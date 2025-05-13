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Воронова Дарья



13.05.2025 «Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 1
12.05.2025 «Яндекс» инвестирует в PropTech – технологии для цифровизации жилой недвижимости 1
06.06.2024 Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов 1
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 1
11.08.2020 «Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1
07.07.2020 «Домиленд» запустил цифровую доску объявлений 1
07.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
06.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
01.04.2020 ВТБ и «Домиленд» переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Воронова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 19 9
Yandex - Яндекс 7664 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
Ситроникс - Sitronics Electro 48 1
Unicorn - Юникорн 48 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 3
Level Group - Левел Груп 22 2
Брусника 14 2
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 2
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Страна Девелопмент 6 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4882 1
Бронирование - Booking 667 1
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HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 538 1
Оповещение и уведомление - Notification 4848 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 77 1
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1780 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3343 4
А101 Бизнес 4 3
Apple Pay 492 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Apple iOS 7944 1
Google Android 14221 1
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