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ВТБ Капитал Пенсионный резерв ВТБК ПР



13.05.2025 «Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ВТБ Капитал Пенсионный резерв и организации, системы, технологии, персоны:

НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 1
ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 1
Yandex - Яндекс 7664 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 1
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Почта России ПАО 2153 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5147 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2430 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 291 1
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 608 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Tencent WeChat - мессенджер 147 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 56 1
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Макаров Андрей 24 1
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Журавлев Дмитрий 13 1
Емелин Александр 45 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 48 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 68 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2461 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5151 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6842 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3038 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
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