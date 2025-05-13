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ВТБ Капитал Пенсионный резерв ВТБК ПР
|13.05.2025
|«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 1
|10.12.2019
|ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв и организации, системы, технологии, персоны:
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 608 1
|Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
|Tencent WeChat - мессенджер 147 1
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 56 1
|Туровский Юрий 4 1
|Моносов Александр 19 1
|Ишутинов Денис 1 1
|Макаров Андрей 24 1
|Олюнин Дмитрий 8 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Емелин Александр 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
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