.04.2025 Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке 1
19.03.2024 Спецдепозитарий «Инфинитум» стал первым в России номинальным держателем ЦФА 1
07.03.2024 Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции 1
27.09.2022 Цифровизация финансового сектора 1
01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
14.11.2017 «Техносерв» - крупнейший классический интегратор для финансовых организаций 2
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 1
09.11.2016 «Информзащита» — на 18 месте в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ для банков 2016 1
11.12.2015 Опубликован Топ-50 поставщиков банковского ИТ в России 3
01.06.2012 Тендер по УЭК: подрядчики готовы доплачивать заказчику ради победы 1
07.06.2000 Открылся новый виртуальный магазин информации, предоставляющий сведения о 3000 компаний, работающих на российском рынке 2

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
Oracle Corporation 6806 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 607 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
Infinidat 32 2
Ростелеком 10120 1
Softline - Софтлайн 3124 1
Информзащита 818 1
Крок - Croc 1791 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
Компьюлинк ГК - Compulink 440 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 706 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1056 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Амтел-Сервис 36 1
Microsoft Corporation 25055 1
Huawei 4116 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 1
Citrix Systems 831 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 122 1
Telegram Group 2403 1
G-Core Labs 73 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Solar Staff - Солар Стафф Рус 9 1
ИИ-Технологии 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2942 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 7
ГПБ - Газпромбанк 1145 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 6
Ак Барс Банк 274 6
МКБ - Московский кредитный банк 608 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 5
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 5
Альфа-Банк 1832 4
ПСБ - Промсвязьбанк 884 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1746 4
Альфа-Капитал УК 128 4
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 4
Ингосстрах Инвестиции 20 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
NanduQ - Qiwi 1001 3
Абсолют Банк 240 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 163 3
ВТБ - ВТБ24 668 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 97 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 539 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 345 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 2
Руснарбанк КБ 9 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 272 2
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 15 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Право.ру 14 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ВТБ - Почта Банк 486 1
Visa International 1963 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5112 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5150 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
Федеральное казначейство России 1844 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 222 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5683 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5721 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 13
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1262 12
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2625 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2684 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33066 7
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 182 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4374 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12725 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1156 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5662 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2985 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5126 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3894 3
RTO - Real-Time Offering - Маркетинг в режиме реального времени 6 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11110 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6524 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7354 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1288 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 112 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 416 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2318 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 590 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1303 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2164 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1266 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 374 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 763 8
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5675 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3401 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 223 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1299 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 866 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 205 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 881 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
Orange Business Services SOC - Security Operation Center 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
МТС - Блокчейн хаб - ЦФА хаб 5 1
Копысов Виталий 63 9
Батай Илья 57 7
Лукашкин Сергей 26 6
Михеева Нина 8 5
Бычков Александр 40 4
Кабаков Ярослав 61 4
Коннов Георгий 25 4
Белоусов Максим 109 3
Гришин Дмитрий 209 3
Тараторин Александр 58 3
Федоров Борис 5 3
Горелов Андрей 7 3
Ананьев Денис 7 2
Рыбаков Александр 33 2
Иванов Сергей 395 2
Залманов Андрей 37 2
Яковлев Александр 24 2
Мольский Александр 15 2
Валеев Рафаэль 11 2
Бова Светлана 7 2
Спиваков Андрей 6 2
Минофьев Сергей 8 2
Дощенко Сергей 12 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Триппель Наталья 3 2
Щиров Илья 45 2
Овчинников Илья 7 2
Александров Александр 84 2
Перепелкин Вадим 3 2
Яшкин Вячеслав 6 2
Барташев Николай 7 2
Калиновский Александр 14 2
Лагунов Андрей 43 2
Беляков Игорь 13 2
Агаков Александр 22 2
Драчев Никита 10 2
Махова Ольга 6 2
Степанов Андрей 30 2
Бакина Алла 4 2
Сторина Наталья 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 153303 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14373 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4190 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1823 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1186 1
Россия - СФО - Омская область 720 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 1
Европа 24517 1
Азия - Азиатский регион 5686 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Америка Южная 864 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Китай - Тайвань 4087 1
Индонезия - Республика 991 1
Украина 7735 1
Америка Латинская 1863 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6102 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14695 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5721 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3313 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 207 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6136 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8411 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1693 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 2
Цифровое право - Цифровые права 127 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6434 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4175 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3716 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2031 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1019 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 588 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 137 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6252 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 1
Аудит - аудиторский услуги 2963 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1948 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1082 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Moody's Investors Service 136 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 29 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2109 2
