Макаров Андрей


СОБЫТИЯ


14.11.2025 Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало 1
18.11.2024 Jatoba и «Стахановец» подтвердили совместимость 1
30.10.2024 Jatoba: выбор «Лаборатории МБК» для почтовой системы TEGU Enterprise 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
15.12.2020 «Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay 1
19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
10.12.2019 ВТБ создает собственную лайфстайл-платформу 1
23.05.2019 Власти отсрочили тотальное использование онлайн-касс в России, но не для всех. Разъяснения 1
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
21.06.2017 МТС подтвердила соответствие требованиям стандарта PCI DSS 1
10.06.2016 МТС и «Абсолют Страхование» оформят путешественникам страховку по мобильному телефону 1
13.10.2015 МТС создала первую в России операторскую TSM-платформу 1
24.08.2015 МТС отменила комиссию при оплате контента игр Mail.Ru Group 1
12.08.2015 Помощь на старте: МТС поддержит 9 российских стартапов 2
10.07.2015 МТС запустила сервис денежных переводов по SMS 1
07.07.2015 МТС запускает услугу денежных переводов в отделения «Почты России» 1
23.09.2014 Финансовые услуги МТС будет развивать Андрей Макаров из MasterCard 2
22.07.2013 МТС, «МТС-Банк» и MasterCard запустили в Казани сервис бесконтактной оплаты покупок с телефонов 1
13.06.2013 «Альфа-Банк», «Билайн» и MasterCard запустили платежный сервис на базе NFC-технологии 1
04.06.2013 МТС, банк «Русский Стандарт» и MasterCard представили решение для оплаты покупок со смартфонов по технологии Mobile MasterCard PayPass 1
14.09.2007 IDS Scheer помогает компании «Май» оптимизировать бизнес-процессы 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14061 14
ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 5
Ростелеком 10265 3
VK - Mail.ru Group 3522 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9170 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 2
Yandex - Яндекс 8347 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 297 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4471 2
Газинформсервис - ГИС 403 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 30 1
Ubirator - Убиратор 9 1
Xello - Кселло 28 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 9 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 130 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 507 1
Intech 23 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
МТС Центр макрорегион 64 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Skipp 3 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 9 1
Полссир - Pulssir 1 1
Андата 2 1
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3096 1
VK - YClients - УайКлаентс 52 1
МегаФон 9804 1
InfoWatch - Инфовотч 1084 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Intel Corporation 12518 1
8904 1
Информзащита 846 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1209 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 445 1
Эвотор - Evotor 205 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8055 4
Почта России ПАО 2229 4
РЖД - Российские железные дороги 1993 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2674 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1350 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 951 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 3
Visa International 1969 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 521 3
МКБ - Московский кредитный банк 612 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 475 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1620 2
Спортмастер - Sportmaster 188 2
American Express - Amex 335 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 2 1
Ингосстрах Инвестиции 21 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
Связной ГК 1384 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 400 1
Лента - Утконос 178 1
Яндекс.Лавка 274 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 179 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Альфа-Банк 1856 1
GFG - Lamoda - Купишуз 190 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3509 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 223 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4759 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 255 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5194 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4826 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56679 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25910 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28861 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5319 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3099 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5830 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25477 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1279 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25528 5
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5607 4
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 182 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2433 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12911 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5121 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13286 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12955 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17558 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12163 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8311 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1604 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31359 3
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 595 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1223 2
Мобильная связь - Короткий номер 396 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17007 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8878 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4656 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11900 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1362 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8132 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9945 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22862 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7350 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7539 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13260 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 684 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
Tencent WeChat - мессенджер 158 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 92 2
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 29 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5117 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Кнопка жизни 21 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 57 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 14 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Магнит - Magnit Pay 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 53 1
ДиСиКон - Лесной Дозор 8 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Neurocam Supervisor 2 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Ubisoft - MassTech Engine 27 1
Google Play - Google Store - Android Market 3414 1
Apple - App Store 2989 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 53 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 65 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1152 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 212 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 106 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 9 1
Олюнин Дмитрий 8 2
Спиваков Андрей 6 1
Бударин Андрей 12 1
Салахутдинов Владимир 11 1
Кабаков Ярослав 62 1
Копысов Виталий 64 1
Емельченков Сергей 141 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Чаплинская Светлана 8 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Гришин Алексей 27 1
Александров Александр 85 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Шакиров Марат 61 1
Панфилов Дмитрий 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Лагунов Андрей 43 1
Беляков Игорь 13 1
Столяров Алексей 2 1
Хохрин Алексей 1 1
Агаков Александр 22 1
Махова Ольга 6 1
Жуков Леонид 2 1
Григорьев Василий 21 1
Воронина Елена 21 1
Маркелов Виктор 17 1
Степанов Андрей 30 1
Костров Алексей 8 1
Михеева Нина 8 1
Лившин Дмитрий 6 1
Бакина Алла 5 1
Сторина Наталья 2 1
Тятенкова Елена 25 1
Горелов Андрей 7 1
Наранович Дмитрий 2 1
Зыбина Мария 4 1
Михайловская Юлия 3 1
Бурлак Андрей 3 1
Елпатьевский Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 3
Казахстан - Республика 5778 3
Беларусь - Белоруссия 6011 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18460 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3169 2
Армения - Республика 2366 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3236 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1776 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 78 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1610 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 551 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 774 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 396 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 344 2
Индонезия - Республика 999 2
Оман Султанат 120 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8058 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1347 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1022 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 433 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 385 1
Индия - Bharat 5665 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4246 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2898 1
Ближний Восток 3025 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1805 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 475 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 450 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 333 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 342 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 274 1
Израиль 2781 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5360 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54697 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1114 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9573 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7239 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3750 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20227 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5970 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6342 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2851 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10652 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1420 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1026 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2263 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6196 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11678 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5476 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6216 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2463 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 608 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1146 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11380 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 349 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14964 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10476 1
Английский язык 6857 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6029 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2899 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5925 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6323 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6866 1
Паспорт - Паспортные данные 2711 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8494 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3148 1
CNews TV 747 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11396 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1065 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
Gartner - Гартнер 3601 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
CNews Инновация года - награда 131 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 89 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
CNews AWARDS - награда 545 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1203 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
