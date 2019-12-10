ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда

3023

Банк ВТБ создает универсальное приложение в рамках новой ИТ-платформы «Лайфстайл», которое позволит клиентам пользоваться различными сервисами «в одном окне». Приложение даст возможность бронировать билеты, заказывать такси, совершать денежные переводы и покупки в магазинах и многое другое. Партнерами банка могут стать «Яндекс», РЖД, «Ростелеком» и другие крупные компании из разных областей.



Суперприложение по-русски

ВТБ запустил ИТ-платформу «Лайфстайл», открытую для сторонних компаний. На базе нее банк планирует запустить универсальное суперприложение, дающее пользователям доступ к разнообразным сервисам, пишет РБК.

«Лайфстайл платформа» позволит вызывать такси, покупать билеты в кино, театры и спортивные мероприятия, а также бронировать и покупать билеты на самолеты и железнодорожный транспорт. Помимо этого, будут и определенные финансовые услуги – платежи и переводы денежных средств, виртуальные карты, а также разнообразные кредитные продукты.

В развитие своего проекта госбанк вложит 2,5 млрд руб. В какой срок планируется инвестировать эту сумму, ВТБ не сообщает.

ВТБ в числе первых в России начал работу над пользовательским суперприложением

По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина, запуск «Лайфстайл платформы» станет важным этапом в цифровой трансформации бизнеса банка. «Платформа позволит эффективно привлекать новых клиентов за счет охвата широкого спектра потребностей. Уверен, что продукты, созданные на базе новой платформы, смогут сделать решение повседневных задач более удобным», – сказал он.

В мире существует ряд крупных суперприложений, объединяющих в себе всевозможные сервисы. Яркий пример – WeChat, китайский мессенджер, запущенный в 2011 г. В настоящее время в нем есть своя платежная система, позволяющая оплачивать практически любые товары и услуги в пределах КНР. Также WeChat можно использовать вместо паспорта для идентификации личности при пересечении границы между материковым Китаем, Макао и Гонконгом.

Начало работ и запуск приложения

Первым этапом в создании ИТ-платформы стало основание компании ООО «Лайфстайл платформа», состоявшееся в октябре 2019 г. На должность генерального директора компании был назначен бывший руководитель департамента финтеха оператора связи МТС Андрей Макаров. Согласно данным из ЕГРЮЛ, уставной капитал компании составляет 556 млн руб., а сама она 100% принадлежит ООО «ВТБ Капитал пенсионный резерв» (входит в группу ВТБ).

По словам Дмитрия Олюнина, суперприложение для новой ИТ-платформы будет запущено в III квартале 2020 г., пока без более точных сроков. По прогнозам банка, к концу 2020 г. «Лайфстайл платформой» будут пользоваться около 4 млн человек, и к тому времени будет выпущено 500 тыс. банковских карт для пользователей этой платформы. «Новое приложение будет особенно востребовано представителями молодой аудитории. У них есть интерес не только к финансовым, но и к лайфстайл сервисам, представленным в одном интерфейсе», – отметил Олюнин.

Партнеры ВТБ

Банк планирует привлечь сторонних партнеров для развития своей ИТ-платформы, однако Дмитрий Олюнин не стал раскрывать названия этих компаний-партнеров. Он подчеркнул лишь, что платформа будет открыта для сотрудничества с лидерами рынка в своих сферах.

Как сообщает РБК со ссылкой неназванный источник, знакомый с ходом работ по проекту, ВТБ занят в переговорах с «Ростелекомом», Tele2, Burger King, «Почтой России», РЖД, СОГАЗом, а также с «Динамо», «Магнитом», «Яндекс.Афишей» и «Яндекс.Такси», ivi.ru, Zvooq и Parter.ru. Представители «Динамо», «Магнита», «Ростелекома» и Burger King сообщили изданию, что компании рассматривают возможность участия в новом проекте банка.

Приложение будет бесплатным для пользователей, тогда как партнеры платформы будут выплачивать комиссию за каждую транзакцию и за каждого привлеченного клиента.

Российские конкуренты ВТБ

Идея ВТБ по созданию российского суперприложения не нова. Банк опоздал с ее анонсом всего на сутки – 9 декабря 2019 г. о запуске своего суперприложения заявил Тинькофф банк.

Фирменное приложение Тинькофф банка на момент публикации материала содержало меню «Сервисы», устроенное по принципу маркетплейса. Клиенты банка смогут использовать приложение для записи к врачу, заказа еды, бронирования столиков в ресторанах, вызова такси, оформления кредита и получения других услуг. По данным «Ведомостей», первыми партнерами банка по развитию суперприложения станут маркетплейс «Гудз.ру» (принадлежит «М.видео»), интернет-гипермаркет «Утконос», группа компаний «Литрес», агрегатор онлайн-записи к врачам «Напоправку», а также агрегатор услуг малого бизнеса Yclients.

Суперприложения появятся у еще одного российского банка – разработку подобного сервиса ведет Сбербанк. Холдинг Mail.ru Group разрабатывает суперприложение на базе «В контакте», тогда как «Яндекс» делает первые шаги в этом направлении с использованием приложения «Яндекс.такси». Сейчас оно позволяет заказать еду из ресторана и продукты из магазина.